المغنية الكندية ألانس موريسيت تتألق في حفل افتتاح «كأس العالم 2026»

تألقت المُغنية الكندية ألانس موريسيت ومُواطنها مايكل بوبليه في حفل افتتاح بطولة «كأس العالم لكرة القدم»، اليوم الجمعة، حيث استعدّت بلدهما لاستضافة أول مباراة لها في تاريخها ضِمن منافسات «المونديال».

نورا فتحي تُغني في الحفل (أ.ف.ب)

ويواجه المنتخب الكندي، صاحب الأرض، منتخب البوسنة والهرسك، بعد أن شارك في نسختين فقط من «المونديال»، لكنه خسر فيهما جميع مبارياته الست التي لعبها في المسابقة حتى الآن.

كانت مدرّجات أكبر مدينة في كندا شبه خالية خلال معظم الحفل (أ.ف.ب)

كانت كندا قد سبق لها أن استضافت نسخة «كأس العالم للسيدات» عام 2015، وحظيت تورونتو بفرصة تنظيم حفل افتتاح خاص بها، بعد أن قدمت العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي والممثلة سلمى حايك عرضاً مميزاً قبل المباراة الافتتاحية للبطولة، أمس الخميس، والتي انتهت بفوز المكسيك 2/ 0 على جنوب أفريقيا.

الحفل كان مبسطاً في كندا (أ.ف.ب)

وكانت مدرّجات أكبر مدينة في كندا شبه خالية، خلال معظم الحفل، حتى إن بعض المقاعد كانت فارغة عند بداية المباراة.

وقامت موريسيت بغناء النشيد الوطني الكندي، بينما عُزف النشيد الوطني للبوسنة والهرسك على آلة الكمان.

جانب من مراسم حفل الافتتاح في كندا (أ.ف.ب)

ومن المقرر أن يتبع ذلك حفل آخر يضم كاتي بيري في مقاطعة لوس أنجليس، عندما يواجه المنتخب الأميركي نظيره الباراغواياني، في وقت لاحق.

يشار إلى أن «مونديال 2026»، الذي يجرى بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، يقام في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.