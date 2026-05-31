مندش لـ«الشرق الأوسط»: اتفقت مع علاء آل حجي قبل الهدف بثوانٍ

سلطان مندش يحتفل بهدفه في شباك الإكوادور (المنتخب السعودي)
سلطان مندش يحتفل بهدفه في شباك الإكوادور (المنتخب السعودي)
مندش لـ«الشرق الأوسط»: اتفقت مع علاء آل حجي قبل الهدف بثوانٍ

سلطان مندش يحتفل بهدفه في شباك الإكوادور (المنتخب السعودي)
سلطان مندش يحتفل بهدفه في شباك الإكوادور (المنتخب السعودي)

أكد سلطان مندش، لاعب المنتخب السعودي، أنَّ مواجهة الإكوادور الودِّية منحت لاعبي الأخضر فرصةً إضافيةً للتأقلم مع أفكار المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، مشيراً إلى أنَّ الجهاز الفني الجديد يحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى أعلى درجات الانسجام قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، وذلك بعد مساهمته في الهدف السعودي خلال اللقاء.

وقال سلطان مندش لـ«الشرق الأوسط» بعد المواجهة الودية: «كما تعلمون أن الجهاز الفني جديد، ونحاول الانسجام مع بعض بصورة أكبر، ونطبِّق أفكار المدرب ونلتزم بها. كانت الرغبة أن نظهر بصورة أفضل»، مضيفاً: «المباراة فيها نقاط إيجابية، ونقاط سلبية وبإذن الله سنحاول معالجتها، وتركيزنا الأعلى على كأس العالم».

وعن مشاركته بديلاً، ووضع بصمته رغم مشاركته للمرة الأولى بجوار علاء آل حجي، قال: «صحيح هذه المرة الأولى التي نلعب فيها معاً، وقبل الهدف بثوانٍ قلت لعلاء عندما تأتيك الكرة مررها مباشرة لي في الخلف، لأنَّ ظهير منتخب الإكوادور كان يراقبني عن قرب، وهناك مساحة في الخلف، والحمد لله وُفقت في تسجيل الهدف، ودائماً نطمح لأن نظهر بصورة أفضل».

دونيس لـ«الشرق الأوسط»: «الأخضر» قدّم مؤشرات إيجابية

اليوناني دونيس في ظهوره الأول مع «الأخضر» بعد تسلمه القيادة الفنية خلفاً للفرنسي رينارد (المنتخب السعودي)
اليوناني دونيس في ظهوره الأول مع «الأخضر» بعد تسلمه القيادة الفنية خلفاً للفرنسي رينارد (المنتخب السعودي)
دونيس لـ«الشرق الأوسط»: «الأخضر» قدّم مؤشرات إيجابية

اليوناني دونيس في ظهوره الأول مع «الأخضر» بعد تسلمه القيادة الفنية خلفاً للفرنسي رينارد (المنتخب السعودي)
اليوناني دونيس في ظهوره الأول مع «الأخضر» بعد تسلمه القيادة الفنية خلفاً للفرنسي رينارد (المنتخب السعودي)

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، أنَّ المواجهة الودِّية التي خسرها «الأخضر» أمام الإكوادور بنتيجة (1 - 2) حملت كثيراً من المكتسبات واللحظات الإيجابية رغم قصر فترة التحضير، مشدِّداً على أنَّ التفاصيل الصغيرة والأخطاء الدفاعية في الكرات الثابتة وبناء اللعب هي ما يصنع الفارق في المستويات المونديالية العالية.

وقال دونيس، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «لقد خضنا 4 حصص تدريبية فقط، وعملنا بجدية كبيرة خلال الأيام الـ4 الماضية؛ حيث بذل اللاعبون جهداً مضاعفاً سواء على أرضية الملعب أو في جلسات الفيديو المكثفة. أعتقد أننا نعيش وقتاً صعباً ودقيقاً حالياً، لأننا مطالبون بإيصال أفكارنا الفنية للاعبين في زمن قياسي، وفي الوقت ذاته يتعيَّن علينا التفكير في النتيجة وتحقيق التوازن».

وحول تقييمه للمستوى الفني والفرص المُهدَرة خلال اللقاء، أوضح: «مباراة اليوم كانت مفيدة وجيدة للغاية؛ عشنا لحظات قوية ومميزة خصوصاً في الشوط الأول، حيث فرضنا أسلوبنا ولعبنا بثقة، ونجحنا في خلق هجمات وفرص مُحقَّقة. لكنني في المقابل لست سعيداً تماماً، لأنه كان يجب علينا التسجيل من تلك الفرص، وبالمقابل استقبلت شباكنا هدفاً من ركلة ثابتة دون أن يتعرَّض مرمانا لهجمات خطيرة».

وأضاف دونيس مستعرضاً صعوبة المهمة وحجم التحدي التاريخي: «التفاصيل الصغيرة، خصوصاً في نهائيات كأس العالم، تُعدُّ أمراً حاسماً ومهماً جداً بالنسبة لنا. المهمة لم تكن سهلةً أبداً؛ كان الأمر سيكون أكثر سهولة لو كنا نحضِّر لخوض كأس الخليج أو كأس آسيا، ولكننا نتحدَّث هنا عن المونديال، وهذا يفرض عليّ شخصياً أن أكون ذكياً جداً في كيفية إدارة الأمور الفنية والذهنية».

وفيما يخص انضباط اللاعبين وعطائهم داخل المستطيل الأخضر، أفاد: «أنا راضٍ تماماً عن الروح والجدية، فاللاعبون حاولوا أن يكونوا منضبطين للغاية، وعملوا بجهد كبير. بالنسبة لي كمنظومة، من المهم جداً بعد نهاية أي مواجهة - سواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية - أن نشعر بأنَّ اللاعبين قدَّموا كل ما لديهم، وأعتقد أنَّ لاعبينا لم يبخلوا بنقطة عرق واحدة اليوم».

واختتم دونيس حديثه بوضع اليد على نقاط الضعف التي تحتاج إلى معالجة فورية قائلاً: «في بعض الأحيان، العطاء البدني وحده لا يكون كافياً، لأننا بحاجة إلى أن نكون أكثر ذكاءً تكتيكياً؛ يتعيَّن علينا تجنب المخاطر كافة، خصوصاً عند بداية بناء اللعب من الخلف، كما يجب علينا وبشكل عاجل تحسين أدائنا في التعامل مع الركلات الثابتة، سواء في الشق الدفاعي أو الهجومي».

تحضيرات المونديال: الأخضر السعودي يخسر ودية الإكوادور

قدم الأخضر مستوى مميز رغم الخسارة (المنتخب السعودي)
قدم الأخضر مستوى مميز رغم الخسارة (المنتخب السعودي)
تحضيرات المونديال: الأخضر السعودي يخسر ودية الإكوادور

قدم الأخضر مستوى مميز رغم الخسارة (المنتخب السعودي)
قدم الأخضر مستوى مميز رغم الخسارة (المنتخب السعودي)

خسر المنتخب السعودي مباراته الودية أمام نظيره منتخب الإكوادور بهدفين مقابل هدف، ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026 الذي ينطلق يوم 11 يونيو المقبل.

وبدأ الأخضر اللقاء الذي أقيم في ملعب سبورتس إليستريتد بولاية نيوجرسي بصورة مثالية تحت قيادة اليوناني جورجيس دونيس الذي استهل مشواره رسمياً بالودية الأولى أمام الإكوادور لكن هفوات دفاعية تسببت في استقبال شباك الأخضر هدفين موزعة على شوطي المباراة.

ووقعت اختيارات دونيس على محمد العويس في حراسة المرمى، ومن أمامه نواف بوشل ومتعب الحربي وعبد الإله العمري وحسان تمبكتي، وفي وسط الميدان حضر كلاً من عبد الله الخيبري ومحمد كنو وسالم الدوسري ومصعب الجوير ومحمد أبو الشامات وفي المقدمة وحيدًا فراس البريكان.

دونيس ظهور أول له مع المنتخب السعودي بعد تسلمه زمام القيادة الفنية (المنتخب السعودي)

شهدت الدقيقة 35 استقبال شباك المنتخب السعودي الهدف الأول عن طريق المدافع جاكسون بوروزو وذلك عن طريق كرة عرضية ركنها برأسه في مرمى الأخضر وكان بعيدا عن الرقابة الدفاعية.

وأجرى دونيس تبديلين مطلع الشوط الثاني، إذ أشرك علي لاجامي وناصر الدوسري على حساب عبد الإله العمري وعبد الله الخيبري.

وفي الدقيقة 51 أضاف أنتوني فالنسيا لاعب رويال أنتويرب البلجيكي الهدف الثاني للمنتخب الإكوادوري مستغلًا هفوة دفاعية وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع محمد العويس حارس مرمى الأخضر.

واصل دونيس إشراك اللاعبين بمشاركة سلطان مندش على حساب محمد أبو الشامات، ثم بعدها بعدة دقائق شارك عبد الله الحمدان وخالد الغنام وعلاء آل حجي وصالح أبو الشامات على حساب كلاً من فراس البريكان وسالم الدوسري ومحمد كنو ومصعب الجوير.

تسلم الأخضر زمام اللعب منذ تأخره بهدفين لكن وصوله لم يمثل خطورة كبيرة على شباك منتخب الإكوادور، لكن الخطورة حضرت عن طريق البديل سلطان مندش الذي انطلق بمجهود فردي وركن الكرة داخل الشباك كهدف تقليص الفارق مع الدقيقة 87.

وأشرك دونيس حسن كادش على حساب متعب الحربي، وجاءت التبديلات المتعددة من دونيس بهدف الوقوف على مستويات اللاعبين.

أبو الشامات لـ"الشرق الأوسط": الأهم حالياً تطبيق أفكار دونيس

محمد أبو الشامات خلال المواجهة الودية (المنتخب السعودي)
محمد أبو الشامات خلال المواجهة الودية (المنتخب السعودي)
أبو الشامات لـ"الشرق الأوسط": الأهم حالياً تطبيق أفكار دونيس

محمد أبو الشامات خلال المواجهة الودية (المنتخب السعودي)
محمد أبو الشامات خلال المواجهة الودية (المنتخب السعودي)

أكد محمد أبو الشامات لاعب المنتخب السعودي أن مواجهة الإكوادور الودية حملت العديد من المكاسب الفنية للأخضر رغم الخسارة، مشيراً إلى أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على رفع مستوى الانسجام بين اللاعبين وتطبيق أفكار المدرب اليوناني جورجوس دونيس، معرباً عن ثقته في ظهور المنتخب بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة مع ازدياد فترة العمل تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

وقال محمد أبو الشامات لـ"الشرق الأوسط" بعد المواجهة الودية: الأهم في مثل هذه المباريات هو المستوى والانسجام وتطبيق تعليمات المدرب، في الشوط الثاني ظهرنا بمستوى أفضل، ولكن لم تكتب لنا النتيجة، مضيفاً: لا زلنا أيام قليلة مع المدرب دونيس وبإذن الله في القادم سنظهر بصورة أجمل، ونحقق نتائج أفضل.

وعن مركزه في وسط الميدان في هذه المباراة، قال أبو الشامات: أنا جاهز في أي مركز يطلبني المدرب، اليوم كان لي أدوار مختلفة حاولت أن أقدم كل ما عندي، وبإذن الله مع مرور الوقت سأقدم الأفضل.

وعن اللمسة الأخيرة، وافتقاد الجرأة في التسديد على المرمى قال: الجرأة في التسديد كما ذكرت ستأتي بإذن الله، موضحاً: حالياً تشكيلة مختلفة ومدرب جديد وبإذن الله نحتاج وقت بسيط وقليل حتى نظهر بأفضل صورة.

