عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:27 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

وهبي مدرب المغرب: لا نخشى البرازيل

حكيمي قال إن بلاده مستعدة للتعامل مع خطورة لاعبي السامبا

محمد وهبي (د.ب.أ)
محمد وهبي (د.ب.أ)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

وهبي مدرب المغرب: لا نخشى البرازيل

محمد وهبي (د.ب.أ)
محمد وهبي (د.ب.أ)

قال محمد وهبي مدرب منتخب المغرب إن فريقه لا يشعر بالخوف قبل مواجهة البرازيل بطلة العالم خمس مرات في مستهل مشواره بكأس العالم لكرة القدم 2026، مؤكدا أن المنتخب المغربي سيحافظ على طريقة لعبه رغم قوة المنافس وغياب بعض اللاعبين بسبب الإصابة.

ويستهل المغرب مشواره في البطولة بمواجهة البرازيل ضمن المجموعة الثالثة، قبل أن يلاقي اسكتلندا وهايتي.

وقال وهبي ردا على سؤال حول جاهزية المنتخب بدنيا وفنيا وذهنيا «نحن في وضع جيد. وضعنا الأسس التي أردنا إيصالها (للاعبين)، والمباراة هي التي ستقول لنا إلى أين وصلنا. أعتقد أننا مستعدون، والهدف هو أن نكون أفضل بعد كل مباراة».

وتحدث وهبي عن مواجهة البرازيل، التي تضم مجموعة كبيرة من اللاعبين البارزين، قائلا إن المغرب يدرك قيمة المنافس لكنه يملك بدوره الجودة اللازمة لتقديم مباراة قوية.

وقال «نعرف جودة اللاعبين البرازيليين، لكن لدينا أيضا الجودة. في أفريقيا، يطلقون علينا برازيل أفريقيا. أعتقد أننا جاهزون لتقديم أداء جيد».

وأضاف «سنخوض المباراة بثقة وبدعم من كل المغاربة، وأعتقد أننا سنقدم أداء جيدا في كأس العالم، بما في ذلك مباراة الغد».

وعن الضغط الذهني قبل مواجهة منتخب بحجم البرازيل، قال وهبي إن الأمر لا يختلف كثيرا عن أي مباراة أخرى في كأس العالم.

لاعبو المغرب خلال التحضيرات لموقعة البرازيل (أ.ف.ب)

وأضاف «ينبغي أن تكون القوة الذهنية حاضرة في كل المباريات، حتى عندما لا يكون اسم المنافس البرازيل. نعرف من نمثل ونعرف من أجل من نلعب. اللاعبون يملكون الثقة والمواصفات اللازمة».

وبشأن غياب عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد بسبب الإصابة، أكد وهبي أن القرار اتخذ بشفافية وبعد نقاش مع اللاعبين، مشيرا إلى أن الأمر لم يكن قرارا فرديا من الجهاز الفني.

وقال «تحدثنا مع جميع اللاعبين وخاصة المصابين، ويجب أن نكون صادقين مع أنفسنا. هناك 40 مليون مغربي ينتظروننا».

وأضاف «نايف عانى كثيرا وبذل جهدا كبيرا للعودة، لكنه قال إنه لا يعتقد أنه سيعود إلى المستوى الذي نريده منه. هذا موقف يستحق الاحترام، وشمس الدين طالبي حل من الحلول، وهناك لاعبون آخرون. سنواصل العمل بالطريقة ذاتها لأن اللاعبين الموجودين مميزون».

وأضاف «استعددنا للمباراة سواء شارك نيمار أم لا. بالنسبة لهم قد يغير ذلك بعض الأشياء، لكنه لا يغير شيئا بالنسبة لنا».

هشام حكيمي خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)

من جهته، قال أشرف حكيمي قائد المغرب إن مواجهة البرازيل ستكون متوازنة ولا يرى أن هناك مرشحا واضحا للفوز.

وأضاف «في مباراة كبيرة مثل هذه، لا أعتقد أن هناك منتخبا مرشحا أكثر من الآخر. ستكون مباراة متوازنة، ويمكن أن تحسمها بعض التفاصيل. نأمل أن تكون التفاصيل لصالحنا، وأن نسجل وندافع جيدا».

وأكد حكيمي أن المغرب بات يحظى باحترام أكبر على الساحة الدولية بعد إنجازه في كأس العالم 2022، عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور قبل النهائي.

وقال «نحن لا نخشى البرازيل، لكننا نحترمها كثيرا. المغرب دخل بعدا جديدا الآن، ولدينا ثقة أكبر ويجب أن نؤكد هذا الاحترام في السنوات المقبلة".

وتحدث حكيمي عن اللاعبين الشباب في المنتخب، قائلا إن عليهم استغلال فرصة المشاركة في كأس العالم.

وأضاف «لدي خبرة المشاركة في نسختين من كأس العالم. أريد من الشباب أن يستفيدوا من هذه اللحظات، وأن يشعروا بالمسؤولية ويكونوا في مستوى تطلعات المغاربة. لا نعرف ماذا سيحدث بعد أربع سنوات، لذلك يجب استغلال هذه الفرصة».

وقال حكيمي إن خروج أكرد والزلزولي من القائمة كان مؤلما للمجموعة، لكنه سيمنح اللاعبين دافعا إضافيا.

وأضاف «شعرنا بالحزن لخروجهما من تشكلة المنتخب، لكن ذلك سيكون دافعا إضافيا لنا لنلعب من أجلهما ومن أجل المغاربة».

وبخصوص فينيسيوس جونيور، قال حكيمي إن المغرب مستعد للتعامل مع خطورة لاعبي البرازيل.

وأضاف «نعرف قيمة فينيسيوس وبقية لاعبي البرازيل. يتمتعون بمستوى عال جدا. نحتاج إلى أن ندافع معا، ونحن مستعدون للتعامل مع ذلك».

وأكد حكيمي أن دعم الجماهير المغربية في الولايات المتحدة يمنح اللاعبين دفعة قوية قائلا «لا أشك في دعم المغاربة للمنتخب. رأينا ذلك في مباراة النرويج (وديا)، وأنا متأكد من أن الجمهور المغربي سيكون حاضرا بقوة».

مواضيع
أخبار المغرب الرياضة كرة القدم كأس العالم فيفا أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«مونديال 2026»: الموهبة المغربية الصاعدة بوعدي يشق طريقه بثقة

رياضة عربية الموهبة المغربية الشابة أيوب بوعدي كتب شهادة ميلاده أمام البرازيل (أ.ف.ب)

«مونديال 2026»: الموهبة المغربية الصاعدة بوعدي يشق طريقه بثقة

بدأ الموهبة الشابة أيوب بوعدي أولى مبارياته الدولية الرسمية بخطى واثقة.

«الشرق الأوسط» (إيست رذرفورد)
رياضة عالمية منتخب البرازيل أنهى استعداداته لمواجهة المغرب (رويترز)
رياضة عالمية

«مونديال 2026»: الموقعة الأولى بين البرازيل والمغرب

يشهد يوم السبت، على الورق، أبرز مباراة في دور المجموعات لمونديال 2026 في كرة القدم، بين البرازيل، حاملة اللقب 5 مرات، ومنتخب المغرب صاحب مفاجأة 2022.

«الشرق الأوسط» (إيست راذرفورد (الولايات المتحدة))
الرياضة صراع «البرنابيو» يتجدد في نيوجيرسي... فينيسيوس ودياز: إخوة الأمس وأعداء الليلة المونديالية
الرياضة

فينيسيوس ودياز يضعان زمالة ريال مدريد في مستودع الملابس

قمة المغرب والبرازيل بمونديال 2026 تشعل صراعاً تكتيكياً مثيراً في نيوجيرسي، واضعةً زميلي ريال مدريد، فينيسيوس ودياز، في مواجهة مباشرة بشعار أعداء الليلة.

كوثر وكيل (لندن)
يوميات الشرق نورا فتحي وشاكيرا... هل انتزعت نجمة المغرب صدارة أغاني المونديال؟
يوميات الشرق

شاكيرا ونورا فتحي... معركة المشاهدات بين نجمة الحاضر وأيقونة المونديال

نورا فتحي تتفوق بأغنية «سير سير» في مشاهدات مونديال 2026، لكن شاكيرا تحافظ على مكانتها التاريخية أيقونة أغاني كأس العالم.

كوثر وكيل (لندن)
رياضة عالمية هشام حكيمي يتدرب بالدراجة (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

هل يفجر المغرب أولى مفاجآت كأس العالم أمام البرازيل؟

تتجه الأنظار إلى ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، حيث يلتقي المنتخبان المغربي والبرازيلي في واحدة من أكثر مواجهات دور المجموعات إثارة.

The Athletic (لوس أنجليس)
الرياضة رياضة عالمية

لويس هاميلتون: فوزي بأول لقب مع فيراري «شعور لا يوصف»

هامليتون محتفلاً باللقب (د.ب.أ)
هامليتون محتفلاً باللقب (د.ب.أ)
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • برشلونة: «الشرق الأوسط»
TT

لويس هاميلتون: فوزي بأول لقب مع فيراري «شعور لا يوصف»

هامليتون محتفلاً باللقب (د.ب.أ)
هامليتون محتفلاً باللقب (د.ب.أ)

قال البريطاني لويس هاميلتون إن فوزه الأول مع فريق فيراري له شعور لا يوصف.

وتألق هاميلتون بطل العالم سبع مرات ليفوز بسباق جائزة برشلونة الكبرى لسباقات السيارات «فورمولا 1»، ليحقق أول فوز له منذ 686 يوماً و41 سباقاً.

وأصبح النجم البريطاني أكبر فائز بسباق في «فورمولا 1» منذ الأسترالي جاك برابهام في عام 1970، لكنه تأثر بشدة على منصة التتويج بفوزه الأول بقميص فيراري.

ووصل هاميلتون إلى قاعة المؤتمر الصحافي بصوت مبحوح بعد مواطنيه جورج راسل ولاندو نوريس، الذين صعدوا سوياً على منصة التتويج بالوجود في أول ثلاثة مراكز في إنجاز بريطاني يتحقق لأول مرة منذ عام 1968.

وقال هاميلتون في المؤتمر الصحافي: «فرحتي بهذا الفوز ستستمر لأيام، لا أجد كلمات تصف شعوراً يفوق كل توقعاتي».

أضاف النجم البريطاني: «أشعر بامتنان كبير تجاه كل الأشخاص الذين أعمل معهم، ورؤيتهم وهم يرددون النشيد الوطني هو الشعور الأفضل».

وحقق هاميلتون فوزه الأول مع فيراري على الحلبة نفسها التي حقق عليها الألماني مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات فوزه الأول قبل 30 عاماً.

وانضم هاميلتون إلى فيراري وسط ضجة إعلامية كبيرة قبل الموسم الماضي، وذلك بعد رحيله عن فريق مرسيدس الذي حقق معه ستة من ألقابه السبعة في بطولة العالم، وواجه صعوبات كبيرة في موسمه الأول على التأقلم مع سيارة فيراري.

وقلص هاميلتون بفوزه في برشلونة الفارق من 66 إلى 41 نقطة مع الإيطالي كيمي أنتونيلي، لكن النجم البريطاني يبقى هادئاً بشأن حظوظه في المنافسة على لقب العام الحالي.

مواضيع
الفورمولا 1 رياضة سباق السيارات إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

موقع «فيفا»: هل تتجنب أوروغواي مصير الأرجنتين أمام السعودية؟

فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)
فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)
  • فلوريدا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فلوريدا: «الشرق الأوسط»
TT

موقع «فيفا»: هل تتجنب أوروغواي مصير الأرجنتين أمام السعودية؟

فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)
فرحة سعودية بهدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022 (رويترز)

سلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء على المواجهة المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره منتخب أوروغواي في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026.

وعلى ملعب ميامي ستاديوم سيلتقي الأخضر منتخب أوروغواي في الواحدة من صباح الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة في ميامي لحساب الجولة الثامنة التي تضم معهما منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر اللذين يلتقيان مساء الاثنين.

وأشار «فيفا» في تقريره إلى أن منتخب أوروغواي بقيادة مدربه مارسيلو بيلسا سيسعى لتجنب مصير جاره الأرجنتين الذي خسر مباراته الافتتاحية أمام السعودية في النسخة الماضية «قطر 2022».

وأضاف التقرير: «صنع المنتخب السعودي واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم قطر 2022 عندما قلب تأخره إلى فوز تاريخي 2 - 1 على الأرجنتين، التي توجت لاحقاً باللقب، في مباراته الافتتاحية».

ولفت التقرير إلى أن «الأخضر» سيسعى لتكرار السيناريو ذاته أمام عملاق آخر من أميركا الجنوبية يتمثل في منتخب أوروغواي.

وتأتي هذه المواجهة بعد ما يقارب ثمانية أعوام من اللقاء الوحيد الذي جمع المنتخبين في كأس العالم، وذلك في نسخة روسيا 2018.

ودخل منتخب أوروغواي تلك المباراة منتشياً بفوز متأخر 1 - صفر على مصر، فيما سعى المنتخب السعودي إلى التعويض بعد خسارته صفر - 5 أمام المنتخب الروسي المضيف.

وجاء الفارق ضئيلاً في تلك المباراة، إذ حسمت بهدف وحيد في منتصف الشوط الأول، عندما تابع لويس سواريز كرة بقدمه اليسرى إثر ركلة ركنية، ليؤمن تأهل منتخب «لا سيليستي» إلى دور الـ16.

مواضيع
كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

ناثانيال براون لاعب فرانكفورت يقترب من بايرن ميونيخ

الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
TT

ناثانيال براون لاعب فرانكفورت يقترب من بايرن ميونيخ

الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
الألماني الدولي ناثانيال برون يقترب من بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)

ذكرت تقارير صحافية أن نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، اقترب من التعاقد مع المدافع الأيمن الألماني، ناثانيال برون، قادماً من آينتراخت فرانكفورت.

وقالت صحيفة «بيلد» الألماني، الأحد، إن الناديين على ثقة من إتمام إجراءات التعاقد خلال الأيام المقبلة، حيث اتفق ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن للرياضة، وماركوس كروشه من فرانكفورت، على قيمة الصفقة التي تبلغ 55 مليون يورو (63.6 مليون دولار).

ذكر التقرير أن الناديين لم يتفقا بعد على قيمة الصفقة الأساسية والإضافات. ويزعم أن فرانكفورت طلب في البداية أكثر من 60 مليون يورو.

ومن المقرر أن يوقع براون (22 عاماً) عقداً مع بايرن ميونيخ حتى عام 2031، حيث يعد الكندي ألفونسو ديفيز الخيار الأول في مركز الظهير الأيسر منذ سنوات، إلا أنه عانى من إصابات متكررة.

شهد براون صعوداً سريعاً في فرانكفورت منذ انضمامه من نورمبرغ، أحد أندية الدرجة الثانية، عام 2024، ما أهله للانضمام إلى المنتخب الوطني.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الألماني بايرن كأس العالم ألمانيا