«فيفا» يدافع عن أرقام الحضور رغم المقاعد الفارغة

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صحة أرقام الحضور الجماهيري لكأس العالم، رغم وجود العديد من المقاعد الفارغة خلال المباراة الثانية بالمونديال بين كوريا الجنوبية والتشيك في المكسيك يوم الخميس.

وأفاد الفيفا بأن 985ر44 مشجعا قد حضروا المباراة في غوادالاخارا، في ملعب يتسع ل 664ر45 متفرجا. ويمثل هذا نسبة حضور بلغت 5ر98%، ومع ذلك، ظهرت العديد من المقاعد الفارغة على شاشات التلفزيون.

وأوضح الفيفا أن كثرة المقاعد الفارغة تعود إلى تفضيل بعض المشجعين الوقوف في الممرات بدلا من البقاء في مقاعدهم المخصصة طوال المباراة.

وقال الاتحاد: "تعكس أرقام الحضور الرسمية عدد التذاكر التي تم مسحها ضوئيا وعدد المتفرجين الموجودين داخل الملعب، وليس التقييمات البصرية لإشغال المقاعد في أي لحظة خلال المباراة".

ووفقا للأرقام الرسمية، فقد تم بيع تذاكر 29 مباراة قبل انطلاق البطولة يوم الخميس، بينما لا تزال هناك تذاكر متاحة لـ 75 مباراة.

وأثارت أسعار تذاكر كأس العالم المرتفعة في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك انتقادات، واسعة.

ودافع رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، عن الأسعار يوم الأربعاء، قائلا إن بعض تذاكر كأس العالم تعرض بسعر أقل من تكلفة حضور مباراة كرة قدم جامعية في الولايات المتحدة.