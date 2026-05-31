عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:1 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

المنتخب السعودي للسيدات يدشن معسكره الإعدادي في بانكوك

جانب من تدريبات المنتخب السعودي الأول للسيدات في بانكوك (الاتحاد السعودي)
جانب من تدريبات المنتخب السعودي الأول للسيدات في بانكوك (الاتحاد السعودي)
TT
TT

المنتخب السعودي للسيدات يدشن معسكره الإعدادي في بانكوك

جانب من تدريبات المنتخب السعودي الأول للسيدات في بانكوك (الاتحاد السعودي)
جانب من تدريبات المنتخب السعودي الأول للسيدات في بانكوك (الاتحاد السعودي)

دشن المنتخب السعودي الأول للسيدات، الأحد، معسكره الإعدادي في العاصمة التايلندية بانكوك، والذي يستمر حتى 14 يونيو (حزيران) المقبل، وذلك ضمن تحضيراته للاستحقاقات والمباريات الدولية المقبلة.

ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب من خلال البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الإسباني؛ لويس كورتيس 26 لاعبة، وهن: راندا العبد القادر، منى عبد الرحمن، ريم عادل، بيان صدقة، لين محمد، سارة الحمد، فريدة حنفي، رغد مخيزن، شروق الهوساوي، منيرة الغنام، موضي عبد المحسن، مجد العتيبي، لانا عبد الرزاق، مريم التميمي، عذى فهد، بسمة نواف، فاطمة منصور، أميرة أبو السمح، صفاء عيسى، مباركة محمد، البندري مبارك، فدوى خالد، لمار محمد، مرام اليحيا، ليلى الفضيل، ياسمين الفضيل.

وشهدت القائمة غياب حارسة المرمى سارة خالد دون ذكر أسباب ذلك، فيما ضمت القائمة أسماء جديدة شابة.

وخلال فترة المعسكر سيخوض المنتخب 3 مباريات ودية؛ حيث يواجه منتخب سريلانكا في المباراة الأولى يوم 4 يونيو، فيما يلتقي منتخب لاوس في المباراة الثانية يوم 10 يونيو، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب لاوس مجدداً يوم 13 يونيو.

من جانبها، أكدت عالية الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية، أن هذه المعسكرات تُمثل محطة مهمة في مسيرة إعداد المنتخب، مشيرةً إلى أن البرنامج الفني يهدف إلى تعزيز جاهزية اللاعبات ومنحهن مزيداً من الخبرات الدولية من خلال الاحتكاك بمنتخبات متنوعة.

وأضافت: «نواصل العمل على توفير أفضل بيئات الإعداد للمنتخب الوطني، بما يُسهم في تطوير الأداء الفني للاعبات، ويدعم تطلعاتنا لمواصلة التقدم على المستوى الدولي».

مواضيع
الرياضة كرة القدم للسيدات رياضة سعودية السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«رولان غاروس»: سفيتولينا تتغلب على بنتشيتش وتبلغ دور الثمانية

رياضة عالمية إيلينا سفيتولينا (رويترز)

«رولان غاروس»: سفيتولينا تتغلب على بنتشيتش وتبلغ دور الثمانية

بدأت إيلينا سفيتولينا المصنفة السابعة في البطولة المباراة ببطء لكنها أنهتها بقوة لتتغلب 4-6 و6-4 و6-صفر على السويسرية بليندا بنتشيتش.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية فان دايك فضل الحديث عن الأوقات الجيدة مع مدربه السابق (نادي ليفربول)
رياضة عالمية

فان دايك موجهاً رسالة إلى سلوت: لن ننسى الفوز معاً بالدوري الإنجليزي

وجّه الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، الشكر لمدربه السابق ومواطنه آرني سلوت، وذلك بعد إقالته من منصبه مديراً فنياً للفريق...

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية بطولة «رولان غاروس» للسيدات ضمن فعالياتها المسائية (رويترز)
رياضة عالمية

«رولان غاروس» تستضيف مباراة ليلية للسيدات لأول مرة منذ عام 2023

تشهد بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، ثاني بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم، مباراة للسيدات ضمن فعالياتها المسائية، الاثنين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية تشيلسي وضع عبارة بعنوان «فخر لندن» بعد خسارة آرسنال بدقائق (نادي تشيلسي)
رياضة عالمية

تشيلسي يسخر من آرسنال عقب خسارة كأس الأبطال بـ«تعالوا» لبيت الألقاب في لندن

لم يكد آرسنال يستفيق من صدمة خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح حتى وجد نفسه في مواجهة موجة جديدة من السخرية

فاتن أبي فرج (بيروت)
رياضة عالمية محمد صلاح يتقدم بعثة منتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
رياضة عالمية

المنتخب المصري يصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026

وصلت بعثة المنتخب المصري إلى مدينة أوهايو الأميركية للدخول في معسكر مغلق استعداداً للمشاركة ببطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق يونيو المقبل

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الرياضة رياضة سعودية

مندش لـ«الشرق الأوسط»: اتفقت مع علاء آل حجي قبل الهدف بثوانٍ

سلطان مندش يحتفل بهدفه في شباك الإكوادور (المنتخب السعودي)
سلطان مندش يحتفل بهدفه في شباك الإكوادور (المنتخب السعودي)
TT
TT

مندش لـ«الشرق الأوسط»: اتفقت مع علاء آل حجي قبل الهدف بثوانٍ

سلطان مندش يحتفل بهدفه في شباك الإكوادور (المنتخب السعودي)
سلطان مندش يحتفل بهدفه في شباك الإكوادور (المنتخب السعودي)

أكد سلطان مندش، لاعب المنتخب السعودي، أنَّ مواجهة الإكوادور الودِّية منحت لاعبي الأخضر فرصةً إضافيةً للتأقلم مع أفكار المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، مشيراً إلى أنَّ الجهاز الفني الجديد يحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى أعلى درجات الانسجام قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، وذلك بعد مساهمته في الهدف السعودي خلال اللقاء.

وقال سلطان مندش لـ«الشرق الأوسط» بعد المواجهة الودية: «كما تعلمون أن الجهاز الفني جديد، ونحاول الانسجام مع بعض بصورة أكبر، ونطبِّق أفكار المدرب ونلتزم بها. كانت الرغبة أن نظهر بصورة أفضل»، مضيفاً: «المباراة فيها نقاط إيجابية، ونقاط سلبية وبإذن الله سنحاول معالجتها، وتركيزنا الأعلى على كأس العالم».

وعن مشاركته بديلاً، ووضع بصمته رغم مشاركته للمرة الأولى بجوار علاء آل حجي، قال: «صحيح هذه المرة الأولى التي نلعب فيها معاً، وقبل الهدف بثوانٍ قلت لعلاء عندما تأتيك الكرة مررها مباشرة لي في الخلف، لأنَّ ظهير منتخب الإكوادور كان يراقبني عن قرب، وهناك مساحة في الخلف، والحمد لله وُفقت في تسجيل الهدف، ودائماً نطمح لأن نظهر بصورة أفضل».

مواضيع
رياضة سعودية كأس العالم السعودية الإكوادور
الرياضة رياضة سعودية

دونيس لـ«الشرق الأوسط»: «الأخضر» قدّم مؤشرات إيجابية

اليوناني دونيس في ظهوره الأول مع «الأخضر» بعد تسلمه القيادة الفنية خلفاً للفرنسي رينارد (المنتخب السعودي)
اليوناني دونيس في ظهوره الأول مع «الأخضر» بعد تسلمه القيادة الفنية خلفاً للفرنسي رينارد (المنتخب السعودي)
TT
TT

دونيس لـ«الشرق الأوسط»: «الأخضر» قدّم مؤشرات إيجابية

اليوناني دونيس في ظهوره الأول مع «الأخضر» بعد تسلمه القيادة الفنية خلفاً للفرنسي رينارد (المنتخب السعودي)
اليوناني دونيس في ظهوره الأول مع «الأخضر» بعد تسلمه القيادة الفنية خلفاً للفرنسي رينارد (المنتخب السعودي)

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، أنَّ المواجهة الودِّية التي خسرها «الأخضر» أمام الإكوادور بنتيجة (1 - 2) حملت كثيراً من المكتسبات واللحظات الإيجابية رغم قصر فترة التحضير، مشدِّداً على أنَّ التفاصيل الصغيرة والأخطاء الدفاعية في الكرات الثابتة وبناء اللعب هي ما يصنع الفارق في المستويات المونديالية العالية.

وقال دونيس، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «لقد خضنا 4 حصص تدريبية فقط، وعملنا بجدية كبيرة خلال الأيام الـ4 الماضية؛ حيث بذل اللاعبون جهداً مضاعفاً سواء على أرضية الملعب أو في جلسات الفيديو المكثفة. أعتقد أننا نعيش وقتاً صعباً ودقيقاً حالياً، لأننا مطالبون بإيصال أفكارنا الفنية للاعبين في زمن قياسي، وفي الوقت ذاته يتعيَّن علينا التفكير في النتيجة وتحقيق التوازن».

وحول تقييمه للمستوى الفني والفرص المُهدَرة خلال اللقاء، أوضح: «مباراة اليوم كانت مفيدة وجيدة للغاية؛ عشنا لحظات قوية ومميزة خصوصاً في الشوط الأول، حيث فرضنا أسلوبنا ولعبنا بثقة، ونجحنا في خلق هجمات وفرص مُحقَّقة. لكنني في المقابل لست سعيداً تماماً، لأنه كان يجب علينا التسجيل من تلك الفرص، وبالمقابل استقبلت شباكنا هدفاً من ركلة ثابتة دون أن يتعرَّض مرمانا لهجمات خطيرة».

وأضاف دونيس مستعرضاً صعوبة المهمة وحجم التحدي التاريخي: «التفاصيل الصغيرة، خصوصاً في نهائيات كأس العالم، تُعدُّ أمراً حاسماً ومهماً جداً بالنسبة لنا. المهمة لم تكن سهلةً أبداً؛ كان الأمر سيكون أكثر سهولة لو كنا نحضِّر لخوض كأس الخليج أو كأس آسيا، ولكننا نتحدَّث هنا عن المونديال، وهذا يفرض عليّ شخصياً أن أكون ذكياً جداً في كيفية إدارة الأمور الفنية والذهنية».

وفيما يخص انضباط اللاعبين وعطائهم داخل المستطيل الأخضر، أفاد: «أنا راضٍ تماماً عن الروح والجدية، فاللاعبون حاولوا أن يكونوا منضبطين للغاية، وعملوا بجهد كبير. بالنسبة لي كمنظومة، من المهم جداً بعد نهاية أي مواجهة - سواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية - أن نشعر بأنَّ اللاعبين قدَّموا كل ما لديهم، وأعتقد أنَّ لاعبينا لم يبخلوا بنقطة عرق واحدة اليوم».

واختتم دونيس حديثه بوضع اليد على نقاط الضعف التي تحتاج إلى معالجة فورية قائلاً: «في بعض الأحيان، العطاء البدني وحده لا يكون كافياً، لأننا بحاجة إلى أن نكون أكثر ذكاءً تكتيكياً؛ يتعيَّن علينا تجنب المخاطر كافة، خصوصاً عند بداية بناء اللعب من الخلف، كما يجب علينا وبشكل عاجل تحسين أدائنا في التعامل مع الركلات الثابتة، سواء في الشق الدفاعي أو الهجومي».

مواضيع
رياضة سعودية كأس العالم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

تحضيرات المونديال: الأخضر السعودي يخسر ودية الإكوادور

قدَّم «الأخضر» مستوى مميزاً رغم الخسارة (المنتخب السعودي)
قدَّم «الأخضر» مستوى مميزاً رغم الخسارة (المنتخب السعودي)
TT
TT

تحضيرات المونديال: الأخضر السعودي يخسر ودية الإكوادور

قدَّم «الأخضر» مستوى مميزاً رغم الخسارة (المنتخب السعودي)
قدَّم «الأخضر» مستوى مميزاً رغم الخسارة (المنتخب السعودي)

خسر المنتخب السعودي مباراته الودِّية أمام نظيره الإكوادوري بهدفين مقابل هدف، ضمن تحضيرات المنتخبين للمشارَكة في كأس العالم 2026 التي تنطلق يوم 11 يونيو (حزيران) المقبل.

وبدأ الأخضر اللقاء الذي أُقيم في ملعب «سبورتس إليستريتد» بولاية نيوجيرسي بصورة مثالية تحت قيادة اليوناني جورجيوس دونيس، الذي استهل مشواره رسمياً بالودية الأولى أمام الإكوادور، لكن هفوات دفاعية تسبَّبت في استقبال شباك الأخضر هدفين مُوزَّعَين على شوطي المباراة.

ووقعت اختيارات دونيس على محمد العويس في حراسة المرمى، ومن أمامه نواف بوشل ومتعب الحربي وعبد الإله العمري وحسان تمبكتي، وفي وسط الميدان حضر كل من عبد الله الخيبري ومحمد كنو وسالم الدوسري ومصعب الجوير ومحمد أبو الشامات، وفي المُقدِّمة وحيداً فراس البريكان.

دونيس في ظهور أول له مع المنتخب السعودي بعد تسلُّمه زمام القيادة الفنية (المنتخب السعودي)

شهدت الدقيقة 35 استقبال شباك المنتخب السعودي الهدف الأول عن طريق المدافع جاكسون بوروزو، وذلك عن طريق كرة عرضية ركنها برأسه في مرمى الأخضر وكان بعيداً عن الرقابة الدفاعية.

وأجرى دونيس تبديلَين مطلع الشوط الثاني، إذ أشرك علي لاجامي وناصر الدوسري على حساب عبد الإله العمري وعبد الله الخيبري.

وفي الدقيقة 51 أضاف أنتوني فالنسيا لاعب رويال أنتويرب البلجيكي الهدف الثاني للمنتخب الإكوادوري، مستغلاً هفوة دفاعية وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع محمد العويس حارس مرمى الأخضر.

واصل دونيس إشراك اللاعبين بمشارَكة سلطان مندش على حساب محمد أبو الشامات، ثم بعدها بدقائق عدة شارك عبد الله الحمدان وخالد الغنام وعلاء آل حجي وصالح أبو الشامات على حساب كل من فراس البريكان وسالم الدوسري ومحمد كنو ومصعب الجوير.

تسلَّم الأخضر زمام اللعب منذ تأخره بهدفين، لكن وصوله لم يُمثِّل خطورةً كبيرةً على شباك منتخب الإكوادور، لكن الخطورة حضرت عن طريق البديل سلطان مندش الذي انطلق بمجهود فردي وركن الكرة داخل الشباك ليسجل هدف تقليص الفارق مع الدقيقة 87.

وأشرك دونيس حسن كادش على حساب متعب الحربي، وجاءت التبديلات المتعددة من دونيس بهدف الوقوف على مستويات اللاعبين.

مواضيع
رياضة سعودية كأس العالم السعودية الإكوادور