عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:28 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد السعودي يكشف مواعيد كأس الملك والسوبر للموسم الجديد

الاتحاد السعودي يعلن مواعيد كأس الملك لموسم 2026 - 2027 (الاتحاد السعودي)
الاتحاد السعودي يعلن مواعيد كأس الملك لموسم 2026 - 2027 (الاتحاد السعودي)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد السعودي يكشف مواعيد كأس الملك والسوبر للموسم الجديد

الاتحاد السعودي يعلن مواعيد كأس الملك لموسم 2026 - 2027 (الاتحاد السعودي)
الاتحاد السعودي يعلن مواعيد كأس الملك لموسم 2026 - 2027 (الاتحاد السعودي)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، مواعيد الأدوار النهائية لبطولة كأس الملك لموسم 2026 - 2027، وذلك ضمن الروزنامة المعتمدة للمسابقات المحلية في الموسم الجديد.

ووفقاً للمواعيد المعلنة، تنطلق منافسات دور الـ32 خلال الفترة من 16 إلى 19 أغسطس (آب) 2026، في أولى محطات البطولة التي تشهد مشاركة أندية دوري روشن السعودي وأندية الدرجات الأخرى الساعية لتحقيق مفاجآت مبكرة في أغلى الكؤوس.

وتتواصل المنافسات بإقامة مباريات دور الـ16 يومي 19 و20 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، قبل أن تتجه الأنظار إلى مواجهات الدور ربع النهائي المقررة يومي 22 و23 فبراير (شباط) 2027، والتي تمثل المرحلة الحاسمة في سباق الوصول إلى المربع الذهبي.

وحدد الاتحاد السعودي يومي 4 و5 مايو (أيار) 2027 موعداً لإقامة مباريات الدور نصف النهائي، على أن يتم لاحقاً الإعلان عن موعد المباراة النهائية التي ستحدد بطل النسخة الجديدة من البطولة.

ويأتي الإعلان عن مواعيد كأس الملك بالتزامن مع الكشف عن مواعيد كأس السوبر السعودي، حيث تقام مباراتا نصف النهائي يومي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) و1 ديسمبر (كانون الأول) 2026، بينما يقام النهائي يوم 4 ديسمبر 2026، ضمن موسم مزدحم بالاستحقاقات المحلية والقارية والدولية.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

باراغواي تعلن تشكيلتها للمونديال

رياضة عالمية المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو أعلن تشكيلة الباراغواي للمونديال (أ.ف.ب)

باراغواي تعلن تشكيلتها للمونديال

أعلن المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو تشكيلة منتخب الباراغواي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (أسونسيون )
رياضة عالمية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

إنفانتينو: تونس تحمل إرثها الثري إلى المونديال

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو بتاريخ مشاركات منتخب تونس في كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (تونس )
رياضة عالمية إينيغو بيريز خسر دوري المؤتمر الأوروبي مع فايكانو (أ.ب)
رياضة عالمية

فياريال يعين إينيغو بيريز مدرباً بعد نجاحه مع فايكانو

أعلن فياريال، ثالث الدوري الإسباني في كرة القدم، الاثنين، تعيين إينيغو بيريز مدرباً للفريق بعقد لـ3 أعوام خلفاً لمارسيلينو غارسيا تورال.

«الشرق الأوسط» (فياريال)
رياضة عالمية رودري: سأقرر مستقبلي بعد المونديال
رياضة عالمية

رودري: سأقرر مستقبلي بعد المونديال

قال لاعب الوسط الاسباني لنادي مانشستر سيتي، ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رودري، الاثنين، إنه سينتظر إلى ما بعد كأس العالم للبتّ في مستقبله.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية احتفالات آرسنال بلقب البريمرليغ شهدت أعمال شغب (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

شغب في احتفالات آرسنال بالبريمرليغ

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن إن ستة أشخاص تعرضوا للطعن بعد ساعات من احتفال آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد يهيكل منظومته الرياضية… فرنك كاربو مديراً رياضياً

فرنك كاربو المدير الرياضي الجديد لنادي الاتحاد (نادي برشلونة)
فرنك كاربو المدير الرياضي الجديد لنادي الاتحاد (نادي برشلونة)
TT
TT

الاتحاد يهيكل منظومته الرياضية… فرنك كاربو مديراً رياضياً

فرنك كاربو المدير الرياضي الجديد لنادي الاتحاد (نادي برشلونة)
فرنك كاربو المدير الرياضي الجديد لنادي الاتحاد (نادي برشلونة)

أعلنت شركة نادي الاتحاد، الاثنين، عن إجراء إعادة هيكلة في منظومتها الرياضية، تضمنت تحويل مهام الإسباني رامون بلانيس من منصب المدير الرياضي إلى مستشار رياضي للنادي، ضمن توجهات الإدارة لتطوير العمل الرياضي خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت الشركة عن تكليف فرنك كاربو بتولي مهام المدير الرياضي لنادي الاتحاد، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للنادي وتطلعاته للموسم الرياضي المقبل. وقدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها لرامون بلانيس على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله مديراً رياضياً، مؤكدة تطلعها للاستفادة من خبراته ورؤيته الفنية في منصبه الاستشاري الجديد. وأكدت شركة نادي الاتحاد أنها ستعلن لاحقاً عن أي مستجدات تتعلق بالمنظومة الرياضية للنادي خلال الفترة المقبلة. يشغل فرنك كاربو منصب «رئيس استراتيجية وعمليات كرة القدم» في نادي الاتحاد منذ فبراير (شباط) 2024، بعد مسيرة امتدت لأكثر من 14 عاماً داخل منظومة برشلونة.

وخلال عمله في النادي الكاتالوني، تنقل بين عدة مناصب إدارية وتنفيذية، بدأها في مجالات التسويق وإدارة المشاريع ضمن برنامج «برشلونة إسكولا»، قبل أن يصل إلى منصب «مدير إدارة كرة القدم»، وهو أحد المواقع المؤثرة في الجوانب الفنية والإدارية وصناعة القرار داخل النادي.

وتولى بين عامي 2011 و2017 قيادة مشروع «برشلونة إسكولا» على المستوى الدولي، حيث أشرف على التوسع الخارجي لأكاديميات برشلونة في عدد من الدول، قبل أن يتسلم لاحقاً مسؤولية إدارة المدارس الرسمية التابعة للنادي.

وقبل انضمامه إلى برشلونة، عمل لأكثر من 12 عاماً مدرباً ومنسقاً عاماً لكرة القدم في مدرسة «جيسويتيس ساريا»، وأشرف خلال تلك الفترة على تطوير ومتابعة أكثر من 500 لاعب.

وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل كاربو درجة الماجستير التنفيذي في التسويق والمبيعات من جامعة إيسادي، كما يمتلك رخصة مدير رياضي معتمدة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى جانب رخصة التدريب «يويفا إيه».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري السعودي نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

80 يوماً للتوقفات و306 مباريات… الكشف عن روزنامة الدوري السعودي الموسم المقبل

رابطة الدوري السعودي للمحترفين (الرابطة)
رابطة الدوري السعودي للمحترفين (الرابطة)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

80 يوماً للتوقفات و306 مباريات… الكشف عن روزنامة الدوري السعودي الموسم المقبل

رابطة الدوري السعودي للمحترفين (الرابطة)
رابطة الدوري السعودي للمحترفين (الرابطة)

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن الروزنامة السنوية لموسم 2026-2027، والتي تتضمن التواريخ الرئيسية للموسم، والتواريخ الأولية لجميع جولات دوري روشن السعودي.

وأوضحت الرابطة أن موسم دوري روشن السعودي سينطلق في 13 أغسطس (آب) 2026، على أن يختتم في 29 مايو (أيار) 2027، في موسم يتزامن مع روزنامة مزدحمة بالالتزامات الدولية والقارية والمحلية، الأمر الذي انعكس على آلية توزيع الجولات وفترات الراحة على امتداد الموسم. وبيّنت الرابطة أن إعداد الروزنامة أخذ في الحسبان 80 يوماً مخصصة لأوقات التوقف الدولية والمنتخب الوطني، واستضافة المملكة كأس آسيا 2027.

وتوفرت للرابطة 103 أيام لإقامة جولات دوري روشن السعودي الـ34، والتي تشمل 306 مباريات، وهو ما تطلب توزيعاً دقيقاً للجولات بما يراعي انتظام المسابقة، والعدالة التنافسية، وأوقات الراحة المتاحة للأندية، خصوصاً في المراحل التي تشهد تداخلاً بين مباريات الدوري والمنافسات الخارجية. وبحسب التوزيع الأوّلي للجولات، يشهد شهر أغسطس إقامة 4 جولات، وسبتمبر (أيلول) 4 جولات، وأكتوبر (تشرين الأول) 4 جولات، ونوفمبر (تشرين الثاني) 3 جولات، وديسمبر (كانون الأول) 3 جولات، بينما يتوقف الدوري خلال يناير (كانون الثاني)، قبل أن يُستأنف في فبراير (شباط) بـ3 جولات، ومارس (آذار) بجولتين، وأبريل (نيسان) بـ6 جولات، ومايو بـ5 جولات.

ومن المقرر أن تقام 25 جولة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى 4 جولات تقام بشكل جزئي ضمن نهاية الأسبوع، مقابل 5 جولات في منتصف الأسبوع، وذلك نتيجة القيود الزمنية المرتبطة بالروزنامة الدولية والقارية والمحلية، كما تشارك 7 أندية سعودية في 4 بطولات خارجية، وهو ما يزيد حجم التحدي المرتبط بجدول المباريات وأيام الراحة، خصوصاً في الثلث الأخير من الموسم، بالتزامن مع المراحل الحاسمة من الدوري، وعدد من البطولات الأخرى.

وعملت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالتنسيق مع الأندية والجهات ذات العلاقة، على بناء روزنامة تحقق أفضل توازن ممكن بين الأحمال التنافسية للأندية المشاركة في البطولات الخارجية، ومتطلبات انتظام الدوري وعدالته التنافسية، بما يخدم تطور المسابقة وتجربة الجماهير، في ظل ما تفرضه الروزنامة السنوية من قيود على الأيام المتاحة للدوري. وأكدت الرابطة أن الروزنامة السنوية لموسم 2026 - 2027 تعكس طبيعة موسم استثنائي في كرة القدم السعودية، مشيرة إلى أن توزيع الجولات جاء بما يحقق أعلى قدر ممكن من التوازن بين هذه المتطلبات.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الفتح والفيحاء مهتمان بالمدرب سعد الشهري

المدرب السعودي سعد الشهري مطلوب في الفتح والفيحاء (تصوير: عيسى الدبيسي)
المدرب السعودي سعد الشهري مطلوب في الفتح والفيحاء (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT
TT

الفتح والفيحاء مهتمان بالمدرب سعد الشهري

المدرب السعودي سعد الشهري مطلوب في الفتح والفيحاء (تصوير: عيسى الدبيسي)
المدرب السعودي سعد الشهري مطلوب في الفتح والفيحاء (تصوير: عيسى الدبيسي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، الاثنين، عن وجود اهتمام أولي من ناديي الفتح والفيحاء بالتعاقد مع المدرب السعودي سعد الشهري، لتولي القيادة الفنية خلال منافسات الموسم الكروي الجديد.

وعلمت المصادر أن تحركات إدارة الناديين لا تزال في مراحلها الأولى؛ إذ اقتصرت على استفسارات واستطلاع رأي لاستكشاف إمكانية التعاقد معه، دون أن ترتقي حتى الآن إلى مرحلة المفاوضات المتقدمة.

وجاءت هذه الاستفسارات فور إعلان رحيل الشهري رسمياً عن نادي الاتفاق بعد انتهاء عقده مع النادي الشرقاوي؛ حيث أنهى الفريق الموسم الماضي تحت قيادته في المركز السابع في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، على الرغم من الأزمات المالية التي واجهت النادي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية