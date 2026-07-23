مؤسسة دولية ترصد مخالفات مقامرة «محتملة» في «مونديال 2026»

أصدر مراقب دولي 7 تنبيهات بشأن مخالفات محتملة مرتبطة بالمقامرة، خلال «كأس العالم 2026»، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لم يحدد أي نشاط مراهنة مشبوهاً.

وقالت مجموعة «كوبنهاغن»، المدعومة من «مجلس أوروبا»، في بيان صحافي، إنه جرى تسجيل 7 إشعارات صفراء، خلال المباريات الـ104 التي أقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويجري إصدار الإشعارات الصفراء حين تشير المؤشرات الأولية إلى وجود مخالفات محتملة تتطلب مزيداً من البحث، وذلك لا يعني بالضرورة وجود تلاعب. وأوضح البيان أنه لم يجرِ إصدار تنبيهات برتقالية أو حمراء وهي تكون أكثر خطورة.

وقال «فيفا»، في بيان له، إن فريق عمل النزاهة التابع له لم يرصد أي نشاط مراهنة مشبوهاً أو مؤشرات على التلاعب في المباريات فيما يتعلق بأي مباراة.