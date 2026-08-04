أعراض نقص حمض الفوليك التي قد تتجاهلها

حمض الفوليك هو أحد فيتامينات «ب» التي يحتاج إليها الجسم لأداء وظائفه بشكل سليم، وهو بالغ الأهمية، خصوصاً في أثناء الحمل. يحدث نقص حمض الفوليك عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية منه. تشمل الأعراض التعب، والضعف، وتقرحات الفم، ومشكلات عصبية. يمكن الوقاية من نقص حمض الفوليك باتباع نظام غذائي غني بالأطعمة التي تحتوي عليه.

ويسبب نقص حمض الفوليك (فيتامين ب9) أعراضاً خفيفة غالباً ما يخلطها الناس بالتوتر أو الشيخوخة، وأبرزها التعب المستمر، والتهيج، واحمرار أو التهاب اللسان. ولأن هذه العلامات المبكرة تتطور ببطء، فمن السهل تجاهلها إلى أن يتفاقم نقص خلايا الدم الحمراء (فقر الدم الناتج عن نقص حمض الفوليك).

ويمكن أن يُسبب نقص حمض الفوليك مجموعة واسعة من الأعراض. ​​عادةً ما تتطور هذه الأعراض تدريجياً، ولكنها قد تتفاقم إذا لم يتم علاج الحالة، وفقا لما ذكره موقع كليفلاند كلينك.

ما هو حمض الفوليك؟

حمض الفوليك هو أحد فيتامينات «ب»، ويوجد بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة التي نتناولها. تشمل هذه الأطعمة الخضراوات الورقية، والحمضيات، والمكسرات، والفاصوليا، والبازلاء، والمأكولات البحرية، والبيض، ومنتجات الألبان، واللحوم، والدواجن، والحبوب. يحتاج جسمك إلى حمض الفوليك لتكوين خلايا الدم الحمراء الجديدة والحمض النووي (DNA)، المادة الوراثية في خلاياك. ويُعدّ حمض الفوليك بالغ الأهمية خلال فترة الحمل؛ إذ يُساعد في نمو الجنين وتطوره، ويُمكن أن يُسهم في الوقاية من التشوهات الخلقية.

ومن أعراض نقص حمض الفوليك في الجسم:

شحوب البشرة: انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء يقلل من اللون الصحي للبشرة؛ ما يجعل وجهك يبدو شاحباً.

ضيق التنفس: قد تشعر بضيق في التنفس في أثناء القيام بالمهام العادية؛ لأن دمك يحمل كمية أقل من الأكسجين.

تغيرات في الفم: غالباً ما يظهر لسان مؤلم، متورم، أحمر اللون، تقرحات في الفم، أو تشققات في زوايا شفتيك.

مشكلات في الجهاز الهضمي: قد يشير نقص الوزن غير المبرر، أو فقدان الشهية، أو الإسهال الخفيف إلى ضعف امتصاص العناصر الغذائية.

تشوش الذهن: صعوبة التركيز، وضعف الذاكرة، وبطء التفكير بشكل عام من الشكاوى الشائعة.

تقلبات المزاج: قد تظهر مع مرور الوقت علامات مبكرة للتهيج أو الغضب أو الاكتئاب غير المبرر.

الصداع المتكرر: غالباً ما يؤدي انخفاض تدفق الأكسجين إلى الدماغ إلى صداع خفيف ومستمر.

تتشابه معظم الأعراض سواء كان سببها نقص حمض الفوليك وهي:

سرعة التنفس أو ضيق التنفس، والصداع، وعسر الهضم، وفقدان الشهية، وخفقان القلب وكذلك قد يحدث مشكلات في الرؤية، والشعور بالضعف أو التعب، والإسهال، واحمرار أو التهاب اللسان، مصحوباً أحياناً بتقرحات في الفم. وكذلك مشكلات في الذاكرة والفهم والقدرة على اتخاذ القرارات (تغيرات إدراكية).

قد تظهر بعض هذه الأعراض أيضاً لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين «ب12» أو حمض الفوليك، ولكن لم يُصابوا بفقر الدم.

وقد يُسبب نقص فيتامين «ب12» أعراضاً تؤثر في الدماغ والجهاز العصبي (أعراض عصبية)، تشمل: خدراً، ضعفاً في العضلات ومشكلات نفسية، تتراوح بين الاكتئاب الخفيف أو القلق، إلى التشوش الذهني والخرف، ومشكلات في التوازن والتناسق الحركي ووخزاً وتنميلاً، وسلس البول.

نقص حمض الفوليك في أثناء الحمل

قد يُسبب نقص حمض الفوليك في أثناء الحمل مضاعفات خطيرة. يُعدّ حمض الفوليك ضرورياً لنمو دماغ الجنين وحبله الشوكي، كما يُمكن أن يُسبب نقص حمض الفوليك تشوهات خلقية خطيرة تُسمى عيوب الأنبوب العصبي. تشمل عيوب الأنبوب العصبي السنسنة المشقوقة وانعدام الدماغ.

كما أن نقص حمض الفوليك قد يزيد احتمالية انفصال المشيمة، وهي حالة تنفصل فيها المشيمة عن الرحم. وبالإضافة إلى ذلك، قد يولد طفلكِ قبل الأوان (ولادة مبكرة) أو بوزن منخفض عند الولادة. وقد أظهرت الدراسات أيضاً أن انخفاض مستوى حمض الفوليك في أثناء الحمل قد يؤدي إلى إصابة طفلكِ بالتوحد.

متى تجب زيارة الطبيب؟

سيسألك مقدم الرعاية الصحية عن تاريخك الطبي وأعراضك. ويمكنه تشخيص نقص حمض الفوليك من خلال فحص الدم، الذي يقيس كمية حمض الفوليك في دمك.

راجع طبيبك إذا كنت تعاني أعراض فقر الدم الناتج عن نقص حمض الفوليك، وغالباً ما يمكن تشخيص هذه الحالات بناءً على الأعراض ونتائج فحص الدم. ومن المهم تشخيص فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين «ب12» أو حمض الفوليك وعلاجه في أسرع وقت ممكن.

وعلى الرغم من تحسن العديد من الأعراض مع العلاج، فإن بعض المشكلات الناجمة عن هذه الحالة قد تكون دائمة إذا تُركت دون علاج. وكلما طالت مدة إهمال الحالة، زادت احتمالية حدوث ضرر دائم.