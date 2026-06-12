رئيسة المكسيك تفسر غيابها عن افتتاح كأس العالم: التذاكر باهظة وأهديت مقعدي لمشجعة شابة

برّرت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم غيابها عن المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا على ملعب استاد أزتيكا، مؤكدة أن أسعار التذاكر المرتفعة كانت السبب الرئيسي وراء قرارها عدم الحضور، وأنها فضّلت منح تذكرتها لمشجعة شابة تعشق كرة القدم، وفقاً لصحيفة «الغارديان البريطانية».

وقالت شينباوم، خلال مؤتمرها الصحافي اليومي، الجمعة: «تذاكر المباريات في الملعب باهظة الثمن للغاية. وبصفتي رئيسة، فمن الأفضل أن أمنح مقعدي لشخص لم يكن قادراً على الحضور، ويحب كرة القدم، وخاصة إذا كانت شابة، بينما يمكنني الاحتفال مع الناس مجاناً».

وأصبحت أسعار تذاكر مباريات كأس العالم محور جدل واسع في المكسيك، إذ تشير التقديرات إلى أن متوسط سعر التذكرة بلغ نحو 3 آلاف دولار، وهو مبلغ يفوق القدرة الشرائية لغالبية المكسيكيين الذين لا يتجاوز دخل كثير منهم هذا الرقم خلال شهر كامل.

وأضافت الرئيسة المكسيكية: «قلة قليلة فقط تستطيع دفع قيمة تذكرة بهذا السعر».

شينباوم تحتفل مع مشجعين بفوز بلادها (رويترز)

وكانت التذكرة التي تخلت عنها شينباوم قد ذهبت إلى يوليت سيرفانتيس كواكيوهوا، الفائزة بمسابقة وطنية نظّمتها الحكومة المكسيكية، حيث جلست في المقصورة المخصصة لكبار الشخصيات لمتابعة المباراة الافتتاحية.

وتُعد سيرفانتيس رياضية من السكان الأصليين من قومية الناهوا، وتنحدر من ولاية فيراكروز، وقد نجحت في الفوز بالمسابقة بعد أن نشرت مقطع فيديو حظي بانتشار واسع ظهرت فيه مرتدية الزي التقليدي وهي تستعرض مهاراتها في تنطيط كرة القدم بقدميها الحافيتين.

وتفوقت سيرفانتيس على أكثر من ألف متسابقة ومتسابق من مختلف أنحاء المكسيك. وفي الفيديو الذي قدّمته للمسابقة، روت قصة ارتباطها بكرة القدم، موضحة أنها فازت وهي في الثامنة من عمرها بمسابقة شعر على مستوى الولاية، وكانت جائزتها رحلة إلى إسبانيا لحضور مباراة كرة قدم.

وقالت: «عندما عدت إلى بلادي وقعت في حب كرة القدم، ومنذ تلك اللحظة نسيت الشعر». وأضافت أن والدها أشرف على تدريبها لمدة 4 سنوات، قبل أن تتمكن بعد عامين فقط من تنطيط الكرة ما بين 3 آلاف و4 آلاف مرة متتالية.

وعندما أعلنت شينباوم عن المسابقة في مارس (آذار) الماضي، أكدت أنها تهدف إلى تمكين الفتيات والنساء في عالم كرة القدم، مشيرة إلى أن أبواباً كثيرة كانت مغلقة أمام النساء في السابق، سواء كحكمات أو لاعبات أو معلقات أو مقدمات برامج رياضية.

وقالت آنذاك: «اليوم نريد فتح تلك الأبواب أمام النساء وحقوقهن، حتى يتمكنّ من أن يصبحن ما يرغبن فيه، وأن يحصلن على كل الفرص اللازمة لتحقيق أحلامهن».

وبدلاً من حضور المباراة في ملعب أزتيكا، تابعت الرئيسة المكسيكية مواجهة الافتتاح مساء الخميس إلى جانب مئات المشجعين في إحدى مناطق المشاهدة الجماعية التي أقامتها حكومة مدينة مكسيكو سيتي ضمن 18 موقعاً موزعاً في أنحاء العاصمة للاحتفال بانطلاق البطولة.