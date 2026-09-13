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الرياضة رياضة عالمية

زفيريف لا يشعر بالذعر قبل مواجهة شيلتون على أرضه في نهائي أميركا المفتوحة

ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
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زفيريف لا يشعر بالذعر قبل مواجهة شيلتون على أرضه في نهائي أميركا المفتوحة

ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)
ألكسندر زفيريف (د.ب.أ)

يواجه نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف الأجواء التي تنتظره في مباراته النهائية ببطولة أميركا المفتوحة أمام الأميركي بن شيلتون دون أي رهبة، في ظل حضور جماهيري متوقع يقترب من 24 ألف مشجع.

وقال زفيريف، البالغ من العمر 29 عاماً، قبل المباراة النهائية المقررة على ملعب آرثر آش، أكبر ملاعب التنس في العالم في وقت لاحق اليوم الأحد: «لا أهتم. ألعب منذ أكثر من عشرة أعوام في ملاعب يكون الجمهور فيها أحياناً ضدي».

وأضاف: «اعتدت على ذلك، وأحب هذه الأجواء. سأستمتع بها بطريقة أو بأخرى، وأتمنى أن أحقق النجاح»، في إشارة إلى رغبته في إحراز ثاني ألقابه في البطولات الأربع الكبرى، بعد تتويجه بلقب النسخة الماضية من بطولة فرنسا المفتوحة.

وأوضح اللاعب الألماني المولود في هامبورغ: «بالنسبة لي، وجود جمهور صاخب ومتحمس أمر رائع دائماً، ما دام أنه عادل ولا يقاطعني أثناء اللعب. بخلاف ذلك، أستمتع دائماً بهذا النوع من الأجواء».

ويطمح شيلتون، البالغ من العمر 23 عاماً، إلى الفوز بأول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى، وهو ما سيجعله أول لاعب أميركي يحقق ذلك منذ تتويج آندي روديك بلقب أميركا المفتوحة عام 2003 على حساب الإسباني خوان كارلوس فيريرو.

وبلغ زفيريف نهائي البطولة في نيويورك قبل ستة أعوام، لكنه خسر أمام النمساوي دومينيك ثيم بعدما كان متقدماً بمجموعتين دون رد.

وقال زفيريف: «ربما ما يمنحني الشعور بالهدوء هو أنني فزت في باريس. مباراة الأحد ستكون مواجهة تنس ضخمة. ستكون هناك حالة من التوتر، وعلي أن أعرف كيف أتعامل معها، وأن أقدم أفضل مستوى لي».

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تواجه ميونيخ منافسة قوية في سباق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى عامي 2029 أو 2031 (أ.ف.ب)
TT
TT

ميونيخ تواجه منافسة قوية في سباق استضافة مونديال ألعاب القوى

تواجه ميونيخ منافسة قوية في سباق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى عامي 2029 أو 2031 (أ.ف.ب)
تواجه ميونيخ منافسة قوية في سباق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى عامي 2029 أو 2031 (أ.ف.ب)

تواجه ميونيخ منافسة قوية في سباق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى عامي 2029 أو 2031، بعدما أكد سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أن هناك «ملفات استضافة متميزة» مطروحة أمام الاتحاد.

وقال كو -في تصريحات صحافية، الأحد- على هامش بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست: «لدينا بعض ملفات الاستضافة المتميزة والمقنعة حقاً على الطاولة. لدينا لجنة قامت بمراجعة جميع الملفات، وستقدم الآن توصيتها».

وتقام النسخة المقبلة من بطولة العالم في بكين عام 2027، على أن يتم الإعلان عن الدولتين المستضيفتين لنسختي 2029 و2031 يوم الثلاثاء المقبل.

وتضم قائمة المرشحين ميونيخ ولندن وروما ونيروبي، إلى جانب مدن أخرى.

ورفض كو، رداً على سؤال من «وكالة الأنباء الألمانية»، الكشف عن المدينة التي يفضلها.

وسبق لألمانيا استضافة بطولة العالم لألعاب القوى عامي 1993 في شتوتغارت، و2009 في برلين.

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سيباستيان كو: موقف ألعاب القوى العالمية من روسيا لم يتغير

سيباستيان كو (د.ب.أ)
سيباستيان كو (د.ب.أ)
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سيباستيان كو: موقف ألعاب القوى العالمية من روسيا لم يتغير

سيباستيان كو (د.ب.أ)
سيباستيان كو (د.ب.أ)

أكد رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، البريطاني سيباستيان كو، الأحد، أن موقفه من العقوبات المفروضة على روسيا من الهيئة الدولية المشرفة على أم الألعاب لم يتغير.

وكان الاتحاد الروسي للُّعبة قد رفع دعوى جديدة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) للطعن في عقوبات الاتحاد الدولي، مطالباً؛ ليس فقط بالسماح للرياضيين الروس بالمشاركة من أجل التأهل إلى أولمبياد لوس أنجليس 2028؛ بل أيضاً بإعادة حقوقه.

وأعلن «الدولي» في يوليو (تموز) الإبقاء على الحظر المفروض على الرياضيين الروس والبيلاروس، والذي تم في مارس (آذار) 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويؤكد الاتحاد الروسي لألعاب القوى أن هذه العقوبات «انتقائية ومسيَّسة». وقال: «القيود الحالية تنتهك حقوق المنظمة، وتمنعها من تمثيل مصالح الرياضيين الروس بشكل كامل على المستوى الدولي».

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن الرياضيين الروس سيُسمح لهم بالمنافسة في الرياضات الجماعية والتصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجليس.

وقالت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، كيرستي كوفنتري: «أوضحنا أننا نريد ضمان إتاحة الفرصة لجميع الرياضيين للمشاركة في الألعاب الأولمبية، وألا يتحملوا مسؤولية أفعال حكوماتهم».

وانتقدت أوكرانيا قرار اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مشاركة الروس في أولمبياد لوس أنجليس، واصفة إياه بأنه «سابق لأوانه ويفتقر إلى الأسس»، في وقت تستمر فيه الحرب الناجمة عن الغزو الروسي للعام الخامس.

ويختلف موقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى برئاسة كو، المُتوَّج بذهبيتين أولمبيتين في سباق 1500 متر، عن مواقف اتحادات رياضات أولمبية أخرى.

فعلى سبيل المثال، خفف الاتحادان الدوليان للجمباز والتزلج القيود المفروضة على الرياضيين الروس.

وقال كو (69 عاماً)، على هامش النسخة الأولى من البطولة المطلقة «ألتميت تشامبيونشيب» في بودابست، الأحد، إنه لا يزال يؤمن بشكل كامل بسياسة الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وأضاف البريطاني: «أولاً، موقفنا لم يتغير. هذا لا يتعلق بالسياسة ولا بجوازات السفر؛ بل بنزاهة المنافسة».

وأضاف: «منذ أن كنت في الثامنة عشرة من عمري وأنا أؤمن بذلك. كل موقف اتخذته -سواء خلال إنشاء أول لجنة للرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية، أو المواقف التي اتخذتها شخصياً- كان يتعلق بالنزاهة وبالمنافسة».

وتابع: «هذا أمر مهم بالنسبة لي، ولذلك لن يتغير موقفنا».

وكان كو قد قال الشهر الماضي إنه يعتزم الحضور شخصياً أمام محكمة التحكيم الرياضية، للدفاع عن هذا الموقف.

لكن المدير التنفيذي للاتحاد الروسي بوريس ياريشيفسكي، قال في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية، الأسبوع الماضي، إن كو تجاوز حدود الحياد السياسي بهذا التصريح.

وأضاف: «من الواضح جداً أن لديه أمراً شخصياً. لم يعد يتحدث باسم الاتحاد الدولي لألعاب القوى بصفته اتحاداً دولياً. إنه يتحدث باسم نفسه، قائلاً إنه سيذهب شخصياً إلى المحكمة للدفاع عن ذلك».

وتابع: «أعتقد أن هذا مجرد موقفه الشخصي، وليس موقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى».

وأقر كو، الأحد، بضرورة إيجاد حل لهذا المأزق، وقال: «نعم، يجب حل هذه المسألة، وأنا أدرك ذلك تماماً».

وأضاف: «إنه أمر مهم. نريد مشاركة كاملة للرياضيين على المستوى العالمي في رياضتنا، ويجب أن يكون ذلك هدفنا العام، وبالطبع هو كذلك».

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غلادباخ يقيل المدرب بولانسكي بعد ثلاث خسائر بالدوري الألماني

يوجين بولانسكي (أ.ب)
يوجين بولانسكي (أ.ب)
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غلادباخ يقيل المدرب بولانسكي بعد ثلاث خسائر بالدوري الألماني

يوجين بولانسكي (أ.ب)
يوجين بولانسكي (أ.ب)

أعلن بوروسيا مونشنغلادباخ، اليوم الأحد، إقالة مدربه يوجين بولانسكي بعد أن استهل الفريق الموسم الجديد في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بخسارة المباريات الثلاث التي خاضها.

وأعلن غلادباخ رحيل بولانسكي غداة الهزيمة الساحقة 5-صفر أمام فرايبورغ أمس، مما أبقى الفريق في المركز الأخير في ترتيب الدوري. وتولى بولانسكي، اللاعب السابق في فرق الشباب والكبار في غلادباخ لفترة طويلة، مهمة تدريب الفريق في سبتمبر (أيلول) 2025.

وقال روفن شرويدر، المدير الرياضي لنادي غلادباخ، في بيان: «رغم الاستعدادات الجيدة للموسم وبعض المؤشرات المشجعة، لم يتمكن الفريق من تحقيق النتائج المرجوة في الدوري الألماني».

وأضاف: «دفع أداؤنا في المباريات الأخيرة في نهاية المطاف إلى استنتاجنا بضرورة إجراء تغيير، لذا قررنا إعفاء يوجين من مهامه فوراً».

وخسر غلادباخ مباراة افتتاح الموسم أمام رازن بال شبورت لايبزيغ 3-صفر، وبعدها بأسبوع استقبل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليخسر 4-3 أمام إلفرسبيرغ الصاعد إلى الدوري.

وسيتولى يان-موريتس ليخته، مدرب ماينتس السابق، قيادة الفريق مؤقتاً.

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