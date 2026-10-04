شكوك حول جاهزية الإيطالي مويس كين للمشاركة ضد تركيا

غاب مويس كين مهاجم منتخب إيطاليا عن المشاركة في التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة تركيا في دوري أمم أوروبا.

علمت شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية أن كين مهاجم نادي كومو لم يتخلص تماماً من إصابته بالكدمة التي تعرض لها مؤخراً، ولن يشارك في الحصة التدريبية الأخيرة قبل مباراة تركيا.

وأضافت أن مشاركة كين في مباراة إيطاليا وتركيا أصبحت محل شك، وهناك ترقب للقرار النهائي بشأنه خلال الساعات القليلة التي تسبق مباراة الاثنين.

وأشارت إلى أن مويس كين سيبقى تحت المتابعة بعدما شارك في مباراتي بلجيكا وفرنسا، وكان اللاعب الوحيد الذي لم يتم استبداله، بينما حصل على راحة في المباراة الأولى أمام تركيا.

وسيتضح لاحقاً إمكانية استعانة روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا بالمهاجم مويس كين في قائمة المنتخب الإيطالي، استعداداً لمواجهة تركيا التي يقودها الإيطالي الآخر فينتشينزو مونتيلا.

وعلمت «سكاي سبورت» أيضاً أن هناك إمكانية كبيرة لإجراء تدوير على التشكيل الأساسي لمنتخب إيطاليا الذي سيخوض مباراته الرابعة خلال أسبوعين، باستثناء الثنائي جيانلويجي دوناروما وأليساندرو باستوني.