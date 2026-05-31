الاتحاد والريال وبايرن وسان جيرمان في سباق للفوز بكوناتي

إبراهيما كوناتي عند وصوله لمقر تدريبات منتخب فرنسا في كليرفونتين (أ.ف.ب)
يتابع نادي الاتحاد المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عن كثب وضع إبراهيما كوناتي، ويضع نفسه كواحد من المهتمين الرئيسيين بضم المدافع الفرنسي وفقاً لمصادر موقع «فوت ميركاتو».

وأعلن اللاعب الذي ينتهي عقده مع ليفربول في 30 يونيو (حزيران) الرحيل لعدم التوصل إلى اتفاق للتجديد بعد خمسة مواسم قضاها مع ليفربول، ويبرز كوناتي كفرصة سوقية ينظر إليها مسيّرو نادي الاتحاد بحماس هائل.

المدافع البالغ من العمر 27 عاماً، والذي انضم إلى ليفربول مقابل 40 مليون يورو في 2021، يثير أيضاً اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان. لكن وفقاً لمصادر موقع «فوت ميركاتو»، فإن نادي الاتحاد يتابع القضية بعناية فائقة، ويعتبر اللاعب الفرنسي هدفاً رئيسياً لتعزيز خط الدفاع.

دونيس يمنح اللاعبين فترة حرة... وبعثة الأخضر تغادر الاثنين إلى أوستن

منح اليوناني دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي لاعبي الأخضر راحة عن التدريبات اليوم الأحد، عقب المباراة الودية التي خاضها المنتخب مساء أمس أمام منتخب الإكوادور، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2026.

كما منح الجهاز الفني اللاعبين فترة حرة لقضاء جولة في مدينة نيويورك، على أن يعاودوا التجمع مجدداً مساء اليوم في مقر إقامة المعسكر.

من جهة أخرى، تغادر بعثة الأخضر مساء غدٍ الاثنين إلى مدينة أوستن بولاية تكساس، لبدء الفترة الثانية من المعسكر الإعدادي، التي تمتد حتى التاسع من شهر يونيو (حزيران) المقبل، ضمن برنامج الإعداد للمونديال.

وسيخوض الأخضر خلال الفترة الثانية من المعسكر مواجهتين وديتين؛ يلاقي في الأولى منتخب بورتوريكو يوم الجمعة الخامس من شهر يونيو على ملعب Q2 بمدينة أوستن، فيما يواجه منتخب السنغال يوم الثلاثاء التاسع من الشهر ذاته على ملعب نادي سان أنطونيو بمدينة سان أنطونيو.

ويفتتح الأخضر مساء غدٍ الاثنين تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس، بحصة تدريبية مغلقة تُقام على ملاعب مركز تدريبات نادي أوستن، ضمن الفترة الثانية من المعسكر الإعدادي استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026.

دشن المنتخب السعودي الأول للسيدات، الأحد، معسكره الإعدادي في العاصمة التايلندية بانكوك، والذي يستمر حتى 14 يونيو (حزيران) المقبل، وذلك ضمن تحضيراته للاستحقاقات والمباريات الدولية المقبلة.

ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب من خلال البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الإسباني؛ لويس كورتيس 26 لاعبة، وهن: راندا العبد القادر، منى عبد الرحمن، ريم عادل، بيان صدقة، لين محمد، سارة الحمد، فريدة حنفي، رغد مخيزن، شروق الهوساوي، منيرة الغنام، موضي عبد المحسن، مجد العتيبي، لانا عبد الرزاق، مريم التميمي، عذى فهد، بسمة نواف، فاطمة منصور، أميرة أبو السمح، صفاء عيسى، مباركة محمد، البندري مبارك، فدوى خالد، لمار محمد، مرام اليحيا، ليلى الفضيل، ياسمين الفضيل.

وشهدت القائمة غياب حارسة المرمى سارة خالد دون ذكر أسباب ذلك، فيما ضمت القائمة أسماء جديدة شابة.

وخلال فترة المعسكر سيخوض المنتخب 3 مباريات ودية؛ حيث يواجه منتخب سريلانكا في المباراة الأولى يوم 4 يونيو، فيما يلتقي منتخب لاوس في المباراة الثانية يوم 10 يونيو، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب لاوس مجدداً يوم 13 يونيو.

من جانبها، أكدت عالية الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية، أن هذه المعسكرات تُمثل محطة مهمة في مسيرة إعداد المنتخب، مشيرةً إلى أن البرنامج الفني يهدف إلى تعزيز جاهزية اللاعبات ومنحهن مزيداً من الخبرات الدولية من خلال الاحتكاك بمنتخبات متنوعة.

وأضافت: «نواصل العمل على توفير أفضل بيئات الإعداد للمنتخب الوطني، بما يُسهم في تطوير الأداء الفني للاعبات، ويدعم تطلعاتنا لمواصلة التقدم على المستوى الدولي».

مندش لـ«الشرق الأوسط»: اتفقت مع علاء آل حجي قبل الهدف بثوانٍ

أكد سلطان مندش، لاعب المنتخب السعودي، أنَّ مواجهة الإكوادور الودِّية منحت لاعبي الأخضر فرصةً إضافيةً للتأقلم مع أفكار المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، مشيراً إلى أنَّ الجهاز الفني الجديد يحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى أعلى درجات الانسجام قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، وذلك بعد مساهمته في الهدف السعودي خلال اللقاء.

وقال سلطان مندش لـ«الشرق الأوسط» بعد المواجهة الودية: «كما تعلمون أن الجهاز الفني جديد، ونحاول الانسجام مع بعض بصورة أكبر، ونطبِّق أفكار المدرب ونلتزم بها. كانت الرغبة أن نظهر بصورة أفضل»، مضيفاً: «المباراة فيها نقاط إيجابية، ونقاط سلبية وبإذن الله سنحاول معالجتها، وتركيزنا الأعلى على كأس العالم».

وعن مشاركته بديلاً، ووضع بصمته رغم مشاركته للمرة الأولى بجوار علاء آل حجي، قال: «صحيح هذه المرة الأولى التي نلعب فيها معاً، وقبل الهدف بثوانٍ قلت لعلاء عندما تأتيك الكرة مررها مباشرة لي في الخلف، لأنَّ ظهير منتخب الإكوادور كان يراقبني عن قرب، وهناك مساحة في الخلف، والحمد لله وُفقت في تسجيل الهدف، ودائماً نطمح لأن نظهر بصورة أفضل».

