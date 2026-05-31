الحزم يبدأ غربلة أجانبه… السومة ومارتينيز يرحلان وسعيود انتظار

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: بعد رحيل حجازي… سلمان الفرج يغادر نيوم

كشفَت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي نيوم تعتزم إجراء غربلة واسعة على قائمة الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد، وذلك في إطار خطة فنية تستهدف إعادة تشكيل عدد من المراكز وتعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة تتناسب مع طموحات النادي.

وجاءت هذه التحركات بعد إعلان النادي رسمياً إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدافع المصري أحمد حجازي، أحد أبرز عناصر الفريق خلال الموسم الماضي.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن قائمة المغادرين لن تتوقف عند حجازي، إذ تتجه إدارة النادي أيضاً إلى فك الارتباط مع لاعب الوسط المخضرم سلمان الفرج، إلى جانب الحارس مصطفى ملائكة، ضمن سلسلة من التغييرات المنتظرة على مستوى التشكيلة الأساسية والاحتياطية.

وتأتي هذه الخطوات في وقت يواصل فيه النادي العمل على ملف التعاقدات الصيفية، سعياً لتجهيز فريق قادر على المنافسة في الموسم المقبل، بعدما نجح في تثبيت حضوره ضمن المشهد الكروي السعودي خلال الفترة الماضية.

وتبدو أرقام سلمان الفرج متواضعة مع الفريق إذ لم يشارك سوى في 15 مباراة بينها 9 مباريات كان بديلاً فيها دون أي أهداف أو صناعة في دوري المحترفين.

ولم تتضح الصورة بعد بخصوص مستقبل الفرج والنادي الذي سينتقل إليه في الموسم المقبل، علماً أنه كان يتقاضى عقداً سنوياً كبيراً مع نيوم.

وفي سياق التحضيرات، قررت إدارة نادي نيوم نقل المعسكر الخارجي للفريق من مدينة فارو البرتغالية إلى ماربيا الإسبانية، بعد مراجعة البرنامج الإعدادي للموسم الجديد والتأكد من محدودية الخيارات المتاحة لإقامة عدد كافٍ من المباريات الودية في الموقع السابق.

ويأتي اختيار ماربيا في إطار سعي الجهازين الإداري والفني لتوفير بيئة إعداد متكاملة تضمن تحقيق أكبر قدر من الاستفادة الفنية خلال فترة التحضير، لا سيما في ظل وجود عدد كبير من الأندية العربية والإسبانية والأوروبية من مختلف الدرجات، ما يمنح الفريق فرصاً أوسع لخوض مباريات ودية متنوعة وقوية تتناسب مع أهداف المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يمتد المعسكر لمدة 22 يوماً، بدءاً من 8 يوليو (تموز) وحتى 30 من الشهر ذاته، ويتضمن برنامجاً تدريبياً مكثفاً إلى جانب عدد من المباريات الودية التي يسعى من خلالها الجهاز الفني إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.