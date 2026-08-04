مقتل ⁠14 وإصابة ‌27 بهجمات روسية على كييف

​ذكرت خدمة الطوارئ الأوكرانية، في ‌منشور ‌على تطبيق «تلغرام»، ​أن ‌غارات ⁠روسية ​أسفرت ⁠عن مقتل ⁠14 ‌شخصاً وإصابة ‌27 ​آخرين، وإلحاق ‌أضرار بعدد ‌من المستودعات ‌في المنطقة التي ⁠تضم ⁠العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل.

وذكرت الإدارة العسكرية للمدينة، في بيان عبر تطبيق «تلغرام»، أن النيران اندلعت في مبانٍ تُستخدم كمستودعات في منطقتين بالعاصمة. وجاء في منشور الإدارة أن «مستوى الخطر لا يزال مرتفعاً». كما أفاد رئيس البلدية، فيتالي كليتشكو، عبر «تلغرام» بأنه تم إرسال فرق الطوارئ إلى موقع إحدى الضربات في واحدة من الضواحي الشمالية؛ مشيراً إلى أن وحدات الدفاع الجوي تتصدى للهجوم.

أشخاص ينتظرون الحافلة بينما يتصاعد الدخان بعد هجوم روسي بالصواريخ والمُسيَّرات على كييف اليوم (أ.ف.ب)

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن الصواريخ أُطلقت باتجاه المدينة -التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة- من اتجاهين مختلفين على الأقل.

من جانبها، أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية، عبر تطبيق «تلغرام»، أن ‌روسيا ‌قصفت ​مراكز ‌لوجستية ⁠ومراكز ​إمدادات في ⁠العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها، مشيرة ⁠إلى ‌أن تلك ‌المراكز ​كانت ‌تستخدم لأغراض ‌عسكرية.

تصاعد النيران والدخان من مستودع دمرته الضربات الروسية قرب كييف (أ.ف.ب)

وأضافت الوزارة أنها استهدفت ‌أيضاً 3 سفن شحن ⁠بالقرب ⁠من ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وأسفرت هجمات روسية على كييف وضواحيها، السبت، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين، بينما أغرقت مُسيَّرات أوكرانية سفينة حاويات روسية ضخمة في البحر الأسود.