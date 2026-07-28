ماديسون: أسلوب دي تزيربي يناسب قدراتي الهجومية

أشاد لاعب وسط نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم جيمس ماديسون، الثلاثاء، بالإيطالي روبرتو دي تزيربي، معتبراً أنه من نوعية المدربين أصحاب النزعة الهجومية المناسبة لأسلوب لعبه، وقال إنه «متحمس» لما ينتظره في المرحلة المقبلة.

وتولّى دي تزيربي تدريب توتنهام في مارس (آذار) الماضي خلفاً للمدرب الكرواتي المؤقت المقال إيغور تودور، في ظل عدم تحقيق الفريق أي فوز ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية عام 2026.

وقاد الفريق إلى المركز السابع عشر وضمان البقاء، بعد فوز صعب 1 - 0 على إيفرتون في اليوم الأخير من الموسم، وبدأ بناء تشكيلة جديدة خلال صيف حافل بالتعاقدات.

وقال ماديسون الذي غاب عن معظم فترات، الموسم الماضي، بسبب إصابة خطيرة في الركبة، في سيدني، إنه متحمس للفصل الجديد.

وأضاف: «المدرب واضح جداً، والهدف هو أن نكون أفضل، وأن نقدم كرة قدم أفضل، وأن نلعب بشغف، وأن نشعر بالفخر لتمثيل هذا النادي».

وتابع ماديسون الذي تشير تقارير إلى أنه يستعد لحمل شارة قيادة توتنهام: «ما زلت أتعلم طريقته في اللعب. لكن كلاعب، فهو مدرب ترغب في اللعب تحت قيادته؛ لأنه يعشق كل ما يتعلق بالكرة. إنه هجومي جداً، وأنا متحمس للغاية».

واستهل توتنهام جولته التحضيرية للموسم الجديد بفوز ممتع على أوكلاند إف سي بطل الدوري الأسترالي 2 - 0، الأحد، في نيوزيلندا، بهدفين سجلهما داين سكارليت والبرازيلي ريشارليسون.

ويواجه الفريق اللندني، الأربعاء، سيدني إف سي، قبل مواجهة جاره وغريمه تشيلسي بعد ذلك بثلاثة أيام.

وقال ماديسون حول المباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز في 22 أغسطس (آب): «سنلعب المباراة الأولى في الموسم أمام برنتفورد. إنه موسم مهم بالنسبة لنا تحت قيادة مدرب جديد. نريد أن نقدم موسماً ناجحاً».

وأكمل: «يجب أن نكون أفضل مما كنا عليه في الموسمين الماضيين؛ لذا فإن كل ما نقوم به الآن هو في إطار التحضير لتلك المباراة الأولى. نحن فقط نرفع من وتيرة العمل الذي قمنا به، ونبني الفريق، والطريقة التي نريد أن نلعب بها وأسلوب اللعب الذي نطمح إليه».