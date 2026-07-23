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الرياضة رياضة عالمية

مالديني: تواصلنا مع أنشيلوتي لتدريب إيطاليا قبل التفاوض مع غوارديولا

مالديني (أ.ب)
مالديني (أ.ب)
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مالديني: تواصلنا مع أنشيلوتي لتدريب إيطاليا قبل التفاوض مع غوارديولا

مالديني (أ.ب)
مالديني (أ.ب)

قال باولو مالديني، المدير الفني لـ«الاتحاد الإيطالي لكرة القدم»، الخميس، إن «الاتحاد» تواصل مع كارلو أنشيلوتي بشأن تولي تدريب المنتخب الأول، قبل التفاوض مع بيب غوارديولا.

وتبحث إيطاليا عن مدرب جديد منذ استقالة جينارو غاتوزو في أبريل (نيسان) الماضي عقب إخفاق منتخب إيطاليا، بطل العالم 4 مرات، في التأهل إلى كأس العالم للثالث مرة على التوالي.

وقال مالديني للصحافيين خلال مؤتمر صحافي: «لا يمكننا إخفاء حقيقة أننا تحدثنا أيضاً إلى كارلو أنشيلوتي قبل التحدث إلى بيب. بصراحة، بدا من الصواب أن نبدأ بمن نعدّهم الأفضل في العالم».

وأكد «الاتحاد البرازيلي» أن أنشيلوتي، الذي سبق له اللعب مع مالديني في ميلان، سيظل على رأس القيادة الفنية لمنتخب البرازيل، بطل العالم 5 مرات، رغم الهزيمة أمام النرويج في دور الـ16 من «كأس العالم 2026».

وفي حديثه عقب اجتماع مع مسؤولي الدوري الإيطالي، قال مالديني إن «الاتحاد الإيطالي» سيعيّن مدرباً خلال الأيام المقبلة، لكن أولويته هي العثور على الشخص المناسب.

وقال مالديني، رداً على سؤال بشأن تقرير نشرته صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية يفيد بأن غوارديولا يطلب ما يصل إلى 20 مليون يورو (22.8 مليون دولار) سنوياً لتولي المنصب، وهو ضعف ما يعرضه «الاتحاد»: «بصراحة، لا يمكننا تقديم أي مستجدات بشأن ما يجري في الوقت الحالي».

وقالت الصحيفة إن رغبة غوارديولا قضاءَ مزيد من الوقت مع عائلته في برشلونة تُعقّد المفاوضات.

ورحل غوارديولا عن مانشستر سيتي في مايو (أيار) الماضي بعد عقد حافل بالألقاب، قاد خلاله الفريق إلى التويج بلقب «الدوري الإنجليزي الممتاز» 6 مرات، و«كأس الاتحاد الإنجليزي» 3 مرات، و«كأس الرابطة الإنجليزية» 5 مرات، بالإضافة إلى «دوري أبطال أوروبا».

وكلف جيوفاني مالاغو، الرئيس الجديد لـ«الاتحاد الإيطالي»، مالديني، الذي كان من الركائز الأساسية في دفاع المنتخب الإيطالي خلال التسعينات والعقد الأول من القرن الـ21، مهمة إعادة بناء الهيكل الفني للمنتخب الإيطالي.

وقال ليوناردو أراوجو، المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان ويعمل حالياً مستشاراً لمالديني، إن المدرب الجديد سيحتاج إلى تبني مشروع فني طويل الأمد لإعادة هيكلة أساليب التدريب وتطوير اللاعبين في كل من المنتخب الأول ومنتخبات الشبان.

ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين أنطونيو كونتي، الذي تولى تدريب المنتخب بين عامي 2014 و2016، وكان آخر منصب شغله هو مدرب نابولي.

كما يعدّ لاعب الوسط الإيطالي السابق آندريا بيرلو خياراً محتملاً. إلى جانب الحديث عن عودة روبرتو مانشيني، الذي قاد المنتخب الإيطالي للفوز ببطولة «أمم أوروبا 2021»، بديلاً محتملاً آخر.

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