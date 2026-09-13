دوري السيدات السعودي: خماسية أهلاوية... والاتحاد يقهر الهلال

تصدر الأهلي ترتيب الدوري السعودي الممتاز للسيدات بفارق الأهداف، وذلك عقب ختام منافسات الجولة الافتتاحية للبطولة.

وافتتح النصر مشواره في البطولة بالفوز على نيوم بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي النصر في الرياض، ليحصد أول ثلاث نقاط في رحلة المنافسة على اللقب.

وفي الرياض أيضا، نجح الاتحاد في تجاوز الهلال بنتيجة 3-1 على ملعب كلية العناية الطبية، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف خلف الأهلي والنصر.

وخسر الترجي أمام ضيفه الأهلي بنتيجة 5-1، وسجلت أهداف الأهلي كل من شينازا "هدفين"، وروث برافو، ودانة فهد، ومها محمد، فيما أحرزت اللاعبة أجيجبينا هدف الترجي الوحيد.

وفي المدينة المنورة، انتزع القادسية فوزاً صعباً أمام مضيفه العلا بهدف دون مقابل، سجلته الوافدة الإسبانية أستر غونزاليس في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وبهذه النتائج، تصدر الأهلي الترتيب بثلاث نقاط وبفارق أربعة أهداف، يليه النصر والاتحاد والقادسية بالرصيد ذاته، فيما بقيت العلا والهلال ونيوم والترجي دون نقاط بعد نهاية الجولة الأولى.