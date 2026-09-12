«فلاشينغ ميدوز»: شيلتون يواصل مفاجآته ويبلغ النهائي على حساب تيافو

فاز الأميركي بن شيلتون على مواطنه فرنسيس تيافو 4-6 و6-3 و6-3 و7-5 في قبل نهائي مثير ببطولة أميركا المفتوحة للتنس في وقت مبكر من السبت، ليضرب موعداً مع ألكسندر زفيريف في النهائي، ويقترب من إنهاء انتظار دام 23 عاماً لإحراز لاعب أميركي لقب فردي الرجال في إحدى البطولات الكبرى.

بات اللاعب (23 عاماً)، المعروف بقوة ضرباته، على بُعد انتصار واحد فقط كي يصبح أول أميركي يحرز لقباً كبيراً في منافسات فردي الرجال منذ أن رفع آندي روديك الكأس في فلاشينغ ميدوز عام 2003.

وأصبح شيلتون أول لاعب أميركي من أصول أفريقية يصل إلى النهائي في نيويورك منذ آرثر آش في 1972، وأول أميركي من أصول أفريقية يبلغ نهائي إحدى البطولات الكبرى منذ ماليفاي واشنطن في ويمبلدون 1996.

وقال شيلتون وهو في أرض الملعب: «سأبذل قصارى جهدي، سأقدم كل ما لدي في الملعب. آمل أن تساندوني، ولنحقق هذا الإنجاز من أجل الولايات المتحدة».

وأضاف: «تغمرني مشاعر جياشة. لقد ضحى والدي ووالدتي بالكثير لأصل إلى هذه المكانة اليوم. فقد والدي والدته في وقت سابق من هذا العام، وهي التي كانت السبب وراء ممارسته لرياضة التنس».

وتابع: «لولاها، لما كان بن شيلتون واقفاً هنا اليوم. أهدي هذا الإنجاز لها».

الأميركي بن شيلتون يحتضن مواطنه فرنسيس تيافو بعد الفوز عليه بفلاشينغ ميدوز (أ.ف.ب)

وفي أمسية مشحونة بالمشاعر بدأت بإحياء ذكرى مرور 25 عاماً على هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، تقدم تيافو 5-4 عندما ارتكب شيلتون خطأ مزدوجاً قبل أن يثير حماس الجماهير في الملعب الرئيسي بحفاظه على إرساله ليحسم المجموعة الأولى.

وقال شيلتون: «إنه يوم صعب للعب هنا».

وأضاف: «أفكاري وصلواتي مع جميع العائلات التي تأثرت بأحداث 11 سبتمبر. هذه إحدى أهم مدن العالم، وشهدت إحدى أكبر المآسي. نعم، كل مشاعر المواساة والدعوات موجهة لكل من ارتبط بتلك الأحداث أو تأثر بها».

واصل تيافو استهداف الضربة الخلفية الأضعف نسبياً لمنافسه في المجموعة الثانية، لكن شيلتون رفع مستوى أدائه ليعادل النتيجة ثم كسر إرسال تيافو في الشوط الخامس من المجموعة الثالثة ليتقدم بفارق كبير في المباراة.

وأثبت المصنف الثامن شيلتون أنه سد منيع بفضل إرساله القوي باليد اليسرى ودفاعه في المجموعة الرابعة المثيرة وضغط بقوة في اللحظات الأخيرة وتأهل إلى أول نهائي في مسيرته بإحدى البطولات الأربع الكبرى مستفيداً من خطأ مزدوج ارتكبه تيافو.

وقال شيلتون: «فرنسيس بمثابة أخي الأكبر ».

وأضاف: «في كل مرة نكون فيها معاً في هذا الملعب، آرثر آش، ونواجه بعضنا بعضاً، يكون الأمر مميزاً للغاية. فهذا هو المكان الذي نطمح للوجود فيه في المراحل الختامية... إنها بطولتنا المفضلة وملعبنا المفضل في العالم».

وتابع: «إن القدرة على تقديم هذا الأداء المذهل وإثارة حماسكم هي أروع شعور على الإطلاق».