الاتحاد يهيكل منظومته الرياضية… فرنك كاربو مديراً رياضياً

أعلنت شركة نادي الاتحاد، الاثنين، عن إجراء إعادة هيكلة في منظومتها الرياضية، تضمنت تحويل مهام الإسباني رامون بلانيس من منصب المدير الرياضي إلى مستشار رياضي للنادي، ضمن توجهات الإدارة لتطوير العمل الرياضي خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت الشركة عن تكليف فرنك كاربو بتولي مهام المدير الرياضي لنادي الاتحاد، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للنادي وتطلعاته للموسم الرياضي المقبل. وقدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها لرامون بلانيس على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله مديراً رياضياً، مؤكدة تطلعها للاستفادة من خبراته ورؤيته الفنية في منصبه الاستشاري الجديد. وأكدت شركة نادي الاتحاد أنها ستعلن لاحقاً عن أي مستجدات تتعلق بالمنظومة الرياضية للنادي خلال الفترة المقبلة. يشغل فرنك كاربو منصب «رئيس استراتيجية وعمليات كرة القدم» في نادي الاتحاد منذ فبراير (شباط) 2024، بعد مسيرة امتدت لأكثر من 14 عاماً داخل منظومة برشلونة.

وخلال عمله في النادي الكاتالوني، تنقل بين عدة مناصب إدارية وتنفيذية، بدأها في مجالات التسويق وإدارة المشاريع ضمن برنامج «برشلونة إسكولا»، قبل أن يصل إلى منصب «مدير إدارة كرة القدم»، وهو أحد المواقع المؤثرة في الجوانب الفنية والإدارية وصناعة القرار داخل النادي.

وتولى بين عامي 2011 و2017 قيادة مشروع «برشلونة إسكولا» على المستوى الدولي، حيث أشرف على التوسع الخارجي لأكاديميات برشلونة في عدد من الدول، قبل أن يتسلم لاحقاً مسؤولية إدارة المدارس الرسمية التابعة للنادي.

وقبل انضمامه إلى برشلونة، عمل لأكثر من 12 عاماً مدرباً ومنسقاً عاماً لكرة القدم في مدرسة «جيسويتيس ساريا»، وأشرف خلال تلك الفترة على تطوير ومتابعة أكثر من 500 لاعب.

وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل كاربو درجة الماجستير التنفيذي في التسويق والمبيعات من جامعة إيسادي، كما يمتلك رخصة مدير رياضي معتمدة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى جانب رخصة التدريب «يويفا إيه».