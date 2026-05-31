الاتحاد والريال وبايرن وسان جيرمان في سباق للفوز بكوناتي

يتابع نادي الاتحاد المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عن كثب وضع إبراهيما كوناتي، ويضع نفسه كواحد من المهتمين الرئيسيين بضم المدافع الفرنسي وفقاً لمصادر موقع «فوت ميركاتو».
وأعلن اللاعب الذي ينتهي عقده مع ليفربول في 30 يونيو (حزيران) الرحيل لعدم التوصل إلى اتفاق للتجديد بعد خمسة مواسم قضاها مع ليفربول، ويبرز كوناتي كفرصة سوقية ينظر إليها مسيّرو نادي الاتحاد بحماس هائل.
المدافع البالغ من العمر 27 عاماً، والذي انضم إلى ليفربول مقابل 40 مليون يورو في 2021، يثير أيضاً اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان. لكن وفقاً لمصادر موقع «فوت ميركاتو»، فإن نادي الاتحاد يتابع القضية بعناية فائقة، ويعتبر اللاعب الفرنسي هدفاً رئيسياً لتعزيز خط الدفاع.