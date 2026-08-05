قمة مصرية - بحرينية تبحث تعميق العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

بحثت قمة مصرية - بحرينية، انعقدت في مدينة العلمين المصرية، سبل تطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، في وقت تتكثف فيه التحركات الإقليمية لاحتواء التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان صادر عن «الرئاسة المصرية».

وأضاف البيان الرئاسي أن المباحثات «تستهدف تعميق التعاون المتميز بين مصر والبحرين في مختلف المجالات».

وكان السيسي قد تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الاثنين، شهد التأكيد على «توافق رؤى البلدين إزاء القضايا والأزمات الإقليمية، واستمرار جهودهما المشتركة لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة».

كما جدد الرئيس السيسي التزام مصر الدائم بدعم البحرين، ومساندتها على مختلف الأصعدة، معرباً عن الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية على سيادة المملكة واستقرارها، ومشيداً بما تتخذه القيادة البحرينية الحكيمة من إجراءات لحماية أمنها، وصون مقدرات شعبها.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إن الملك حمد بن عيسى أعرب عن بالغ تقديره لموقف مصر الثابت في مساندة البحرين، ولتضامنها مع دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات التي فرضتها العمليات العسكرية بالمنطقة، مؤكداً أن المملكة تبذل قصارى جهدها لتحقيق السلام، والتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة تحفظ سيادة الدول العربية ومصالح شعوبها.

وبحث الاتصال تطورات العلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد على التزام حكومتي البلدين بمواصلة العمل على تعزيز أطر التعاون، عبر تنفيذ مخرجات زيارة ولي العهد البحريني إلى مصر في سبتمبر (أيلول) 2025، فضلاً عن تفعيل مخرجات الدورة الثانية للجنة الحكومية المصرية - البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، التي عقدت في فبراير (شباط) 2025 بالمنامة، باعتبارها أحد الأطر المؤسسية الرئيسية للتعاون بين البلدين.