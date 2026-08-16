بيراميدز المصري يعلن التعاقد مع خالد عوض

أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم تعاقده رسمياً مع خالد عوض، الظهير الأيمن لفريق طلائع الجيش، لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد.

وذكر بيراميدز، في بيان عبر مركزه الإعلامي، الأحد، أن التعاقد مع عوض يأتي ضمن خطة إدارة النادي لدعم الفريق الأول بأفضل العناصر في مختلف المراكز، في ظل الارتباطات المحلية والقارية العديدة التي تنتظره خلال الموسم الجديد.

وأضاف أن عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بالنادي، نجح في الحصول على توقيع خالد عوض على عقود انتقاله إلى صفوف بيراميدز.

ويبلغ عوض من العمر 23 عاماً، حيث ولد في العاشر من يونيو (حزيران) عام 2003، ويعد من اللاعبين المميزين في مركز الظهير الأيمن بالكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وبدأ عوض مشواره ضمن صفوف قطاع الناشئين بنادي طلائع الجيش، قبل تصعيده إلى الفريق الأول، حيث قدم مستويات لافتة ساهمت في انتقاله إلى بيراميدز.

وسبق للاعب المشاركة مع المنتخبات المصرية في المراحل السنية المختلفة، بداية من منتخبات الناشئين وحتى الشباب، وكان من العناصر الأساسية في صفوفها.