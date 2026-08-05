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إدانة عربية ــ إسلامية للإجراءات الإسرائيلية في القدس

السعودية تدعو إلى تحرك دولي وخطوات عملية لحماية المقدسات

فلسطيني يعتني بخلايا النحل مع أبنائه على سطح مبنى مدمر في حي تل الهوا بمدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يعتني بخلايا النحل مع أبنائه على سطح مبنى مدمر في حي تل الهوا بمدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
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إدانة عربية ــ إسلامية للإجراءات الإسرائيلية في القدس

فلسطيني يعتني بخلايا النحل مع أبنائه على سطح مبنى مدمر في حي تل الهوا بمدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يعتني بخلايا النحل مع أبنائه على سطح مبنى مدمر في حي تل الهوا بمدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

عقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس اجتماعاً بالعاصمة الأردنية عمَّان، أمس، أدانوا فيه السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة، وأعلنوا عن إطلاق تحرك مشترك لمواجهة هذه الإجراءات «اللاشرعية».

وإلى جانب وزراء اللجنة الوزارية العربية، حضر اللقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، ووزراء خارجية وممثلو إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا.

وشدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية «باطلة»، وعدّ أن حماية القدس «ركيزة أساسية لأي سلام»، وأدان في الوقت ذاته بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، ودعا، والوزراء، إلى تحرك دولي وخطوات عملية لحماية المقدسات.

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العاهل الأردني وولي العهد مجتمعين مع وزراء دول عربية وإسلامية بالعاصمة عمَّان يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

الاجتماع الوزاري العربي - الإسلامي يدين التحركات الإسرائيلية في القدس

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