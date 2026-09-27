«كأس ليفر»: زفيريف يحسم تتويج منتخب أوروبا باللقب

واصل الألماني ألكسندر زفيريف تألقه وإثبات جدارته بأنه أفضل لاعبي العالم في التنس خلال الفترة الأخيرة، بمساهمته في تتويج منتخب أوروبا بلقب كأس ليفر في لندن، على حساب منتخب العالم، ليمنح منافسه الإسباني كارلوس ألكاراس راحة إضافية.

وكان ألكاراس قد أشاد بقدرات زفيريف، الذي توج مؤخراً بلقبي «فرنسا المفتوحة» و«أميركا المفتوحة» قبل انطلاق منافسات كأس ليفر التي تقام بنظام بطولة كأس رايدر نفسه.

لكن اللاعب الألماني خسر في منافسات الزوجي الجمعة، كما أهدر عدة فرص لحسم اللقب أمام الأسترالي أليكس دي مينور، السبت.

وأعاد ألكاراس الزخم لمنتخب أوروبا في ختام منافسات اليوم الثاني، قبل أن يتعاون زفيريف مع النرويجي كاسبر رود لتحقيق الفوز في مباراة الزوجي، ليجعل منتخب أوروبا على بُعد فوزين فقط من حسم اللقب قبل انطلاق منافسات الأحد.

منتخب أوروبا يحتفل بكأس ليفر بعد الفوز على منتخب العالم (رويترز)

واقترب منتخب أوروبا خطوة إضافية نحو اللقب بفوز الإيطالي فلافيو كوبولي والتشيكي جاكوب مينشيك في مباراة الزوجي على ثنائي منتخب العالم، الأميركي تايلور فريتز ودي مينور، ليصبح الطريق ممهداً أمام زفيريف لكسر سلسلة من ثلاث هزائم متتالية لمنتخب أوروبا في النسخ الأربع الماضية.

وبعد مواجهة صعبة أمام الأميركي الواعد، ليرنر تيين، الذي يشارك في كأس ليفر لأول مرة، ورغم جاهزية ألكاراس لخوض مباراة إضافية، لكن زفيريف حسم المواجهة لصالحه بالفوز 7-6 و6-3، ليقود منتخب أوروبا للتفوق بنتيجة 13-5، والتتويج باللقب في حضور السويسري روجر فيدرر، أحد مؤسسي البطولة.