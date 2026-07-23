الجزائري ماندي يعلن اعتزاله دولياً

أعلن عيسى ماندي، مدافع المنتخب الجزائري لكرة القدم، أمس (الأربعاء)، اعتزاله دولياً ليختتم بذلك مسيرةً حافلةً استمرَّت أكثر من 12 عاماً بقميص المنتخب الوطني.
وكشف ماندي (34 عاماً) عن قراره عبر مقطع فيديو على صفحته في موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي تضمَّن أبرز اللحظات التي عاشها بقميص المنتخب الجزائري.
وكتبت صفحة المنتخب الجزائري على «فيسبوك»، معلقة على القرار: «عيسى ماندي، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع الخُضر، يعلن اعتزاله اللعب دولياً».
ويحمل ماندي الرقم القياسي في عدد المشاركات مع الجزائر برصيد 122 مباراة دولية. كما شارك في نسختَي كأس العالم 2014 و2026، إضافة إلى الإنجاز الأبرز بالفوز بكأس الأمم الأفريقية عام 2019 في مصر.
ويأتي اعتزال ماندي بعد أيام قليلة من الخطوة المماثلة التي أقدم عليها قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، الذي أعلن اعتزاله دولياً عقب الخروج من دور الـ32 في كأس العالم الأخيرة بالهزيمة 2 - صفر أمام سويسرا.