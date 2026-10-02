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الرياضة رياضة سعودية

زياد الجهني: لا يهمنا الكلام... ولن نستعجل «التتويج»

زياد الجهني (المنتخب السعودي)
زياد الجهني (المنتخب السعودي)
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زياد الجهني: لا يهمنا الكلام... ولن نستعجل «التتويج»

زياد الجهني (المنتخب السعودي)
زياد الجهني (المنتخب السعودي)

أكد زياد الجهني، لاعب المنتخب السعودي، جاهزية الأخضر الكاملة وتركيزه العالي لمواجهة الدور نصف النهائي في بطولة كأس الخليج الـ27، مشدداً على أن التركيز ينصبّ حالياً على السير خطوة بخطوة دون الاستعجال بالتفكير في التتويج.

وقال زياد الجهني في حديثه لممثلي وسائل الإعلام: «إن شاء الله مستعدون استعداداً جيداً لهذه المباراة، ولا نفكر في الكأس؛ نأخذها خطوة بخطوة حتى نصل النهائي، وإن شاء الله نحقق الشيء المطلوب».

وحول الرسالة التي يوجهها للجماهير السعودية قبل مواجهة نصف النهائي، قال الجهني: «رسالتي للجمهور، إن شاء الله، أن يحضروا، وإن شاء الله نفرحهم».

وعن ترشيح الجميع للمنتخب السعودي لتحقيق البطولة، أضاف الجهني: «نحن لا يهمنا الكلام، الأهم أن نعمل في الملعب، والحديث وحده لا يكفي، بل يجب أن نثبت ذلك بالأفعال، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله».

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تمبكتي ينعش تدريبات الأخضر «الختامية» لموقعة قطر

تمبكتي خلال مشاركته في التدريبات (المنتخب السعودي)
تمبكتي خلال مشاركته في التدريبات (المنتخب السعودي)
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تمبكتي ينعش تدريبات الأخضر «الختامية» لموقعة قطر

تمبكتي خلال مشاركته في التدريبات (المنتخب السعودي)
تمبكتي خلال مشاركته في التدريبات (المنتخب السعودي)

أنهى المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة قطر، السبت، ضِمن الدور نصف النهائي من كأس الخليج الـ27.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، تحت إشراف المدير الفني دونيس، حيث بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها تمرين المربعات، تلا ذلك تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.

على صعيد متصل، شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب حسان تمبكتي، بينما واصل اللاعبان علاء آل حجي وزكريا هوساوي برنامجيهما العلاجيين برفقة الجهاز الطبي.

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كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الكحل من الخليج إلى «لجنة المسابقات»

محمد الكحل خلال حفل الوداع الذي أعد له في نادي الخليج (النادي)
محمد الكحل خلال حفل الوداع الذي أعد له في نادي الخليج (النادي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الكحل من الخليج إلى «لجنة المسابقات»

محمد الكحل خلال حفل الوداع الذي أعد له في نادي الخليج (النادي)
محمد الكحل خلال حفل الوداع الذي أعد له في نادي الخليج (النادي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن محمد الكحل المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي الخليج وعضو مجلس الإدارة السابق، استقال من منصبه، من أجل العمل في لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتشير المصادر إلى أن الكحل بدأ فعلياً في مهامه الجديدة في المنصب الجديد بعد حفل مبسط أقيم له في نادي الخليج، مساء الخميس، تقديراً للعمل الكبير الذي قام به في الفترة الماضية حيث قدم سنوات من العطاء تنقل من خلالها بين مواقع عديدة ومسئوليات مختلفة في النادي.

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الدوري السعودي السعودية
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الدرعية يهزم الوشم في ودية «مغلقة»

الدرعية كسب المواجهة الودية بثلاثية (موقع نادي الدرعية)
الدرعية كسب المواجهة الودية بثلاثية (موقع نادي الدرعية)
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الدرعية يهزم الوشم في ودية «مغلقة»

الدرعية كسب المواجهة الودية بثلاثية (موقع نادي الدرعية)
الدرعية كسب المواجهة الودية بثلاثية (موقع نادي الدرعية)

تغلب فريق الدرعية على نظيره الوشم بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة ودية مغلقة أقيمت ضمن تحضيرات الفريق خلال فترة التوقف.

وسجل أهداف الدرعية مشاري النمر، وحسين القحطاني، والكرواتي لوفرو تشيلفي.

ويستعد الدرعية لمواجهة النصر في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، في 9 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

في المقابل، يواصل الوشم تحضيراته للموسم المقبل في دوري الدرجة الثانية.

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