تشيلسي يضم هاريسون بيتوني لاعب ويغان الصاعد

أعلن نادي تشيلسي، المنتمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الخميس، انضمام اللاعب الصاعد هاريسون بيتوني إلى صفوفه بعقد يمتد حتى عام 2030.

وانتقل لاعب خط الوسط المهاجم، 18 عاماً، والذي يمكن توظيفه أيضاً للعب مهاجماً، إلى الفريق اللندني قادماً من نادي ويغان أتلتيك الإنجليزي، بعد أن اتفق الناديان على قيمة الصفقة.

وبيتوني هو أحد خريجي أكاديمية ويغان، وخاض أول مباراة له مع الفريق الأول في دوري القسم الثالث بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي ضد إيه إف سي ويمبلدون؛ حيث سجّل هدفين حينها.

كما أحرز بيتوني أهدافاً ضد كل من بيرتون وبريستون، واختتم الموسم بـ27 مباراة مع الفريق الأول، حسبما أفادت «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)».