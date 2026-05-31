تحضيرات المونديال: الأخضر السعودي يخسر ودية الإكوادور

خسر المنتخب السعودي مباراته الودية أمام نظيره منتخب الإكوادور بهدفين مقابل هدف، ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026 الذي ينطلق يوم 11 يونيو المقبل.

وبدأ الأخضر اللقاء الذي أقيم في ملعب سبورتس إليستريتد بولاية نيوجرسي بصورة مثالية تحت قيادة اليوناني جورجيس دونيس الذي استهل مشواره رسمياً بالودية الأولى أمام الإكوادور لكن هفوات دفاعية تسببت في استقبال شباك الأخضر هدفين موزعة على شوطي المباراة.

ووقعت اختيارات دونيس على محمد العويس في حراسة المرمى، ومن أمامه نواف بوشل ومتعب الحربي وعبد الإله العمري وحسان تمبكتي، وفي وسط الميدان حضر كلاً من عبد الله الخيبري ومحمد كنو وسالم الدوسري ومصعب الجوير ومحمد أبو الشامات وفي المقدمة وحيدًا فراس البريكان.

دونيس ظهور أول له مع المنتخب السعودي بعد تسلمه زمام القيادة الفنية (المنتخب السعودي)

شهدت الدقيقة 35 استقبال شباك المنتخب السعودي الهدف الأول عن طريق المدافع جاكسون بوروزو وذلك عن طريق كرة عرضية ركنها برأسه في مرمى الأخضر وكان بعيدا عن الرقابة الدفاعية.

وأجرى دونيس تبديلين مطلع الشوط الثاني، إذ أشرك علي لاجامي وناصر الدوسري على حساب عبد الإله العمري وعبد الله الخيبري.

وفي الدقيقة 51 أضاف أنتوني فالنسيا لاعب رويال أنتويرب البلجيكي الهدف الثاني للمنتخب الإكوادوري مستغلًا هفوة دفاعية وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع محمد العويس حارس مرمى الأخضر.

واصل دونيس إشراك اللاعبين بمشاركة سلطان مندش على حساب محمد أبو الشامات، ثم بعدها بعدة دقائق شارك عبد الله الحمدان وخالد الغنام وعلاء آل حجي وصالح أبو الشامات على حساب كلاً من فراس البريكان وسالم الدوسري ومحمد كنو ومصعب الجوير.

تسلم الأخضر زمام اللعب منذ تأخره بهدفين لكن وصوله لم يمثل خطورة كبيرة على شباك منتخب الإكوادور، لكن الخطورة حضرت عن طريق البديل سلطان مندش الذي انطلق بمجهود فردي وركن الكرة داخل الشباك كهدف تقليص الفارق مع الدقيقة 87.

وأشرك دونيس حسن كادش على حساب متعب الحربي، وجاءت التبديلات المتعددة من دونيس بهدف الوقوف على مستويات اللاعبين.