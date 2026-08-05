واشنطن تشطب كيانات مرتبطة بـ«الحرس الثوري» من قوائم العقوبات

شطبت الولايات المتحدة، الأربعاء، ثلاث شركات طيران وطائرتين لهما صلات بـ«الحرس الثوري» من قوائم العقوبات الأميركية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وفق تفاصيل نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية.

وأفادت «رويترز» بأن التحديث أظهر رفع القيود عن الشركات الثلاث والطائرتين، من دون أن يتضمن النص المتاح أسماءها أو يوضح طبيعة صلاتها بـ«الحرس الثوري».

وكانت واشنطن قد منحت طهران في يونيو (حزيران) إعفاءً مؤقتاً من بعض العقوبات النفطية، قبل أن تلغيه في 8 يوليو (تموز) عقب هجمات استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز.

وأتاح الترخيص لإيران إنتاج النفط الخام ومشتقاته وبيعها وتوريدها حتى 21 أغسطس (آب).

ولا توجد مؤشرات بعد على إعادة العمل بذلك الترخيص أو إلى تخفيف أوسع للعقوبات النفطية والمالية المفروضة على إيران.

ووفق «رويترز»، يقتصر الإجراء الجديد على شطب شركات وطائرات محددة من قوائم مكافحة الإرهاب.

ولم يصدر تعليق إيراني فوري، كما لم توضح وزارة الخزانة ما إذا كان الشطب نتيجة مراجعة قانونية أو إدارية لملفات العقوبات، أو خطوة مرتبطة بسياق المحادثات الجارية بشأن مضيق هرمز.