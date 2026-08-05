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مروحية عسكرية تقل ترمب اقتربت أكثر من اللازم من طائرة ركاب

المروحية الرئاسية الأميركية «مارين وان» وعلى متنها الرئيس الأميركي تهبط بالقرب من نادي ترمب الوطني للغولف في لوس أنجليس أمس (أ.ب)
المروحية الرئاسية الأميركية «مارين وان» وعلى متنها الرئيس الأميركي تهبط بالقرب من نادي ترمب الوطني للغولف في لوس أنجليس أمس (أ.ب)
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مروحية عسكرية تقل ترمب اقتربت أكثر من اللازم من طائرة ركاب

المروحية الرئاسية الأميركية «مارين وان» وعلى متنها الرئيس الأميركي تهبط بالقرب من نادي ترمب الوطني للغولف في لوس أنجليس أمس (أ.ب)
المروحية الرئاسية الأميركية «مارين وان» وعلى متنها الرئيس الأميركي تهبط بالقرب من نادي ترمب الوطني للغولف في لوس أنجليس أمس (أ.ب)

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، الأربعاء، إن طائرة ​هليكوبتر عسكرية كانت تقل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، اقتربت لفترة وجيزة أكثر من اللازم ‌من طائرة ‌ركاب كانت تقلع ​من ‌مطار ⁠ريغان ​واشنطن الوطني، ⁠لكنها أوضحت أن الرئيس الأميركي لم يكن في خطر.

وأضافت: «بناءً على ⁠مراجعتنا الأولية للسلامة، تقلصت ‌المسافة ‌الفاصلة بين ​الطائرتين، ‌قبل أن تواصلا الابتعاد ‌عن إحداهما الأخرى».

وذكر مصدران لوكالة «رويترز» أن الهليكوبتر «مارين وان»، الخاصة بترمب، أقلعت ‌من البيت الأبيض بعد ظهر أمس، ⁠لكن ⁠مراقبي الحركة الجوية لم يوقفوا الرحلات التجارية في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني القريب، كما تنص السياسة التي وُضعت العام الماضي عقب ​حادث تصادم ​مميت.

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