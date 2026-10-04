زيدان يخطط لإجراء «تغييرات ذكية» على تشكيلة فرنسا ضد بلجيكا

أكد زين الدين زيدان مدرب منتخب فرنسا أنه بصدد إجراء تعديلات على التشكيل الأساسي للفريق عند مواجهة بلجيكا، الاثنين، للحفاظ على صدارة المجموعة الأولى للمستوى الأول ببطولة دوري أمم أوروبا.

في ظهوره الأول على الملاعب الفرنسية بصفته مدرباً للديوك، قاد زيدان منتخب بلاده للتعادل 1 - 1 مع إيطاليا الجمعة.

في المقابل، خسر المنتخب البلجيكي أمام فرنسا بهدف في بروكسل، لكنه صحح أوضاعه بالفوز 3 - صفر على تركيا، ليحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط.

سيغيب عن صفوف المنتخب الفرنسي كل من كيليان مبابي بسبب إصابة في الركبة خلال مباراة تركيا في الجولة الأولى، بينما سيغيب قلب الدفاع دايوت أوباميكانو بسبب الإيقاف لطرده في مباراة إيطاليا، وهو ما يلزم زيدان بالاستعانة بباقي قوام فريقه.

قال زيدان في مؤتمر صحافي الأحد: «بالتأكيد سيكون هناك تغييرات على التشكيل الأساسي، لأننا سنخوض مباراة رابعة في فترة قصيرة، لا بد أن تكون التغييرات ذكية، لنحافظ على قوة فريقنا».

وأضاف: «هدفنا إثبات أن كل اللاعبين ملتزمون بالمهام المطلوبة، والتأكيد على وجود منافسة قوية بين لاعبي منتخب فرنسا».

في المقابل، يخوض منتخب بلجيكا المواجهة من دون الثنائي كيفن دي بروين ويوري تيليمانس، قائد الفريق بسبب الإيقاف.

ولكن زيدان يدرك أن فرنسا تنتظرها مهمة صعبة أمام بلجيكا بقيادة المدرب الهولندي مارك فان بوميل.

وختم زيدان: «لقد قدم منتخب بلجيكا أداءً جيداً في المباراة الأولى أمامنا، وسببوا لنا مشاكل فنية، بإمكانهم فعل الكثير، لقد شكلوا خطورة في مواجهة تركيا، مما يؤكد قوة هذا الفريق فردياً وجماعياً».