3 أفلام من فلسطين ولبنان للمنافسة في «تورونتو السينمائي»

كشف مهرجان «تورونتو السينمائي» عن اختيار 3 أفلام عربية ضمن الاختيارات الرسمية في دورته الـ51 التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر (أيلول) 2026 المقبل، من بينها فيلمان من فلسطين هما «حوار مع البحر» للمخرج مؤيد عليان، و«غزة 13» للمخرج حسام أبو دان، والفيلم اللبناني «غضب» للمخرج رامي قديح.

وتسجل الأفلام الثلاثة حضوراً لافتاً للسينما العربية في أحد أبرز أقسام المهرجان المخصص للأعمال السينمائية العالمية ذات الطابع الفني والإنساني.

وفي حين يشهد فيلم «حوار مع البحر» عرضه العالمي الأول في مهرجان «فينيسيا» بالدورة الـ83 التي تسبق مهرجان «تورونتو»؛ إذ تُنظّم من 2 إلى 12 سبتمبر (أيلول)، يقدم الفيلم رحلة إنسانية مؤثرة عن أب يُدعى كمال يبلغ من العمر 60 عاماً يتلقى أمراً من محكمة إسرائيلية تلزمه بسداد مبلغ كبير مستحق للتأمين الوطني تزعم أن ابنه وائل مدين به، وهو يعلم أنه غرق في البحر قبل عقود، وحين يكتشف أن السلطات لا تملك أي سجل رسمي يُثبت غرق نجله، ينطلق في رحلة بحث عن الابن المفقود، في معالجة تستكشف الفقد والذاكرة والأمل، في ظل واقع فلسطيني مُثقل بالتحولات. الفيلم إنتاج فلسطيني هولندي سعودي قطري مشترك. وبطولة الفنان كامل الباشا، وعامر حليحل، وبهيرة العباسي، وماريا زريق، وهيثم العمري.

الفنان كامل الباشا في لقطة من فيلم «حوار مع البحر» (الملصق الدعائي للفيلم)

وقد أعلن المخرج الفلسطيني حسام أبو دان، عبر حسابه في «فيسبوك»، عن اختيار فيلمه «غزة 13»، ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان «تورونتو» في عرضه العالمي الأول، كما كتب الفنان حنا عطا الله الذي يشارك في الفيلم عبر حسابه بـ«فيسبوك»: «فخور بأن أكون جزءاً من هذا الفيلم الروائي الطويل الذي صُوِّر بالكامل في غزة، وسيشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان (تورونتو) (TIFF)».

وتستكشف أحداث الفيلم الحياة اليومية في غزة تحت وطأة الحرب، عبر منظور إنساني يعكس تفاصيل الصمود والروابط العائلية، من خلال أب وابنته المراهقة، وتعاملهما مع تفاصيل الحياة اليومية وسط ظروف بالغة الصعوبة داخل مخيم للاجئين في قطاع غزة.

وقال الناقد الفلسطيني عز الدين شلح رئيس مهرجان «أفلام المرأة في غزة»، إن «السينما الفلسطينية تشهد زيادة في الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، وتُحقق حضوراً لافتاً في المهرجانات الدولية، كما في تورونتو بفيلمي (غزة 13)، و(حوار مع البحر) الذي اختير أيضاً في الدورة المقبلة لمهرجان (فينيسيا)، كما سبقته أفلام (فلسطين 36)، و(اللي بيني وبينك) في العام الماضي».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن حرب الإبادة في غزة أوجدت حكايات وقصصاً حازت اهتماماً أكبر من المخرجين الفلسطينيين، مؤكداً أنه «كلَّما زاد حضور هذه الأفلام في المهرجانات الدولية أُتيحت الفرصة لمشاهدتها على نطاق واسع، وبالتالي تؤثر في الشعوب الغربية، التي بدورها تؤثر على حكوماتها».

ورأى أن هذه الأفلام «تصب في جوهرها لصالح القضية الفلسطينية».

ملصق فيلم «غزة 13» في مهرجان تورونتو (موقع المهرجان)

كما يشهد مهرجان «فينيسيا» في دورته المقبلة العرض العالمي الأول للفيلم اللبناني «غضب»، من إخراج رامي قديح، الذي يتناول تداعيات الانهيار الاقتصادي في لبنان، من خلال دراما إنسانية تستعيد أزمة تجميد أموال المودعين في البنوك، وما تتركه من آثار اجتماعية ونفسية على الشخصيات؛ إذ تصمم أم عزباء على استعادة أموالها مع شقيقتها وتُنفِّذان عملية سطو جريئة على البنك، حيث تدور الأحداث خلال ليلة واحدة. يشارك في بطولة الفيلم ماريا ناكوزي، وريم مروِّة، وعصام بوخالد، وحسن عقيل، كما يُعرض بعد ذلك في مهرجان «تورونتو».

ويرى الناقد المصري خالد محمود أن «حضور السينما العربية في المهرجانات العالمية لم يعد شرفياً بل أصبح يُنافس بقوة في أقسام المهرجانات المختلفة. وجودنا مهم في مسابقة (فينيسيا) مع فيلم (امرأة مجهولة) للمخرجة المصرية الدنماركية مي الطوخي، كما أن هناك عدداً من الأفلام العربية في أقسام متنوعة بالمهرجان نفسه، وحتى الآن هناك 3 أفلام في مهرجان تورونتو».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الأفلام تحمل قضايانا، مثل وجود القضية الفلسطينية في فيلمين بـ«تورونتو»، والأزمة الاقتصادية اللبنانية في فيلم «غضب» اللبناني، ومن خلال هذا الحضور يصل صوتها في محافل دولية كبرى، مؤكداً أن المشاركة خلال العام الحالي في كلٍّ من «فينيسيا» و«تورونتو» مشرِّفة للسينما العربية.