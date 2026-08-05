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الرياضة رياضة سعودية

50 مليون ريال جوائز مهرجان ولي العهد للهجن 2026

(الاتحاد السعودي للهجن)
(الاتحاد السعودي للهجن)
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50 مليون ريال جوائز مهرجان ولي العهد للهجن 2026

(الاتحاد السعودي للهجن)
(الاتحاد السعودي للهجن)

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن تفاصيل البرنامج الزمني للنسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن لعام 2026، والمقرر إقامته على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن بمحافظة الطائف، وذلك ابتداءً من الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل وبمجموع 248 شوطاً، وجوائز مالية تتجاوز الـ50 مليون ريال.

وتنطلق فعاليات المهرجان بمشاركة نخبة الهجن من داخل وخارج المملكة؛ حيث تشهد أيام المهرجان الـ11 يوماً، إقامة الأشواط الموزعة على الفترات الصباحية والمسائية من خلال فئات الهجن المعتمدة، وهي: الحقايق، اللقايا، الجذاع، سباق الهجانة، الثنايا، وفئة حيل وزمول.

وتستهل المنافسات بفئة الحقايق بمسافة 2 كم، وبمجموع 92 شوطاً (63 شوطاً في الفترة الصباحية، و29 شوطاً في الفترة المسائية)، تشمل مزاين فردي ومفاريد لشقح وشعل، و6 أشواط كؤوس و6 أشواط مفتوحة، تليها فئة اللقايا بمسافة 4 كم، وبمجموع 64 شوطاً (44 شوطاً صباحياً، و20 شوطاً مسائياً)، تشمل مزاين فردي ومفاريد لوضح وحمر، و6 أشواط كؤوس، ثم فئة الجذاع بمسافة 5 كم وبمجموع 38 شوطاً (30 شوطاً صباحياً، و8 أشواط مسائية)، تشمل مزاين فردي ومفاريد لهجن أصايل وصفر ومجاهيم، و4 أشواط كؤوس و4 أشواط مفتوحة.

فيما يشهد المهرجان إقامة سباق الهجانة بمسافة 5 كم للرجال و2 كم للسيدات، بواقع 14 شوطاً يتضمن شوطين للرجال والسيدات في الفترة المسائية، بالإضافة إلى إقامة أشواط خاصة للدول العربية.

وتستكمل الفئات بفئة الثنايا بمسافة 6 كم، وبمجموع 20 شوطاً (16 شوطاً صباحياً، و4 أشواط كؤوس مسائية)، على أن يختتم البرنامج بفئة حيل وزمول بمسافة 6 كم، وبمجموع 20 شوطاً (16 شوطاً في الفترة الصباحية، و4 أشواط كؤوس في الفترة المسائية).

ويشهد المهرجان للمرة الأولى إقامة كأس مهرجان ولي العهد للهجن مخصص للسعوديين وبجائزة مالية قدرها 500 ألف ريال يحصل عليها الأكثر تحقيقاً للأشواط حسب النقاط.

وسبق للمهرجان أن حقق 4 جوائز «غينيسس» للأرقام القياسية أعوام 2018، و2019، و2024، بوصفه أكبر هجن مشاركة في العالم، بالإضافة إلى جائزة أكبر مجسم هجن مضيء في العالم مزود بـ51.200 مصدر إضاءة، كما فاز بجائزة مكة للتميز في فرع التميز الاقتصادي.

يُذكر أن النسخ السبع السابقة من المهرجان شهدت إقبالاً لافتاً ومشاركات تاريخية، واكبتها قفزات تنظيمية وضعت المهرجان في صدارة المشهد الرياضي التراثي عالمياً، وهو الهدف الذي يأتي تأصيلاً لتراث الهجن العريق وتعزيزه في الثقافة السعودية.

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