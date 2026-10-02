زياد الجهني: لا يهمنا الكلام... ولن نستعجل «التتويج»

أكد زياد الجهني، لاعب المنتخب السعودي، جاهزية الأخضر الكاملة وتركيزه العالي لمواجهة الدور نصف النهائي في بطولة كأس الخليج الـ27، مشدداً على أن التركيز ينصبّ حالياً على السير خطوة بخطوة دون الاستعجال بالتفكير في التتويج.

وقال زياد الجهني في حديثه لممثلي وسائل الإعلام: «إن شاء الله مستعدون استعداداً جيداً لهذه المباراة، ولا نفكر في الكأس؛ نأخذها خطوة بخطوة حتى نصل النهائي، وإن شاء الله نحقق الشيء المطلوب».

️| زياد الجهني لاعب #المنتخب_السعودي في حديث لوسائل الإعلام قبل مواجهة #قطر:- لا تهمنا الأحاديث خارج الملعب والأهم الفعل، وننتظر جماهيرنا لنفرح سويا. #السعودية_قطر#خليجي27 pic.twitter.com/8oNc5CHCm6 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 2, 2026

وحول الرسالة التي يوجهها للجماهير السعودية قبل مواجهة نصف النهائي، قال الجهني: «رسالتي للجمهور، إن شاء الله، أن يحضروا، وإن شاء الله نفرحهم».

وعن ترشيح الجميع للمنتخب السعودي لتحقيق البطولة، أضاف الجهني: «نحن لا يهمنا الكلام، الأهم أن نعمل في الملعب، والحديث وحده لا يكفي، بل يجب أن نثبت ذلك بالأفعال، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله».