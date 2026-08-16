البلجيكي بوكونولي يتولى تدريب منتخب اسكوتلندا

أعلن الاتحاد الاسكوتلندي لكرة القدم، الأحد، تعيين البلجيكي سيباستيان بوكونولي في منصب المدير الفني الجديد للمنتخب الأول، بعقد يمتد لمدة عامين، خلفاً لستيف كلارك الذي رحل عن قيادة الفريق بعد سبعة أعوام.

ورحل بوكونولي البالغ من العمر 39 عاماً، عن تدريب موناكو الفرنسي في نهاية الموسم الماضي، بعد إنهاء الموسم في المركز السابع.

وسبق للمدرب البلجيكي تحقيق إنجاز بارز مع يونيون سان جيلواز، عندما قاده إلى التتويج بلقب الدوري البلجيكي في موسم 2024 -2025، ليحصد النادي لقبه الأول في المسابقة منذ عام 1935.

وسيكون بوكونولي ثاني مدرب أجنبي يتولى قيادة المنتخب الاسكوتلندي، بعد الألماني بيرتي فوغتس الذي قاد الفريق بين عامي 2002 و2004.

ووقع كلارك عقداً جديداً لمدة أربعة أعوام في مايو (أيار) الماضي، لكنه استقال من منصبه عقب خروج اسكوتلندا من دور المجموعات في كأس العالم، لتنتهي بذلك فترة قيادته للمنتخب التي استمرت سبعة أعوام.

ويملك بوكونولي خبرة سابقة في الكرة الإنجليزية، حيث لعب خلال مسيرته مع وست بروميتش ألبيون وبرايتون، كما خاض 13 مباراة دولية مع المنتخب البلجيكي.

وبعد اعتزاله كرة القدم، عقب مسيرة استمرت 17 عاماً في مركز الظهير الأيسر في إنجلترا وألمانيا وهولندا وبلجيكا، بدأ بوكونولي العمل في مجال التدريب مع يونيون سان جيلواز، إلى جانب فترات عمل ضمن الأجهزة الفنية للمنتخبات البلجيكية للفئات السنية.

وفي عام 2024، تولى مسؤولية الفريق الأول ليونيون سان جيلواز، ونجح سريعاً في قيادة النادي إلى الفوز بكأس السوبر البلجيكي، قبل أن يقوده إلى لقب الدوري للمرة الأولى منذ 90 عاماً، فضلاً عن المنافسة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما لفت أنظار موناكو الذي تعاقد معه في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه قبل إقالته في أوائل يونيو (حزيران) الماضي.