الحزم يبدأ غربلة أجانبه… السومة ومارتينيز يرحلان وسعيود انتظار

تتجه إدارة نادي الحزم إلى إجراء تغييرات ملحوظة في صفوف الفريق، حيث قررت عدم تجديد عقود بعض لاعبيها الأجانب، وتحديداً النجمين عمر السومة وفابيو مارتينيز، واللذين انتهت رحلتهما مع النادي بشكل رسمي مع ختام منافسات الموسم الحالي .
ويأتي هذا التوجه برغبة واضحة من الإدارة في ضخ دماء جديدة وجلب أسماء قادرة على تقديم إضافة أقوى للفريق في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل التوقعات بأن يشهد الموسم القادم منافسة شرسة وصعبة تتطلب الاستعداد لها بعناصر مختلفة وأكثر فاعلية.
أما فيما يخص النجم الجزائري أمير سعيود، فإن الغموض لا يزال يحيط بمستقبله مع النادي رغم أن عقده يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، حيث ما زالت النقاشات مستمرة داخل أروقة الإدارة للمفاضلة بين الإبقاء عليه أو التوصل إلى اتفاق لإنهاء العلاقة بالتراضي والبحث عن بديل آخر.