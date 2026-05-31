أبو الشامات لـ"الشرق الأوسط": الأهم حالياً تطبيق أفكار دونيس

أكد محمد أبو الشامات لاعب المنتخب السعودي أن مواجهة الإكوادور الودية حملت العديد من المكاسب الفنية للأخضر رغم الخسارة، مشيراً إلى أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على رفع مستوى الانسجام بين اللاعبين وتطبيق أفكار المدرب اليوناني جورجوس دونيس، معرباً عن ثقته في ظهور المنتخب بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة مع ازدياد فترة العمل تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

وقال محمد أبو الشامات لـ"الشرق الأوسط" بعد المواجهة الودية: الأهم في مثل هذه المباريات هو المستوى والانسجام وتطبيق تعليمات المدرب، في الشوط الثاني ظهرنا بمستوى أفضل، ولكن لم تكتب لنا النتيجة، مضيفاً: لا زلنا أيام قليلة مع المدرب دونيس وبإذن الله في القادم سنظهر بصورة أجمل، ونحقق نتائج أفضل.

وعن مركزه في وسط الميدان في هذه المباراة، قال أبو الشامات: أنا جاهز في أي مركز يطلبني المدرب، اليوم كان لي أدوار مختلفة حاولت أن أقدم كل ما عندي، وبإذن الله مع مرور الوقت سأقدم الأفضل.

وعن اللمسة الأخيرة، وافتقاد الجرأة في التسديد على المرمى قال: الجرأة في التسديد كما ذكرت ستأتي بإذن الله، موضحاً: حالياً تشكيلة مختلفة ومدرب جديد وبإذن الله نحتاج وقت بسيط وقليل حتى نظهر بأفضل صورة.