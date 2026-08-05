مروحية عسكرية تقل ترمب اقتربت أكثر من اللازم من طائرة ركاب

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، الأربعاء، إن طائرة ​هليكوبتر عسكرية كانت تقل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، اقتربت لفترة وجيزة أكثر من اللازم ‌من طائرة ‌ركاب كانت تقلع ​من ‌مطار ⁠ريغان ​واشنطن الوطني، ⁠لكنها أوضحت أن الرئيس الأميركي لم يكن في خطر.

وأضافت: «بناءً على ⁠مراجعتنا الأولية للسلامة، تقلصت ‌المسافة ‌الفاصلة بين ​الطائرتين، ‌قبل أن تواصلا الابتعاد ‌عن إحداهما الأخرى».

وذكر مصدران لوكالة «رويترز» أن الهليكوبتر «مارين وان»، الخاصة بترمب، أقلعت ‌من البيت الأبيض بعد ظهر أمس، ⁠لكن ⁠مراقبي الحركة الجوية لم يوقفوا الرحلات التجارية في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني القريب، كما تنص السياسة التي وُضعت العام الماضي عقب ​حادث تصادم ​مميت.