رهان «سوفت بنك» على الذكاء الاصطناعي يدخل اختبار التمويل

تدخل مجموعة «سوفت بنك» اليابانية اختباراً حاسماً لقدرتها على تمويل طموحاتها المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال الربع الأول، بحثاً عن إجابات واضحة بشأن مصادر تمويل استثماراتها الضخمة في «أوبن إيه آي»، ومدى قدرة ميزانيتها على تحمل ارتفاع المديونية والتقلبات الحادة في تقييمات شركات التكنولوجيا. وأصبحت «سوفت بنك» من أكبر الداعمين لـ«أوبن إيه آي»، ما جعل قدرتها على مواصلة ضخ الأموال في الشركة وفي البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي اختباراً ليس للمجموعة وحدها، بل لموجة الاستثمار العالمية في هذا القطاع، التي تواجه تدقيقاً كبيراً مع ارتفاع الاحتياجات التمويلية، وازدياد الاعتماد على الديون. وحسب متوسط توقعات أربعة محللين، يُنتظر أن تسجل «سوفت بنك» صافي ربح قدره 148.4 مليار ين، أي نحو 941 مليون دولار، خلال الربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران). ويأتي ذلك بعد تسجيل المجموعة أرباحاً صافية قياسية في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2026، إلا أن سهمها فقد قرابة نصف قيمته منذ بداية يونيو، في حين ارتفعت تكلفة التأمين على ديونها ضد التعثر. ويقود المؤسس ماسايوشي سون تحولاً واسعاً داخل المجموعة بهدف جعلها المستثمر الأكثر نفوذاً في الذكاء الاصطناعي. وقد التزمت «سوفت بنك» بأكثر من 60 مليار دولار لصالح «أوبن إيه آي» ومشروعات البنية التحتية المرتبطة بها، في وقت يرفض فيه سون الحديث عن وجود فقاعة في القطاع، ويواصل الدفاع عن رهانه طويل الأجل.

ورغم استمرار النظرة الإيجابية لدى غالبية المحللين، تزداد التساؤلات حول كيفية تمويل هذه الالتزامات، خصوصاً مع استحقاق نحو 30 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026، واعتماد المجموعة بدرجة أكبر على قروض مضمونة بحصصها في شركات أخرى. وتمتلك «سوفت بنك» قرضاً مرحلياً بقيمة 40 مليار دولار يستحق في مارس 2027، كما رتبت قرضاً بالهامش بقيمة 20 مليار دولار بضمان حصتها في شركة تصميم الرقائق «آرم». غير أن محاولتها استخدام استثمارها في «أوبن إيه آي» ضماناً للحصول على تمويل إضافي واجهت تأخيراً، بعدما أصبح المقرضون أكثر حذراً تجاه القروض المدعومة بحصص في شركات خاصة مرتفعة المخاطر.

وقالت ماكيكو يوشيمورا، من وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن «آرم» تتمتع بملاءة ائتمانية قوية، في حين تبقى «أوبن إيه آي» أكثر هشاشة بسبب طبيعتها بوصفها شركة ناشئة، وارتفاع مخاطر الابتكار، وشدة المنافسة في السوق. وكانت «إس آند بي» قد رفعت في يوليو (تموز) النظرة المستقبلية لتصنيف «سوفت بنك» إلى مستقرة من سلبية، مستفيدة من ارتفاع سهم «آرم»، الذي ساعد في خفض نسبة الديون إلى قيمة الأصول.

وتؤكد «سوفت بنك» أنها أبقت نسبة القروض إلى قيمة الأصول دون الحد الداخلي البالغ 25 في المائة في الظروف العادية، كما تحتفظ بسيولة تعادل استحقاقات سندات لعامين. لكن منهجية «إس آند بي» أكثر تحفظاً، إذ تحتسب القروض بالهامش المضمونة بأسهم الشركات المستثمر فيها، ما رفع تقديرها لنسبة القروض إلى قيمة الأصول إلى 33 في المائة في نهاية مارس، مقارنة بنسبة 17 في المائة وفق حسابات «سوفت بنك». ومع ذلك، تتوقع الوكالة تراجع هذه النسبة إلى نطاق بين 20 و25 في المائة بحلول يونيو.

وتبقى «آرم» نقطة محورية في معادلة المخاطر. فالقيمة المرتفعة لحصة «سوفت بنك» فيها تمنح المجموعة قدرة أكبر على الاقتراض، لكن أي تراجع حاد في سهم الشركة قد يضغط على السيولة.

وحذر أمير أنفار زاده، من «أسيميتريك أدفايزرز»، من أن انخفاض قيمة «آرم» لا يخفض تلقائياً قيمة القرض المضمون بها، ما قد يؤدي إلى ضغوط تمويلية إذا هبطت الأصول بصورة كبيرة.

من جهتها، عدّت وكالة «فيتش» أن تصحيحاً واسعاً في سوق الذكاء الاصطناعي يمثل خطراً ائتمانياً رئيسياً، في ظل ارتفاع التقييمات، وضخامة الإنفاق الرأسمالي، وعدم اليقين بشأن العوائد الفعلية التي ستحققها الشركات. وتزداد المخاوف أيضاً من أن تؤدي النماذج الصينية الأرخص والأقرب في الكفاءة إلى إشعال حرب أسعار، بما يضغط على هوامش المطورين المتقدمين مثل «أوبن إيه آي»، ويؤثر في الطلب على الرقائق المستخدمة لتشغيل هذه النماذج.

ويرى محللون أن العامل الحاسم سيكون قدرة «أوبن إيه آي» على جذب تمويل جديد من مستثمرين آخرين، سواء عبر جولة خاصة إضافية أو طرح عام أولي. وتدور تقديرات حول سعي الشركة إلى تقييم يقترب من تريليون دولار، ارتفاعاً من 852 مليار دولار، إلا أن تقارير أشارت إلى احتمال تأجيل الطرح إلى العام المقبل.

وفي المقابل، يشكك بعض المحللين في هذه التقييمات، ويرون أن القيمة الفعلية قد تكون أقل بكثير. ويذهب أنفار زاده إلى أن قيمة «أوبن إيه آي» ربما لا تتجاوز 300 مليار دولار، استناداً إلى خطط الطرح الأصغر التي تستعد لها شركات صينية منافسة. وبذلك، لا تختبر نتائج «سوفت بنك» ربحيتها الفصلية فقط، بل تختبر أيضاً مدى صلابة نموذجها المالي في مواجهة رهان ضخم ومكلف على الذكاء الاصطناعي. فنجاح «أوبن إيه آي» في جمع تمويل جديد بتقييم أعلى سيمنح المجموعة متنفساً مهماً، بينما قد يؤدي أي تراجع في تقييمات «آرم» أو شركات الذكاء الاصطناعي إلى كشف هشاشة أكبر في السيولة والميزانية.