الجزائري ماندي يعلن اعتزاله دولياً

أعلن عيسى ماندي، مدافع المنتخب الجزائري ​لكرة القدم، أمس (الأربعاء)، اعتزاله دولياً ليختتم بذلك مسيرةً حافلةً استمرَّت أكثر من 12 عاماً بقميص المنتخب الوطني.

وكشف ماندي (34 عاماً) عن قراره عبر ‌مقطع فيديو ‌على صفحته ​في موقع ‌«فيسبوك» ⁠للتواصل ​الاجتماعي تضمَّن ⁠أبرز اللحظات التي عاشها بقميص المنتخب الجزائري.

وكتبت صفحة المنتخب الجزائري على «فيسبوك»، معلقة على القرار: «عيسى ماندي، صاحب الرقم القياسي ⁠في عدد المباريات الدولية ‌مع ‌الخُضر، يعلن اعتزاله اللعب ​دولياً».

ويحمل ماندي ‌الرقم القياسي في عدد ‌المشاركات مع الجزائر برصيد 122 مباراة دولية. كما شارك في نسختَي كأس العالم 2014 و2026، ‌إضافة إلى الإنجاز الأبرز بالفوز بكأس الأمم الأفريقية عام ⁠2019 ⁠في مصر.

ويأتي اعتزال ماندي بعد أيام قليلة من الخطوة المماثلة التي أقدم عليها قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، الذي أعلن اعتزاله دولياً عقب الخروج من دور الـ32 في كأس العالم ​الأخيرة بالهزيمة ​2 - صفر أمام سويسرا.