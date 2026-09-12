كاريلي: لست سعيداً بالأداء أمام الشباب... سنصحح الأخطاء في التوقف

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء، عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به فريقه خلال مواجهة الشباب، مؤكداً أن الجهاز الفني سيستغل فترة التوقف للعمل على تصحيح الأخطاء والعودة بصورة أقوى في الاستحقاقات المقبلة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الشباب والفيحاء ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كاريلي خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «دخلنا اللقاء بهدف مواصلة الأداء المتصاعد، خصوصاً بعد المستويات التي قدمناها أمام الخلود والاتحاد، وكنا نطمح إلى الظهور بالمستوى نفسه، وربما تقديم أداء أفضل، لكن لسوء الحظ لم نظهر بالشكل الذي نريده».

وأضاف: «لست سعيداً بالأداء اليوم، وسنعمل خلال فترة التوقف على تصحيح الأخطاء والعودة بصورة أقوى».

ورغم عدم رضاه عن المستوى الفني، أشار مدرب الفيحاء إلى أن فريقه خرج بمكسب مهم من المواجهة، قائلاً: «نحن سعداء بالنقطة في ظل ظروف المباراة. كنا نتوقع تقديم أداء أفضل، ولم نلعب بالشكل الجيد الذي كنا نطمح إليه، لكن في النهاية نحن سعداء بالخروج بنقطة».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن طبيعة إصابة ألفا سيميدو، أوضح كاريلي أن اللاعب تعرض لإصابة عضلية، مشيراً إلى أن تحديد مدى خطورتها ومدة غيابه يتطلب إجراء فحوصات طبية.

وقال: «تعرض اللاعب لإصابة عضلية، ولا نستطيع تحديد طبيعتها الآن. سيخضع لفحوصات خلال اليومين المقبلين، وبعدها سنعرف مدة غيابه وفترة الراحة التي يحتاج إليها».