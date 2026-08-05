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السيّد ينتصر في ميشيغان على التيار الديمقراطي التقليدي

فوزه يمهد لمعركة صعبة مع الجمهوريين على مقعد «الشيوخ»

مرشح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عبد السيّد يحيي أنصاره في ديترويت بولاية ميشيغان أمس (أ.ف.ب)
مرشح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عبد السيّد يحيي أنصاره في ديترويت بولاية ميشيغان أمس (أ.ف.ب)
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السيّد ينتصر في ميشيغان على التيار الديمقراطي التقليدي

مرشح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عبد السيّد يحيي أنصاره في ديترويت بولاية ميشيغان أمس (أ.ف.ب)
مرشح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عبد السيّد يحيي أنصاره في ديترويت بولاية ميشيغان أمس (أ.ف.ب)

حقّق مرشح الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ميشيغان، عبد الرحمن السيّد، فوزاً لافتاً للجناح اليساري في الحزب بعد معركة باهظة التكاليف مع منافسته من الجناح التقليدي هايلي ستيفنز، التي حظيت بدعم لا سابق له من اللوبيات المؤيدة لإسرائيل. ويُمهّد فوز السيّد لمعركة انتخابية صعبة مع المرشح الجمهوري مايك روجرز على مقعد في مجلس الشيوخ خلال الانتخابات النصفية للكونغرس بعد ثلاثة أشهر.

ويعد هذا المقعد محورياً لآمال الديمقراطيين في استعادة الأغلبية داخل المجلس، إلا أن السيد سيواجه تحدياً كبيراً في توحيد القاعدة الديمقراطية المنقسمة. وقال المرشح ذو الجذور المصرية قبل إعلان نتيجة السباق التمهيدي رسمياً: «غداً سنبدأ في رأب الصدع».

وأثار السباق التمهيدي في ميشيغان اهتماماً واسعاً بسبب المنافسة الحادة التي عكست انقسامات آيديولوجية عميقة داخل الحزب الديمقراطي في شأن إسرائيل وقضايا أخرى. ومثّل السيّد الجناح اليساري الذي يصف الحرب على غزة بأنها إبادة جماعية، ويسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل. أما ستيفنز، فحصلت على 30 مليون دولار من لجنة العمل السياسي التابعة للجنة الشؤون العامة الأميركية لإسرائيل (أيباك).

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