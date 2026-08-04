عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:8 دقيقه
العالم العربي المشرق العربي

قطر تتهم إسرائيل بتأخير تنفيذ خطة السلام في غزة

فلسطينيات خلال جنازة لرفات ١١٢ فرداً من عائلة أبو ناصر الذين قُتلوا في هجوم إسرائيلي وقد تم انتشال جثث الضحايا بعد بقائها تحت الأنقاض لأشهر (د.ب.أ)
فلسطينيات خلال جنازة لرفات ١١٢ فرداً من عائلة أبو ناصر الذين قُتلوا في هجوم إسرائيلي وقد تم انتشال جثث الضحايا بعد بقائها تحت الأنقاض لأشهر (د.ب.أ)
TT
TT

قطر تتهم إسرائيل بتأخير تنفيذ خطة السلام في غزة

فلسطينيات خلال جنازة لرفات ١١٢ فرداً من عائلة أبو ناصر الذين قُتلوا في هجوم إسرائيلي وقد تم انتشال جثث الضحايا بعد بقائها تحت الأنقاض لأشهر (د.ب.أ)
فلسطينيات خلال جنازة لرفات ١١٢ فرداً من عائلة أبو ناصر الذين قُتلوا في هجوم إسرائيلي وقد تم انتشال جثث الضحايا بعد بقائها تحت الأنقاض لأشهر (د.ب.أ)

أعلنت قطر أن إسرائيل تتحمل مسؤولية تأخير تنفيذ خطة السلام الأميركية الهادفة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة «حماس»، الأمر الذي أكدته الحركة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري للصحافيين: «من الواضح أمام المجتمع الدولي من يعطل تنفيذ الاتفاق»، مضيفاً أن «المسؤولية الكاملة تقع على الطرف الإسرائيلي». وأشار إلى أن تكثيف الضربات الإسرائيلية في الأيام الماضية يشكل محاولة من إسرائيل لـ«تعطيل الحلول السلمية فيما يتعلق بالصراع»، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتقود قطر، إلى جانب باكستان، جهود الوساطة الرامية إلى إبرام اتفاق نهائي يضع حداً للحرب ضد إيران، وأفضت مساعي الدوحة وإسلام آباد إلى مذكرة التفاهم، وحالت دون تصعيد أكبر للصراع في الأيام القليلة الماضية. وفيما يتعلق بغزة، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الوسطاء مستمرون في جهودهم لسرعة تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في القطاع، مؤكداً أن حركة «حماس» التزمت بما طلب منها، وأن على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزامها.

مواضيع
حرب غزة قصف غزة الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل فلسطين

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

برنت يصعد 1 % عند مستويات 85 دولاراً للبرميل

الاقتصاد يبدو أن حجم عمليات البيع في أسواق النفط مفرط إلى حد ما بالنظر إلى استمرار حالة الضبابية الكبيرة في الشرق الأوسط (رويترز)

برنت يصعد 1 % عند مستويات 85 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط 1 %، خلال تعاملات الثلاثاء، بعد أن تراجعت بشكل حاد في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من استمرار تعرُّض الإمدادات من الشرق الأوسط للخطر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي نازح فلسطيني يجلس على الرمال بين بقايا خيمته التي دُمّرت عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مستودعاً للإمدادات والمستلزمات الطبية والأدوية بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة في الأول من أغسطس الحالي (أ.ف.ب)
المشرق العربي

غزة: جهود مكثفة لتطبيق هدنة الـ14 يوماً

تحدثت مصادر متطابقة في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»، عن استمرار الجهود المكثفة من قبل الوسطاء والولايات المتحدة وجهات أخرى، للدفع باتجاه بدء تطبيق هدنة الـ14 يوماً

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي نازح فلسطيني يجلس على الرمال بين بقايا خيمته التي دُمّرت عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مستودعاً للإمدادات والمستلزمات الطبية والأدوية بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة في الأول من أغسطس الحالي (أ.ف.ب)
المشرق العربي

جهود مكثفة لتطبيق هدنة الـ14 يوماً في غزة

كشفت مصادر متطابقة في قطاع غزة عن استمرار الجهود المكثفة من قبل الوسطاء والولايات المتحدة وجهات أخرى، للدفع باتجاه بدء تطبيق هدنة الـ14 يوماً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية أمس في دير البلح وسط غزة (رويترز)
المشرق العربي

هدنة غزة تتعثر تحت القصف

تعثرت الجهود الرامية إلى إطلاق هدنة مؤقتة في قطاع غزة، مع استمرار الغارات الإسرائيلية التي أوقعت قتلى وجرحى، في وقت كشفت فيه إسرائيل عن تحفظات جوهرية على

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مركبات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (رويترز) p-circle
المشرق العربي

إسرائيل تُبدي «مخاوف جدية» إزاء اتفاق نزع سلاح «حماس»

قال المتحدث باسم مكتب نتنياهو، الأحد، إن إسرائيل نقلت إلى البيت الأبيض مخاوف أمنية جدية بشأن اتفاق نزع السلاح المقترح مع حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)