«رولان غاروس»: أوساكا العائدة بقوة تتحدى سابالينكا

يستمر السباق نحو دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، الاثنين؛ حيث تلتقي المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا مع نعومي أوساكا التي تعود بقوة في مباراة الدور الرابع.

كما سيخوض المصنف الرابع في الرجال فيليكس أوجيه-ألياسيم وفرنسيس تيافو مباراتيهما في هذه البطولة المضطربة التي شهدت خروج عدد من المرشحين البارزين بالفعل، ما يعني أن «رولان غاروس» ستتوج بطلين جديدين في الفردي في العام نفسه للمرة الأولى منذ عقد من الزمن.

وستكون أهم مباراة في فئة السيدات هي مواجهة أرينا سابالينكا ضد نعومي أوساكا.

وبعد انتقادات متكررة، خرج منظمو بطولة فرنسا المفتوحة عن عادتهم المتمثلة في حجز الحصة المسائية لمباريات الرجال. وتُعد أرينا سابالينكا ونعومي أوساكا أول لاعبتين تلعبان في «رولان غاروس» ليلاً منذ عام 2023.

وتشارك أرينا سابالينكا ونعومي أوساكا في القرعة الرئيسية لبطولة فرنسا المفتوحة للمرة التاسعة. وفازت كل منهما ببطولة أستراليا المفتوحة وبطولة أميركا المفتوحة مرتين، لكنهما لم تتمكنا من الفوز باللقب في باريس.

ومع خروج حاملة اللقب كوكو غوف واللاعبة الفائزة 4 مرات إيغا شفيونتيك من البطولة، تتاح لسابالينكا، التي وصلت إلى النهائي العام الماضي، فرصة ذهبية لانهاء المهمة هذا العام. ومع ذلك، فإن صعود نجم أوساكا، المتخصصة في الملاعب الصلبة، على الملاعب الترابية قد يعرقل خطط لاعبة روسيا البيضاء.

نعومي أوساكا لفتت الأنظار في «رولان غاروس» (د.ب.أ)

ولم تصل أوساكا، التي فازت بآخر لقب لها في البطولات الكبرى عام 2021، إلى أي نهائي على مستوى اتحاد لاعبات التنس المحترفات على الملاعب الرملية أو العشبية.

ومع ذلك، بدت اللاعبة البالغة من العمر 28 عاماً في أفضل حالاتها هذا العام على نوعية الملاعب الذي عانت عليه لسنوات؛ حيث وصلت إلى الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الأولى.

وعندما التقت أرينا سابالينكا ونعومي أوساكا على الملاعب الترابية لأول مرة في مدريد الشهر الماضي، فازت نعومي أوساكا بمجموعة في الشوط الفاصل قبل أن ترد أرينا سابالينكا وتفوز بالمباراة.

وقالت نعومي أوساكا عن مواجهتها لأرينا سابالينكا: «أشعر بأنني لعبت مباراة جيدة جداً في مدريد... لذا آمل أن أحافظ على ثبات مستواي، وأستمر في محاولة اللعب بقوة».

أما أهم مباراة في فئة الرجال فستجمع بين فيليكس أوجيه-ألياسيم ضد أليخاندرو تابيلو.

ولم يتجاوز أوجيه-ألياسيم المصنف السادس عالمياً، الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة من قبل، واستمر مستواه المتذبذب في «رولان غاروس» هذا العام؛ حيث خسر الكندي المجموعة الأولى في كل جولة حتى الآن.

ومع ذلك، أثبت اللاعب، البالغ من العمر 25 عاماً، قدرته على الأداء تحت الضغط من خلال انتصاراته بعد تأخره في النتيجة، لا سيما في مواجهته في الدور الثالث مع براندون ناكاشيما؛ حيث حافظ على رباطة جأشه ليفوز في شوطين فاصلين، بعد أن توقفت المباراة لفترة وجيزة بسبب احتفال الجماهير بفوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، لم يكن لدى الجماهير الباريسية الكثير لتحتفل به عندما تغلّب التشيلي تابيلو على المرشح المحلي مويز كوامي، ليصل إلى الدور الرابع ضمن إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى.

فيليكس أوجيه-ألياسيم يواصل التألق في باريس (رويترز)

ولفت تابيلو، المصنف 36 عالمياً، الأنظار عندما وصل إلى قبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة عام 2024، بعد أن تغلّب على نوفاك ديوكوفيتش في مرحلة مبكرة من البطولة. لكن اللاعب، البالغ من العمر 28 عاماً، لم يتمكن من تقديم أداء ثابت.

وقال تابيلو لموقع «كلاي» العام الماضي: «أعتقد أن الشكوك تظهر أكثر في اللحظات الحاسمة، وأصبح من الصعب على بدء المباريات، فأنا أدخلها وأنا أشك في نفسي». لكنه قال إن اللعب في باريس غالباً ما أخرج أفضل ما لديه.

وأضاف تابيلو: «في باريس، أنهيت البطولة دون ألم وبشعور جيد... جعلتني هذه البطولة أشعر براحة كبيرة جسدياً وعلى صعيد أدائي».

واختبرت مواجهات استمرت لـ4 ساعات الثنائي تيافو وأرنالدي في مباراتيهما بالدور الثالث.

ودخل تيافو في مشادة كلامية مع منافسه جايمي فاريا؛ حيث عاد الأميركي المصنف 19 من تأخره بمجموعتين ليحسم الفوز في مواجهة متوترة.

وقال تيافو لفاريا قبل أن يتدخل الحكم الرئيسي: «لماذا لا تتوقف عن التظاهر بأنك قوي؟ أنت لست قوياً يا أخي، فقط ألعب».

وكان تيافو قد حقق عودة مماثلة عندما واجه أرنالدي في «ويمبلدون» عام 2024؛ حيث اختبر اللاعبان بعضهما في مباراة متقاربة.

لكن أرنالدي، المصنف 104 عالمياً، تألق أيضاً في المباريات الطويلة؛ حيث استمرت مباراته في الدور الثالث مع رافائيل كولينيون نحو 5 ساعات، قبل أن يفوز الإيطالي في الشوط الفاصل.

وقال أرنالدي: «كانت معركة، صراعاً شرساً... عندما تصل إلى الشوط الفاصل في المجموعة الخامسة، يصعب الحديث عن التنس، في تلك المرحلة، الأمر يتعلق بالعواطف، ومن يستطيع التحكم فيها بشكل أفضل».

وأضاف: «آمل أن أتعافى وأكون في أفضل حالاتي ضد فرنسيس تيافو».