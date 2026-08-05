إنفانتينو يعرض نهائي مونديال 2030 على المغرب مقابل دعمه

يعقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، اجتماعات مكثفة في العاصمة المغربية الرباط في محاولة لتعزيز موقفه، وسط تصاعد الضغوط المطالبة باستقالته على خلفية أزمة مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وحسب صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، وعد إنفانتينو المغرب باستضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 مقابل دعمه. ويقيم إنفانتينو في الرباط منذ اندلاع الأزمة، حيث يحاول إقناع الاتحادات الوطنية بإصدار بيانات دعم له، فيما استدعى كبار مسؤولي «فيفا» إلى اجتماع طارئ في المقر الأفريقي الجديد للاتحاد الدولي، في محاولة لاحتواء الأزمة التي تهدد مستقبله على رأس المنظمة.

وتعد المغرب من أكثر الدول دعماً لإنفانتينو منذ انتخابه رئيساً لـ«فيفا» قبل عشرة أعوام، كما حصلت على حق الاستضافة المشتركة لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وتسعى أيضاً إلى استضافة المباراة النهائية على ملعب الحسن الثاني الجديد في الدار البيضاء، الذي ستبلغ سعته 115 ألف متفرج ليصبح أكبر ملعب لكرة القدم في العالم عند اكتماله.

وأكدت مصادر أن إنفانتينو أبلغ مسؤولين مغاربة أن المباراة النهائية ستقام في الدار البيضاء بدلاً من ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، رغم أن البطولة ستقام بالشراكة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، إلى جانب إقامة ثلاث مباريات افتتاحية في أميركا الجنوبية.

في المقابل، يرى معارضو رئيس «فيفا» أن أي قرار يتخذه بشأن مكان إقامة المباراة النهائية لن يكون ملزماً، ويمكن للرئيس الذي قد يخلفه تغييره، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم.