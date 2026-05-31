دونيس يمنح اللاعبين فترة حرة... وبعثة الأخضر تغادر الاثنين إلى أوستن

منح اليوناني دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي لاعبي الأخضر راحة عن التدريبات اليوم الأحد، عقب المباراة الودية التي خاضها المنتخب مساء أمس أمام منتخب الإكوادور، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2026.

كما منح الجهاز الفني اللاعبين فترة حرة لقضاء جولة في مدينة نيويورك، على أن يعاودوا التجمع مجدداً مساء اليوم في مقر إقامة المعسكر.

من جهة أخرى، تغادر بعثة الأخضر مساء غدٍ الاثنين إلى مدينة أوستن بولاية تكساس، لبدء الفترة الثانية من المعسكر الإعدادي، التي تمتد حتى التاسع من شهر يونيو (حزيران) المقبل، ضمن برنامج الإعداد للمونديال.

وسيخوض الأخضر خلال الفترة الثانية من المعسكر مواجهتين وديتين؛ يلاقي في الأولى منتخب بورتوريكو يوم الجمعة الخامس من شهر يونيو على ملعب Q2 بمدينة أوستن، فيما يواجه منتخب السنغال يوم الثلاثاء التاسع من الشهر ذاته على ملعب نادي سان أنطونيو بمدينة سان أنطونيو.

ويفتتح الأخضر مساء غدٍ الاثنين تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس، بحصة تدريبية مغلقة تُقام على ملاعب مركز تدريبات نادي أوستن، ضمن الفترة الثانية من المعسكر الإعدادي استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026.