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الرياضة رياضة سعودية

بعثة النصر تعود إلى الرياض الأربعاء… ومصير كوستا معلق

ودية النصر الأخيرة ضد ألميريا (نادي النصر)
ودية النصر الأخيرة ضد ألميريا (نادي النصر)
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بعثة النصر تعود إلى الرياض الأربعاء… ومصير كوستا معلق

ودية النصر الأخيرة ضد ألميريا (نادي النصر)
ودية النصر الأخيرة ضد ألميريا (نادي النصر)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن بعثة فريق النصر ستعود صباح الأربعاء إلى الرياض بعد ختام معسكرها الإعدادي في البرتغال، فيما منح الجهاز الفني بقيادة الأسترالي أنج بوستيكوغلو اللاعبين إجازة لمدة يوم واحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وفي المقابل، لا يزال البرتغالي سامو كوستا خارج حسابات البعثة العائدة إلى الرياض، في ظل استمرار القيود التي تمنع النادي من استكمال إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي.

وأضافت المصادر أن إدارة النصر تبذل محاولات مكثفة لإنهاء الملف قبل مغادرة البعثة، إلا أن الاحتمال الأكبر حتى الآن يتمثل في بقاء سامو كوستا في البرتغال وعدم مرافقته الفريق إلى الرياض، إلى حين صدور الموافقات الرسمية التي تسمح بإتمام إجراءات توقيعه وتسجيله لاعباً في صفوف النصر.

وأكدت المصادر أن إدارة النصر لا تزال تنتظر الخطابات الرسمية التي تخولها استئناف التعاقدات وتسجيل اللاعبين الجدد، رغم تلقيها وعوداً شفهية بقرب إنهاء الإشكالية، إذ لا تزال جميع إجراءات التفاوض والتوقيع والإعلان عن الصفقات الجديدة معلقة حتى صدور الموافقات الرسمية.

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الرياضة كرة القدم نادي النصر السعودية

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