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العالم العربي

هجوم حوثي يغرق سفينة هندية في البحر الأحمر

اليمن دعا المجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات

سفينة تجارية في البحر الأحمر (أ.ف.ب)
سفينة تجارية في البحر الأحمر (أ.ف.ب)
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هجوم حوثي يغرق سفينة هندية في البحر الأحمر

سفينة تجارية في البحر الأحمر (أ.ف.ب)
سفينة تجارية في البحر الأحمر (أ.ف.ب)

استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية بزورق مفخخ، صباح الثلاثاء، سفينة شحن مدنية هندية خلال إبحارها في البحر الأحمر نحو ميناء المخا، مما أدى إلى إغراقها بشكل كامل، حسبما أعلنت وزارة النقل اليمنية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن قوات خفر السواحل - قطاع البحر الأحمر، نجحت بالتعاون مع البحرية اليمنية في إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة «MSV FAIZE NOORE OLIYA 1451»، وعددهم 14 بحاراً، ونقلهم إلى ميناء المخا بسلام، مضمنة الجهود البطولية والاستجابة السريعة التي تعكس مستوى الجاهزية والكفاءة العالية في التعامل مع مثل هذه الحوادث.

وعبَّر البيان، الذي نشرته «وكالة الأنباء اليمنية» الرسمية، عن إدانة الوزارة واستنكارها الشديدين للهجوم الغادر والاعتداء الآثم الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولقواعد القانون البحري الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية.

وأكدت وزارة النقل أن استهداف السفن التجارية المدنية يمثل عملاً إرهابياً مداناً بكل المقاييس، ويعكس إصرار ميليشيا الحوثي على زعزعة أمن الممرات البحرية الدولية، وتهديد حرية الملاحة وحركة التجارة العالمية، وتعريض أرواح البحارة الأبرياء للخطر، بما يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على أمن البحر الأحمر وباب المندب.

ودعا البيان المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والمنظمات البحرية الدولية، إلى إدانة هذا الاعتداء الإرهابي بصورة واضحة وصريحة، واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة التي تستهدف السفن التجارية والممرات البحرية، والعمل على محاسبة مرتكبيها، وتعزيز التدابير الكفيلة بحماية الملاحة الدولية وضمان أمنها وسلامتها.

وجدَّدت الوزارة التأكيد على التزامها الكامل بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، وحماية الأرواح والممتلكات، وضمان استمرار انسيابية حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وباب المندب، باعتبارهما من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

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