الرياضة رياضة سعودية

الحزم يبدأ غربلة أجانبه… السومة ومارتينيز يرحلان وسعيود انتظار

تتجه إدارة نادي الحزم إلى إجراء تغييرات ملحوظة في صفوف الفريق، حيث قررت عدم تجديد عقود بعض لاعبيها الأجانب، وتحديداً النجمين عمر السومة وفابيو مارتينيز، واللذين انتهت رحلتهما مع النادي بشكل رسمي مع ختام منافسات الموسم الحالي .

ويأتي هذا التوجه برغبة واضحة من الإدارة في ضخ دماء جديدة وجلب أسماء قادرة على تقديم إضافة أقوى للفريق في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل التوقعات بأن يشهد الموسم القادم منافسة شرسة وصعبة تتطلب الاستعداد لها بعناصر مختلفة وأكثر فاعلية.

أما فيما يخص النجم الجزائري أمير سعيود، فإن الغموض لا يزال يحيط بمستقبله مع النادي رغم أن عقده يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، حيث ما زالت النقاشات مستمرة داخل أروقة الإدارة للمفاضلة بين الإبقاء عليه أو التوصل إلى اتفاق لإنهاء العلاقة بالتراضي والبحث عن بديل آخر.

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: بعد رحيل حجازي… سلمان الفرج يغادر نيوم

كشفَت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي نيوم تعتزم إجراء غربلة واسعة على قائمة الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد، وذلك في إطار خطة فنية تستهدف إعادة تشكيل عدد من المراكز وتعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة تتناسب مع طموحات النادي.

وجاءت هذه التحركات بعد إعلان النادي رسمياً إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدافع المصري أحمد حجازي، أحد أبرز عناصر الفريق خلال الموسم الماضي.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن قائمة المغادرين لن تتوقف عند حجازي، إذ تتجه إدارة النادي أيضاً إلى فك الارتباط مع لاعب الوسط المخضرم سلمان الفرج، إلى جانب الحارس مصطفى ملائكة، ضمن سلسلة من التغييرات المنتظرة على مستوى التشكيلة الأساسية والاحتياطية.

وتأتي هذه الخطوات في وقت يواصل فيه النادي العمل على ملف التعاقدات الصيفية، سعياً لتجهيز فريق قادر على المنافسة في الموسم المقبل، بعدما نجح في تثبيت حضوره ضمن المشهد الكروي السعودي خلال الفترة الماضية.

وتبدو أرقام سلمان الفرج متواضعة مع الفريق إذ لم يشارك سوى في 15 مباراة بينها 9 مباريات كان بديلاً فيها دون أي أهداف أو صناعة في دوري المحترفين.

ولم تتضح الصورة بعد بخصوص مستقبل الفرج والنادي الذي سينتقل إليه في الموسم المقبل، علماً أنه كان يتقاضى عقداً سنوياً كبيراً مع نيوم.

وفي سياق التحضيرات، قررت إدارة نادي نيوم نقل المعسكر الخارجي للفريق من مدينة فارو البرتغالية إلى ماربيا الإسبانية، بعد مراجعة البرنامج الإعدادي للموسم الجديد والتأكد من محدودية الخيارات المتاحة لإقامة عدد كافٍ من المباريات الودية في الموقع السابق.

ويأتي اختيار ماربيا في إطار سعي الجهازين الإداري والفني لتوفير بيئة إعداد متكاملة تضمن تحقيق أكبر قدر من الاستفادة الفنية خلال فترة التحضير، لا سيما في ظل وجود عدد كبير من الأندية العربية والإسبانية والأوروبية من مختلف الدرجات، ما يمنح الفريق فرصاً أوسع لخوض مباريات ودية متنوعة وقوية تتناسب مع أهداف المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يمتد المعسكر لمدة 22 يوماً، بدءاً من 8 يوليو (تموز) وحتى 30 من الشهر ذاته، ويتضمن برنامجاً تدريبياً مكثفاً إلى جانب عدد من المباريات الودية التي يسعى من خلالها الجهاز الفني إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

دونيس يمنح اللاعبين فترة حرة... وبعثة الأخضر تغادر الاثنين إلى أوستن

منح اليوناني دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي لاعبي الأخضر راحة عن التدريبات اليوم الأحد، عقب المباراة الودية التي خاضها المنتخب مساء أمس أمام منتخب الإكوادور، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2026.

كما منح الجهاز الفني اللاعبين فترة حرة لقضاء جولة في مدينة نيويورك، على أن يعاودوا التجمع مجدداً مساء اليوم في مقر إقامة المعسكر.

من جهة أخرى، تغادر بعثة الأخضر مساء غدٍ الاثنين إلى مدينة أوستن بولاية تكساس، لبدء الفترة الثانية من المعسكر الإعدادي، التي تمتد حتى التاسع من شهر يونيو (حزيران) المقبل، ضمن برنامج الإعداد للمونديال.

وسيخوض الأخضر خلال الفترة الثانية من المعسكر مواجهتين وديتين؛ يلاقي في الأولى منتخب بورتوريكو يوم الجمعة الخامس من شهر يونيو على ملعب Q2 بمدينة أوستن، فيما يواجه منتخب السنغال يوم الثلاثاء التاسع من الشهر ذاته على ملعب نادي سان أنطونيو بمدينة سان أنطونيو.

ويفتتح الأخضر مساء غدٍ الاثنين تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس، بحصة تدريبية مغلقة تُقام على ملاعب مركز تدريبات نادي أوستن، ضمن الفترة الثانية من المعسكر الإعدادي استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026.

إبراهيما كوناتي عند وصوله لمقر تدريبات منتخب فرنسا في كليرفونتين (أ.ف.ب)
يتابع نادي الاتحاد المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عن كثب وضع إبراهيما كوناتي، ويضع نفسه كواحد من المهتمين الرئيسيين بضم المدافع الفرنسي وفقاً لمصادر موقع «فوت ميركاتو».

وأعلن اللاعب الذي ينتهي عقده مع ليفربول في 30 يونيو (حزيران) الرحيل لعدم التوصل إلى اتفاق للتجديد بعد خمسة مواسم قضاها مع ليفربول، ويبرز كوناتي كفرصة سوقية ينظر إليها مسيّرو نادي الاتحاد بحماس هائل.

المدافع البالغ من العمر 27 عاماً، والذي انضم إلى ليفربول مقابل 40 مليون يورو في 2021، يثير أيضاً اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان. لكن وفقاً لمصادر موقع «فوت ميركاتو»، فإن نادي الاتحاد يتابع القضية بعناية فائقة، ويعتبر اللاعب الفرنسي هدفاً رئيسياً لتعزيز خط الدفاع.

