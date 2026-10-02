لا صوت يعلو على «القفاز السعودي» في نزالات الرياض

حسم السعودي مصطفى ندا مواجهته النارية أمام المصري أسامة السعيدي بالإخضاع ، فيما خطفت مواطنته فاطمة العماري انتصارا بالضربة القاضية أمام الجزائرية آية لونيس، في ليلة شهدت تحديد عدد من المتأهلين إلى نهائيات دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «PFL MENA» خلال منافسات النسخة الـ11 التي أقيمت مساء الجمعة على مسرح «غلوبال» في بوليفارد سيتي بالرياض.

وحملت النزالات انتصاراً سعودياً ثالثاً عبر الرضا النمر، الذي تجاوز البحريني علي الشويخ بقرار الحكام، فيما حجز المغربي بدر الدين دياني والجزائريان عبدالكريم زواد وإلياس جيرون والتونسي مهدي سعدي والعراقي محمد فهمي مقاعدهم في النهائيات المقررة بمدينة الخبر يوم 11 ديسمبر المقبل.

وفي مواجهة تمتد قصتها لنحو 10 أعوام، دخل مصطفى ندا نزاله أمام السعيدي بحثا عن حسم التعادل في سجل لقاءاتهما، بعدما حقق كل منهما انتصارا على الآخر.

وتمكن المقاتل السعودي من إنهاء المواجهة بالإخضاع عند الدقيقة الثانية و33 ثانية من الجولة الثانية، ليحسم النزال الثالث بأفضلية انتصارين مقابل واحد.

وأعرب ندا في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن اعتزازه بالمشاركة والانتصار، قائلا: «سعيد بتمثيلي للوطن في حدث قوي مثل هذا»، مؤكدا أن طموحاته تتجاوز نتائج نزالاته إلى ترك أثر لدى المواهب الصاعدة، وأضاف: «خططي في المستقبل هي أن أكون قدوة حسنة لأبطال الجيل القادم».

️| المقاتل السعودي مصطفى ندا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:- سعيد بتمثيلي للوطن في حدث قوي مثل هذا.- خططي في المستقبل هي أن أكون قدوة حسنة لأبطال الجيل القادم. pic.twitter.com/YXGlE4Nbz4 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 2, 2026

ومنحت فاطمة العماري الحضور السعودي لحظة أخرى للاحتفال، بعدما أنهت نزالها أمام الجزائرية آية لونيس بالضربة القاضية عند الدقيقة الأولى وخمس ثوان من الجولة الثانية، في أول مشاركة لها بفئة وزن الكاتش.

وقالت العماري لـ«الشرق الأوسط» إن ما سبق المواجهة زاد من إصرارها على تقديم الرد داخل القفص، مضيفة: «حاولت استفزازي في المواجهة بالأمس، لكنني فضلت الرد داخل الحلبة، والرد لم يكن سهلا؛ إذ كلفها ذلك الضربة القاضية». وردت على التشكيك في جنسيتها بالقول: «أنا سعودية أبا عن جد».

️| المقاتلة السعودية فاطمة العماري لـ"الشرق الأوسط":- لمن يشكك في جنسيتي السعودية... أنا سعودية أباً عن جد.- حاولت تستفزني في المواجهة بالأمس ولكن فضلت الرد عليها داخل الحلبة، والرد لم يكن سهلاً كلفها ذلك الضربة القاضية. pic.twitter.com/pzI9dTMp19 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 2, 2026

وحظي انتصار العماري بإشادة غوستافو فيرمينو، نائب رئيس شؤون المقاتلين ومدير النزالات في رابطة دوري المقاتلين المحترفين، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مستوى السعوديين قوي جدا»، مستعيدا بداية رغبة المقاتلة السعودية في الانضمام إلى البطولة.

وقال فيرمينو: «تحدثت معي فاطمة العماري قبل سنتين، عندما كان عمرها 16 عاما، وكانت متحمسة وتريد المشاركة في البطولة، لكن ذلك لم يكن مسموحا قانونيا. وعدتها بأن نوقع معها عندما تبلغ 18 عاما، ومن الرائع أن أشاهدها اليوم تفوز بالضربة القاضية».

من النزالات التي شهدها بوليفارد سيتي الرياض (الشرق الأوسط)

وافتتح الرضا النمر سلسلة الانتصارات السعودية بتفوقه على البحريني علي الشويخ، بعدما دخل بطاقة النزالات بديلا في وقت متأخر. وحسم النمر المواجهة بنتيجة 30-27 على بطاقات الحكام، ليترجم مشاركته التي جاءت في اللحظات الأخيرة إلى انتصار.

وفي نصف نهائي وزن الويلتر، أنهى المغربي بدر الدين دياني مواجهة الأردني حازم كيالي بالإخضاع عند الدقيقة الثالثة وخمس ثوان من الجولة الثانية، مستخدما تقنية خنق الذراع المثلث، ليحجز مكانه في النزال الختامي على اللقب للمرة الثانية.

وأكد دياني لـ«الشرق الأوسط» أن تأهله زاد من ثقته بقدرته على التتويج، قائلا: «تأهلي إلى النهائي للمرة الثانية يجعلني على بعد خطوة واحدة فقط من الحزام، وسأنتزع اللقب قريبا».

وضرب دياني موعدا مع الجزائري عبدالكريم زواد، الذي تجاوز الأردني عمر حسين بإجماع الحكام، بعدما جاءت البطاقات بنتائج 30-27 و29-28 و30-27، لتتحدد مواجهة نهائي الويلتر بين مقاتلين عبرا نصف النهائي بطريقتين مختلفتين؛ دياني بالإخضاع وزواد بقرار الحكام.

وفي وزن الخفيف، لم يحتج الجزائري إلياس جيرون إلى أكثر من جولة واحدة لحسم مواجهته أمام المصري عاصم غانم، إذ انتزع الفوز بالضربة القاضية الفنية عند الدقيقة الثالثة وخمس ثوان من الجولة الأولى، ليضمن التأهل إلى النهائي.

وقال جيرون لـ«الشرق الأوسط» إن ثقته بالفوز لم تمنعه من المفاجأة بسرعة حسم المواجهة، موضحا: «كنت أتوقع الفوز، لكنني لم أكن أتوقعه بهذه السرعة، وأنا مستعد دائما لكل شيء».

النزالات شهدت تحديد المتأهلين إلى نهائيات دوري المقاتلين المحترفين (الشرق الأوسط)

وسيواجه جيرون العراقي محمد فهمي، الذي حجز بدوره بطاقة العبور بإجماع الحكام، ببطاقات بلغت 29-28 و29-28 و30-27، لتكتمل مواجهة النهائي بين المقاتلين الجزائري والعراقي في الخبر.

أما في نصف نهائي وزن الريشة، فتجاوز التونسي مهدي سعدي السوري شادي قباني بقرار الحكام، بعد مواجهة امتدت إلى نهايتها، لينضم إلى قائمة المتأهلين إلى محطة الحسم.

واعترف سعدي بصعوبة البداية أمام منافسه، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ذهلت بمستوى خصمي في الجولة الأولى وطريقة لعبه، لكنني استطعت الفوز والتأهل إلى النهائي»، مشيرا إلى التحدي الذي واجهه قبل حسم بطاقة العبور.

ومع انتقال المنافسات إلى الخبر، كشف المقاتل السعودي أحمد البراهيم لـ«الشرق الأوسط» عن مشاركته المرتقبة في الحدث المقبل، قائلا: «سألعب في مدينة الخبر يوم 11 ديسمبر المقبل، وأنا متحمس جدا لخوض هذا النزال».

وتتجه الأنظار إلى الخبر لاستكمال صراع الألقاب، وفي مقدمتها مواجهة دياني وزواد على حزام الويلتر، ونزال جيرون وفهمي على لقب وزن الخفيف، بعدما رسمت ليلة الرياض ملامح النهائيات، وشهدت انتصارات سعودية بالإخضاع والضربة القاضية وقرار الحكام.