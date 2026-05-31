المنتخب السعودي للسيدات يدشن معسكره الإعدادي في بانكوك

دشن المنتخب السعودي الأول للسيدات، الأحد، معسكره الإعدادي في العاصمة التايلندية بانكوك، والذي يستمر حتى 14 يونيو (حزيران) المقبل، وذلك ضمن تحضيراته للاستحقاقات والمباريات الدولية المقبلة.

ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب من خلال البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الإسباني؛ لويس كورتيس 26 لاعبة، وهن: راندا العبد القادر، منى عبد الرحمن، ريم عادل، بيان صدقة، لين محمد، سارة الحمد، فريدة حنفي، رغد مخيزن، شروق الهوساوي، منيرة الغنام، موضي عبد المحسن، مجد العتيبي، لانا عبد الرزاق، مريم التميمي، عذى فهد، بسمة نواف، فاطمة منصور، أميرة أبو السمح، صفاء عيسى، مباركة محمد، البندري مبارك، فدوى خالد، لمار محمد، مرام اليحيا، ليلى الفضيل، ياسمين الفضيل.

وشهدت القائمة غياب حارسة المرمى سارة خالد دون ذكر أسباب ذلك، فيما ضمت القائمة أسماء جديدة شابة.

وخلال فترة المعسكر سيخوض المنتخب 3 مباريات ودية؛ حيث يواجه منتخب سريلانكا في المباراة الأولى يوم 4 يونيو، فيما يلتقي منتخب لاوس في المباراة الثانية يوم 10 يونيو، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب لاوس مجدداً يوم 13 يونيو.

من جانبها، أكدت عالية الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية، أن هذه المعسكرات تُمثل محطة مهمة في مسيرة إعداد المنتخب، مشيرةً إلى أن البرنامج الفني يهدف إلى تعزيز جاهزية اللاعبات ومنحهن مزيداً من الخبرات الدولية من خلال الاحتكاك بمنتخبات متنوعة.

وأضافت: «نواصل العمل على توفير أفضل بيئات الإعداد للمنتخب الوطني، بما يُسهم في تطوير الأداء الفني للاعبات، ويدعم تطلعاتنا لمواصلة التقدم على المستوى الدولي».