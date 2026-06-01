دونيس يكشف قائمة «الأخضر» لمونديال 2026… وخمسة أسماء خارج الحساباتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5279160-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-2026%E2%80%A6-%D9%88%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
دونيس يكشف قائمة «الأخضر» لمونديال 2026… وخمسة أسماء خارج الحسابات
قائمة الأخضر النهائية شهدت استبعاد صالح أبو الشامات وآل سالم (المنتخب السعودي)
أعلن اليوناني جورجيس دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي قائمة «الأخضر» النهائية المشاركة في كأس العالم 2026.
وشهدت القائمة النهائية استبعاد كل من ثنائي حراسة المرمى عبد القدوس عطية وعبد الرحمن الصانبي، واللاعبين زكريا هوساوي وصالح أبو الشامات وعبد الله آل سالم.
وضمّت القائمة (26) لاعباً، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، محمد كنو، عبد الله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، فراس البريكان، صالح الشهري، عبد الله الحمدان.
من جهة أخرى، سيواصل اللاعبون عبد الله آل سالم، وعبد الرحمن الصانبي، وعبد القدوس عطية مشاركتهم في معسكر المنتخب السعودي، وذلك بناءً على طلب المدير الفني جورجيوس دونيس.
ويأتي ذلك الإجراء بناءً على ما تنص عليه لوائح البطولة والتي تتضمن إمكانية استبدال أي لاعب مُدرج في القائمة النهائية قبل موعد المباراة الأولى للمنتخب الوطني بـ(24) ساعة، في حال تعرضه لإصابة تمنعه من لعب مباريات البطولة، كما تسمح اللوائح باستبدال حارس المرمى المصاب في أي وقت خلال فترة المشاركة في البطولة.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات إسبانيا، وأوروغواي، والرأس الأخضر.
أكد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، أنَّ المواجهة الودِّية التي خسرها «الأخضر» أمام الإكوادور بنتيجة (1 - 2) حملت كثيراً من المكتسبات.
سعد السبيعي (نيويورك )
كيف كان الظهور الأول لدونيس مع المنتخب السعودي أمام الإكوادور؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5279119-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%9F
كيف كان الظهور الأول لدونيس مع المنتخب السعودي أمام الإكوادور؟
علامات مشجعة في أول ظهور للأخضر (المنتخب السعودي)
أعطت المباراة الأولى للمدرب اليوناني جورجيوس دونيس مع المنتخب السعودي إشارات فنية مشجعة قبل انطلاق كأس العالم 2026، لكنها أعادت في الوقت ذاته إبراز المشكلة التي لازمت «الأخضر» لسنوات طويلة: صناعة الفرص لا تمثل الأزمة، أما تحويلها إلى أهداف فما زال التحدي الأكبر.
وخسر المنتخب السعودي أمام الإكوادور بنتيجة 2-1 في ملعب «سبورتس إليستريتد» بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي الأميركية، في أول ظهور رسمي لدونيس منذ توليه المهمة خلف الفرنسي إيرفي رينارد بعقد يمتد حتى يوليو (تموز) 2027.
ورغم النتيجة، فإن الأرقام تكشف أن المنتخب السعودي لم يكن الطرف الأقل حضوراً أو سيطرة. فقد استحوذ على الكرة بنسبة 58 في المائة مقابل 42 في المائة للإكوادور، وأكمل 556 تمريرة مقابل 406 تمريرات لمنافسه، كما تفوق بوضوح في الجانب البدني والدفاعي عبر 32 تدخلاً مقابل 11 فقط للإكوادور.
وبدأت المباراة بإيقاع متوازن، قبل أن يستغل المنتخب الإكوادوري أولى فرصه الحقيقية عندما حول جاكسون بوروزو كرة ركنية برأسه إلى الشباك عند الدقيقة 35، مانحاً منتخب بلاده التقدم رغم أن الإكوادور لم يكن قد شكل خطورة هجومية كبيرة حتى تلك اللحظة.
ومع بداية الشوط الثاني تلقى المنتخب السعودي ضربة ثانية عندما استغل أنتوني فالنسيا خطأ في بناء اللعب من الخلف، لينفرد بمحمد العويس ويسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 51.
ورغم التأخر بهدفين، واصل «الأخضر» محاولاته الهجومية، ونجح البديل سلطان مندش في تقليص الفارق عند الدقيقة 87 بعد انطلاقة من الجهة اليسرى وتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالحارس قبل أن تعانق الشباك.
وتعكس أرقام المباراة صورة مختلفة عن النتيجة النهائية، فالسعودية صنعت ثلاث فرص خطيرة، وهو الرقم نفسه الذي حققته الإكوادور، لكنها أهدرت فرصتين محققتين مقابل فرصة واحدة فقط للمنافس.
كما سجل لاعبو المنتخب السعودي 19 لمسة داخل منطقة جزاء الإكوادور مقابل 11 لمسة فقط للإكوادور داخل منطقة الجزاء السعودية، وهو مؤشر واضح على قدرة الفريق على الوصول إلى المناطق الخطرة.
وسدد المنتخب السعودي 12 كرة مقابل 11 للإكوادور، منها ثماني تسديدات من داخل منطقة الجزاء وأربع من خارجها، بينما جاءت 6 من تسديدات الإكوادور من داخل المنطقة و7 من خارجها.
لكن الفارق الحاسم ظهر في جودة الإنهاء، فالإكوادور سددت 6 كرات على المرمى مقابل تسديدتين فقط للسعودية، وهو ما يفسر تصدي محمد العويس لأربع كرات مقابل تصدٍ واحد فقط لحارس الإكوادور.
كما أظهرت الإحصاءات تفوق المنتخب السعودي في المواجهات الثنائية، بعدما ربح 50 مواجهة أرضية من أصل 76 بنسبة نجاح بلغت 66 في المائة، مقابل 26 مواجهة فقط للإكوادور. وتفوق أيضاً في المواجهات الهوائية بواقع 12 مواجهة ناجحة من أصل 20 بنسبة 60 في المائة، مقابل 8 مواجهات ناجحة للإكوادور.
وعلى مستوى البناء والاستحواذ، أكمل لاعبو المنتخب السعودي 464 تمريرة دقيقة مقابل 346 للإكوادور، كما سجلوا 23 لمسة داخل منطقة جزاء المنافس مقابل 15 فقط للإكوادور.
وفي المقابل، كشفت الأرقام جانباً آخر يحتاج إلى معالجة عاجلة، إذ استقبل المنتخب هدفاً من كرة ثابتة، ثم هدفاً ثانياً نتيجة خطأ في بناء اللعب، وهي النقطة التي ركز عليها دونيس بعد المباراة.
وقال المدرب اليوناني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «لقد خضنا أربع حصص تدريبية فقط، وعملنا بجدية كبيرة خلال الأيام الأربعة الماضية، سواء داخل الملعب أو عبر جلسات الفيديو. نحن مطالبون بإيصال أفكارنا الفنية بسرعة كبيرة، وفي الوقت نفسه علينا التفكير في النتيجة وتحقيق التوازن».
وأضاف: «المباراة كانت مفيدة وجيدة للغاية. عشنا لحظات قوية ومميزة خصوصاً في الشوط الأول، وخلقنا فرصاً حقيقية للتسجيل، لكنني لست سعيداً تماماً لأننا كان يجب أن نسجل من تلك الفرص، بينما استقبلنا هدفاً من ركلة ثابتة من دون أن يتعرض مرمانا لعدد كبير من الهجمات الخطرة».
وأكد دونيس أن طبيعة التحدي تختلف عن أي بطولة أخرى، موضحاً: «لو كنا نستعد لكأس الخليج أو كأس آسيا لكان الأمر مختلفاً، لكننا نتحدث عن كأس العالم، والتفاصيل الصغيرة تكون حاسمة جداً في هذا المستوى».
وأبدى المدرب رضاه عن التزام اللاعبين وانضباطهم قائلاً: «أنا راضٍ تماماً عن الروح والجدية. اللاعبون عملوا بجهد كبير ولم يبخلوا بنقطة عرق واحدة، لكننا نحتاج إلى أن نكون أكثر ذكاءً تكتيكياً».
ووضع المدرب يده على الملفات التي تحتاج إلى تطوير سريع قبل المونديال، مضيفاً: «يجب أن نتجنب المخاطر في بناء اللعب من الخلف، كما يتعين علينا تحسين تعاملنا مع الركلات الثابتة دفاعياً وهجومياً».
من جانبه، رأى سلطان مندش أن المباراة شكلت خطوة مهمة في طريق التأقلم مع الجهاز الفني الجديد، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كما تعلمون، الجهاز الفني جديد، ونحاول الانسجام بصورة أكبر وتطبيق أفكار المدرب. المباراة تضمنت نقاطاً إيجابية وأخرى سلبية، وسنعمل على معالجتها، وتركيزنا الأكبر على كأس العالم».
وكشف صاحب الهدف السعودي تفاصيل اللقطة التي سجل منها، قائلاً: «قبل الهدف بثوانٍ قلت لعلاء آل حجي إنه عندما تصله الكرة يمررها مباشرة إلى الخلف، لأن ظهير الإكوادور كان يراقبني عن قرب وكانت هناك مساحة خلفه. الحمد لله نجحت الفكرة وسجلت الهدف».
وبعيداً عن المستطيل الأخضر، شهدت المباراة عودة فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب السعودي، إلى دكة البدلاء إلى جانب دونيس، بعد سنوات طويلة اعتاد خلالها الوجود في المدرجات أثناء عمله الإداري مع الهلال، علماً أنهما عملا معاً في الهلال قبل نحو 10 سنوات.
كما حظيت المباراة بحضور جماهيري إكوادوري كثيف ملأ مدرجات الملعب ومحيطه، في وقت كان فيه الحضور السعودي محدوداً. وخطف المشجع الإكوادوري الشهير مانويل لور، المعروف باسم «كاسكاريتا»، الأنظار بوجوده المعتاد في مباريات منتخب بلاده.
وشهدت المباراة أيضاً هفوة تنظيمية من الشركة المنظمة التابعة للجانب الإكوادوري بعدما وضعت صورة مختار علي في المواد الترويجية الخاصة بالمباراة رغم عدم وجوده ضمن قائمة المنتخب السعودي المشاركة في المعسكر الحالي.
وفي المحصلة، خرج المنتخب السعودي بخسارة على مستوى النتيجة، لكنه خرج أيضاً بمجموعة من المؤشرات الإيجابية. فالفريق امتلك الكرة أكثر، ومرر أكثر، ووصل إلى منطقة جزاء المنافس بصورة متكررة، وصنع العدد نفسه من الفرص الخطيرة التي صنعها منافسه، غير أن الفارق بين المنتخبين كان في استغلال الفرص والتعامل مع التفاصيل الصغيرة؛ وهي النقاط التي يدرك دونيس جيداً أنها ستكون الفاصل الحقيقي عندما يبدأ «الأخضر» مشواره في كأس العالم أمام إسبانيا ثم أوروغواي والرأس الأخضر الشهر المقبل.
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: بعد رحيل حجازي… سلمان الفرج يغادر نيومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5279099-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A%E2%80%A6-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: بعد رحيل حجازي… سلمان الفرج يغادر نيوم
سلمان الفرج (نادي نيوم)
كشفَت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي نيوم تعتزم إجراء غربلة واسعة على قائمة الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد، وذلك في إطار خطة فنية تستهدف إعادة تشكيل عدد من المراكز وتعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة تتناسب مع طموحات النادي.
وجاءت هذه التحركات بعد إعلان النادي رسمياً إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدافع المصري أحمد حجازي، أحد أبرز عناصر الفريق خلال الموسم الماضي.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن قائمة المغادرين لن تتوقف عند حجازي، إذ تتجه إدارة النادي أيضاً إلى فك الارتباط مع لاعب الوسط المخضرم سلمان الفرج، إلى جانب الحارس مصطفى ملائكة، ضمن سلسلة من التغييرات المنتظرة على مستوى التشكيلة الأساسية والاحتياطية.
وتأتي هذه الخطوات في وقت يواصل فيه النادي العمل على ملف التعاقدات الصيفية، سعياً لتجهيز فريق قادر على المنافسة في الموسم المقبل، بعدما نجح في تثبيت حضوره ضمن المشهد الكروي السعودي خلال الفترة الماضية.
وتبدو أرقام سلمان الفرج متواضعة مع الفريق إذ لم يشارك سوى في 15 مباراة بينها 9 مباريات كان بديلاً فيها دون أي أهداف أو صناعة في دوري المحترفين.
ولم تتضح الصورة بعد بخصوص مستقبل الفرج والنادي الذي سينتقل إليه في الموسم المقبل، علماً أنه كان يتقاضى عقداً سنوياً كبيراً مع نيوم.
وفي سياق التحضيرات، قررت إدارة نادي نيوم نقل المعسكر الخارجي للفريق من مدينة فارو البرتغالية إلى ماربيا الإسبانية، بعد مراجعة البرنامج الإعدادي للموسم الجديد والتأكد من محدودية الخيارات المتاحة لإقامة عدد كافٍ من المباريات الودية في الموقع السابق.
ويأتي اختيار ماربيا في إطار سعي الجهازين الإداري والفني لتوفير بيئة إعداد متكاملة تضمن تحقيق أكبر قدر من الاستفادة الفنية خلال فترة التحضير، لا سيما في ظل وجود عدد كبير من الأندية العربية والإسبانية والأوروبية من مختلف الدرجات، ما يمنح الفريق فرصاً أوسع لخوض مباريات ودية متنوعة وقوية تتناسب مع أهداف المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن يمتد المعسكر لمدة 22 يوماً، بدءاً من 8 يوليو (تموز) وحتى 30 من الشهر ذاته، ويتضمن برنامجاً تدريبياً مكثفاً إلى جانب عدد من المباريات الودية التي يسعى من خلالها الجهاز الفني إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.
الحزم يبدأ غربلة أجانبه… السومة ومارتينيز يرحلان وسعيود انتظار
رحلة عمر السومة مع الحزم وصلت إلى نهايتها (نادي الحزم)
تتجه إدارة نادي الحزم إلى إجراء تغييرات ملحوظة في صفوف الفريق، حيث قررت عدم تجديد عقود بعض لاعبيها الأجانب، وتحديداً النجمين عمر السومة وفابيو مارتينيز، واللذين انتهت رحلتهما مع النادي بشكل رسمي مع ختام منافسات الموسم الحالي .
ويأتي هذا التوجه برغبة واضحة من الإدارة في ضخ دماء جديدة وجلب أسماء قادرة على تقديم إضافة أقوى للفريق في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل التوقعات بأن يشهد الموسم القادم منافسة شرسة وصعبة تتطلب الاستعداد لها بعناصر مختلفة وأكثر فاعلية.
أما فيما يخص النجم الجزائري أمير سعيود، فإن الغموض لا يزال يحيط بمستقبله مع النادي رغم أن عقده يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، حيث ما زالت النقاشات مستمرة داخل أروقة الإدارة للمفاضلة بين الإبقاء عليه أو التوصل إلى اتفاق لإنهاء العلاقة بالتراضي والبحث عن بديل آخر.