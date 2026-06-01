الاتحاد السعودي يكشف مواعيد كأس الملك والسوبر للموسم الجديد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، مواعيد الأدوار النهائية لبطولة كأس الملك لموسم 2026 - 2027، وذلك ضمن الروزنامة المعتمدة للمسابقات المحلية في الموسم الجديد.

ووفقاً للمواعيد المعلنة، تنطلق منافسات دور الـ32 خلال الفترة من 16 إلى 19 أغسطس (آب) 2026، في أولى محطات البطولة التي تشهد مشاركة أندية دوري روشن السعودي وأندية الدرجات الأخرى الساعية لتحقيق مفاجآت مبكرة في أغلى الكؤوس.

وتتواصل المنافسات بإقامة مباريات دور الـ16 يومي 19 و20 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، قبل أن تتجه الأنظار إلى مواجهات الدور ربع النهائي المقررة يومي 22 و23 فبراير (شباط) 2027، والتي تمثل المرحلة الحاسمة في سباق الوصول إلى المربع الذهبي.

وحدد الاتحاد السعودي يومي 4 و5 مايو (أيار) 2027 موعداً لإقامة مباريات الدور نصف النهائي، على أن يتم لاحقاً الإعلان عن موعد المباراة النهائية التي ستحدد بطل النسخة الجديدة من البطولة.

ويأتي الإعلان عن مواعيد كأس الملك بالتزامن مع الكشف عن مواعيد كأس السوبر السعودي، حيث تقام مباراتا نصف النهائي يومي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) و1 ديسمبر (كانون الأول) 2026، بينما يقام النهائي يوم 4 ديسمبر 2026، ضمن موسم مزدحم بالاستحقاقات المحلية والقارية والدولية.