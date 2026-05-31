مصر: اكتشاف خرطوش للملك سونسرت وتمثال لأفروديت في «مدينة هرقل العظمى»

قطع أثرية تعكس التنوع الحضاري والديني بإهناسيا عبر العصور

تمثال لرأس أفروديت بإهناسيا (وزارة السياحة والآثار)
أعلنت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار بمنطقة إهناسيا المدينة بمحافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، الكشف عن عدد من الاكتشافات الأثرية التي تُلقي مزيداً من الضوء على الأهمية الدينية والحضارية للمدينة عبر العصور المصرية القديمة، واليونانية والرومانية.

وشملت الاكتشافات التي أعلنت عنها البعثة برئاسة الدكتور محمد إبراهيم، مدير عام منطقة آثار بني سويف، كتلة حجرية معاد استخدامها تحمل نقشاً بارزاً لاسم الملك سنوسرت الثالث، يتضمن اسمي التتويج والميلاد، إلى جانب خرطوش آخر يحمل اسم المعبود «أوزير نا رف»، أحد المعبودات الرئيسية التي حظيت بالتقديس في إهناسيا خلال العصور المصرية القديمة والعصر البطلمي.

جانب من الموقع الأثري بإهناسيا (وزارة السياحة والآثار)

وعثرت البعثة أيضاً على امتدادات لبازيليكا رومانية، وبقايا معبد دوري قديم، بالإضافة إلى رأس تمثال نادر مصنوع من الرخام للمعبودة أفروديت، إلهة الحب والجمال عند الإغريق، فضلاً عن أجزاء من تماثيل جدارية وقوالب فخارية لسك العملات تعود للعصر الروماني.

وعدّ وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، هذه الاكتشافات إضافة علمية وأثرية مهمة تسهم في إبراز القيمة التاريخية الكبيرة لمنطقة إهناسيا المدينة، وتعكس التنوع الحضاري والثقافي الذي شهدته مصر عبر العصور المختلفة.

وأكد فتحي في بيان للوزارة، الأحد، على الاهتمام بالمواقع الأثرية كافة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءتها وتطويرها وفتح مواقع جديدة أمام الحركة السياحية، بما يسهم في تنويع المقاصد لمنتج السياحة الثقافية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، أن الكشف عن خرطوش يحمل اسم الملك سنوسرت الثالث يُعدّ من الاكتشافات المهمة، «خصوصاً أن هذا الملك ارتبط بعدد من المنشآت الأثرية المهمة في إهناسيا المدينة؛ ما يؤكد مكانتها المقدسة لدى المصري القديم واهتمام ملوك الدولة الوسطى بها»، على حد تعبيره.

اكتشاف خراطيش ولقى أثرية بإهناسيا (وزارة السياحة والآثار)

وأشار إلى أن «الكشف عن امتدادات البازيليكا الرومانية يوضح التطور المعماري والوظيفي لهذا الطراز المعماري، حيث استُخدمت البازيليكا في العصر اليوناني كمبنى عام للاجتماعات والأنشطة الإدارية والتجارية، قبل أن تتحول خلال العصر المسيحي المبكر كنيسةً لممارسة الشعائر الدينية والاجتماعات الكنسية».

ولفت رئيس قطاع الآثار المصرية القديمة بالمجلس الأعلى للآثار، محمد عبد البديع، إلى أن «رأس تمثال أفروديت المكتشف يُعدّ من القطع الفنية النادرة، وهو مصنوع من الرخام ويبلغ قياسه نحو 24 × 25 سم، ويتميز بدقة التنفيذ وجمال التفاصيل الفنية التي تظهر ملامح الوجه والشعر المجعد بأسلوب يعكس السمات الفنية الكلاسيكية الشائعة في تماثيل المعبودات والشخصيات البارزة خلال تلك الفترة».

وتعدّ إهناسيا المدينة من أهم المواقع الأثرية في مصر؛ إذ كانت عاصمة البلاد خلال عصري الأسرتين التاسعة والعاشرة، كما كانت عاصمة الإقليم العشرين من أقاليم مصر العليا، وحظيت بأهمية كبيرة خلال عصور الدولة الوسطى والحديثة والعصر الانتقالي الثالث، فضلاً عن ازدهارها خلال العصرين اليوناني والروماني، حين عُرفت باسم «هيراكليوبوليس ماجنا» أي «مدينة هرقل العظمى».

إحدى القطع الأثرية المكتشفة (وزارة السياحة والآثار)

ووصفت المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة دينا سليمان، إهناسيا المدينة بأنها «من أغنى الحقول الأثرية في مصر، وأكثرها قدرة على كشف طبقات متعاقبة من التاريخ المصري والمتوسطي؛ وهو ما تؤكده الاكتشافات الأخيرة».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «التنوع اللافت في المكتشفات، والذي يمتد من الدولة الوسطى ممثلة في خرطوش الملك سنوسرت الثالث، مروراً بالمعبودات المصرية المحلية مثل أوزير-نفِر، وصولاً إلى المظاهر المعمارية والفنية اليونانية والرومانية، يعكس بوضوح استمرارية المكانة الدينية والحضارية للمدينة عبر ما يزيد على ألفي عام من التاريخ».

وتكتسب هذه الاكتشافات أهمية خاصة لأنها «لا تمثل مجرد العثور على قطع أثرية منفصلة، بل تقدم أدلة جديدة على التفاعل الحضاري والثقافي الذي شهدته إهناسيا، المعروفة قديماً باسم (هيراكليوبوليس ماجنا)؛ فوجود رأس تمثال أفروديت الرخامي إلى جانب بقايا معبد دوري وبازيليكا رومانية يكشف عن تعدد المرجعيات الدينية والفنية التي تعايشت داخل المدينة، ويعكس تحولاتها العمرانية والدينية خلال العصرين اليوناني والروماني».

وتابعت أن «الكشف عن الكتلة الحجرية الحاملة لاسم الملك سنوسرت الثالث تبرز أهمية إهناسيا خلال عصر الدولة الوسطى، بما ينسجم مع ما تشير إليه المصادر الأثرية والنصوص التاريخية من كونها مركزاً دينياً وسياسياً بارزاً حظي برعاية الملوك المصريين».

وأشارت إلى أنه من الناحية الأثرية البحتة، فإن إعادة استخدام عناصر المعبد الدوري في إنشاء البازيليكا الرومانية تمثل نموذجاً واضحاً لظاهرة «إعادة توظيف الأحجار والعناصر المعمارية» (Spolia)، وهي ظاهرة معروفة في العالم القديم وتوفر معلومات مهمة حول التحولات العمرانية والاقتصادية والدينية التي مرت بها المدن التاريخية.

وفي المجمل، وفق المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم، «تمثل هذه الاكتشافات إضافة علمية مهمة لدراسة تاريخ إهناسيا المدينة، وتؤكد أن الموقع لا يزال يحمل بين طبقاته الأثرية شواهد قادرة على إعادة صياغة فهمنا لتاريخ مصر الوسطى».

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي عبر نهر الليطاني

أعلن نتنياهو، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي عبر نهر الليطاني في جنوب لبنان، مضيفاً: «ونعمل أيضاً في بيروت والبقاع وعلى امتداد الجبهة بأكملها».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
مصر: اكتشاف صهاريج ومبانٍ نادرة بميناء عيذاب الأثري بحلايب

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الخميس، الكشف عن خزانات وصهاريج مياه ضخمة ومبانٍ ومنشآت خدمية نادرة بميناء عيذاب الأثري على ساحل البحر الأحمر.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
المشرق العربي الجامع العمري الكبير في مدينة غزة وتظهر عليه آثار القصف الإسرائيلي في صورة التقطت في سبتمبر 2024 (أ.ف.ب) p-circle 02:47
المشرق العربي

نتنياهو يفتش عن «بدائل» للسيطرة على آثار الضفة وغزة

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البحث عن «بدائل» لمشروع قانون يفرض السيطرة الإسرائيلية على المواقع الأثرية في الضفة الغربية وغزة، بعد تحذيرات.

كفاح زبون (رام الله)
مصر لإنهاء «صداع» نزلة السمان بجوار الأهرامات

بعد سنوات من مقترحات لا تنتهي للتطوير عادة ما كانت تقابل بالرفض، تتجه مصر لإنهاء «صداع» منطقة نزلة السمان بجوار الأهرامات بالجيزة المصرية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
من داخل المتحف البريطاني... زاهي حواس يدعو لاسترداد «حجر رشيد»

في إطار حملة لاستعادة القطع الأثرية النادرة من الخارج، دعا عالم المصريات الدكتور زاهي حواس لاسترداد «حجر رشيد».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
«وديّات المونديال»: اليابان تهزم آيسلندا بهدف متأخر
طوكيو: «الشرق الأوسط»

  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
حقّق منتخب اليابان فوزاً متأخراً بهدف البديل كوكي أوغاوا على آيسلندا 1 - 0 في طوكيو، الأحد، في آخر مباراة ودية لأصحاب الأرض قبل كأس العالم.

وجاء هدف أوغاوا قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ليمنح اليابان دفعة معنوية قوية قبل السفر إلى «مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك»، وسط حضور جماهيري تجاوز 60 ألف متفرج في «الملعب الوطني».

ويلعب فريق المدرب هاجيمي مورياسو ضمن المجموعة الـ6 في كأس العالم إلى جانب هولندا والسويد وتونس، على أن يبدأ مشواره بمواجهة نظيره الهولندي في 14 يونيو (حزيران) المقبل.

وأقر مورياسو بعد اللقاء بأنه «كان من الصعب اختراق دفاع آيسلندا، وقد سنح لهم بعض الفرص الخطيرة عبر الهجمات المرتدة»، مضيفاً: «لكننا حافظنا على شباكنا نظيفة وحققنا الفوز. ستكون هناك مباريات مماثلة في كأس العالم. بالتالي، فإن ذلك سيفيدنا».

وسيفتقد المنتخب الياباني في النهائيات العالمية خدمات الجناح كاورو ميتوما الذي تأكد غيابه بعد إصابته في العضلة الخلفية قبل أقل من أسبوع من إعلان مورياسو القائمة النهائية.

في المقابل، عاد مدافع آرسنال الإنجليزي السابق، تاكيهيرو تومياسو، إلى صفوف المنتخب وشارك دولياً لأول مرة منذ عامين بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وعاد أيضاً لاعب وسط ليفربول الإنجليزي واتارو إندو وبدأ أساسياً بعد تعافيه من الإصابة.

وتحدث مورياسو عن تومياسو وإندو قائلاً: «إذا ما نظرنا إلى أفضل مستوياتهما، فإنه لا يزال أمامهما مجال للتحسن»، قبل أن يستطرد: «لكن لياقتهما تتحسن، وأريد مساعدتهما على مواصلة رفع مستواهما في كأس العالم».

كما شارك المدافع المخضرم مايا يوشيدا أساسياً في مباراة وداعية للاعب الذي قاد منتخب بلاده خلال كأس العالم 2022 في قطر.

وحظي اللاعب، البالغ من العمر 37 عاماً الذي لم يُختر ضمن قائمة كأس العالم، بتحية خاصة من لاعبي المنتخبين بعد الاستبدال به في الدقيقة الـ13، في مباراته الدولية رقم «127».

وشهدت المباراة محاولات مبكرة من كيتو ناكامورا، الذي شارك في مركز ميتوما المعتاد، لكنه أضاع فرصة خطيرة في بداية اللقاء.

وتراجع الإيقاع نسبياً من جانب اليابان؛ مما سمح لآيسلندا بتهديد المرمى عبر تسديدة لوجي توماسون التي مرت بجانب القائم، إضافة إلى محاولة أخرى من داغور دان ثورثالسن قبل نهاية الشوط الأول.

وأجرى المنتخب الياباني تغييرات عدة في الشوط الثاني، قبل أن ينجح أوغاوا في تسجيل هدف المباراة الوحيد برأسية قوية اصطدمت بالقائم وسكنت الشباك.

وتغيب آيسلندا عن كأس العالم بعد إخفاقها في التأهل من التصفيات.

شفيونتيك تبرر الهزيمة: كنت متوترة!

  • باريس: «الشرق الأوسط»
قالت إيغا شفيونتيك إن التوتر نال منها خلال خسارتها الأحد في الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس أمام الأوكرانية مارتا كوستيوك، حيث شهدت المواجهة فقدان البولندية الفائزة باللقب أربع مرات السيطرة على المباراة، علماً بأنها أصبحت رمزاً للهيمنة على الملاعب الرملية.

وكان أثر التوتر واضحاً حين تراجع مستوى شفيونتيك في المجموعة الثانية خلال خسارتها 7 - 5 و6 - 1، وهو ما أدى إلى أسرع خروج لها في باريس منذ مشاركتها الأولى عام 2019.

وتحول الاحتفال بعيد ميلادها (25) إلى خيبة أمل، حيث إنها لم تحرز أي لقب على الملاعب الرملية منذ فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة عام 2024، وكانت اللاعبة البولندية واضحة بشأن سبب هزيمتها أمام كوستيوك المصنفة (15). وقالت شفيونتيك للصحافيين: «فقدت السيطرة على المباراة، ولم يكن هناك أي سبيل للعودة، لأنني شعرت بأن حالتي تزداد سوءاً. هذا ليس أمراً إيجابياً، وهو يختلف عن الخسارة أمام إيلينا سفيتولينا في روما أو أمام ميرا أندريفا في شتوتغارت».

وأضافت: «هذا ليس جيداً. أعلم أنني خسرت لأنني كنت متوترة، وجسدي لم يستطع أن يؤدي الأشياء بشكل صحيح، لكن هذه ليست المرة الأولى أيضاً. لذا نعم، عليّ فقط العمل على ذلك. بصراحة، ربما تكون الخسارة الأصعب هي عندما تكون المباراة بين يديك، ثم تتخذ قرارات غبية، وتفقد السيطرة عليها، فتعود منافستك فجأة. من السيئ أيضاً أن يكون أداؤك في التنس سيئاً، وأن تعرف أنك كنت أسوأ ممن تلعب معهم. لكنني أشعر بأنني خسرت اليوم لأن مارتا استغلت الفرصة وكنت متوترة للغاية».

قالت شفيونتيك إنها تدرك تماماً ما تحتاج إلى العمل عليه لتحسين أدائها، ولن تتعجل في ذلك.

وأضافت الفائزة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى: «ربما لن يستغرق الأمر أسبوعاً واحداً أو شهراً واحداً. وربما يستغرق موسماً أو أكثر، لكنني بحاجة إلى الإيمان بقدرتي على تجاوز هذه المرحلة وعدم الاستسلام بسرعة».

وستحتاج شفيونتيك إلى استعادة توازنها بسرعة قبل موسم الملاعب العشبية، حيث تسعى إلى الدفاع عن لقبها في بطولة ويمبلدون التي تنطلق في 29 يونيو (حزيران).

وقالت شفيونتيك: «لم أفكر في الملاعب العشبية على الإطلاق».

وأضافت: «نعم، كان العام الماضي رائعاً، لكن في الوقت نفسه، لم تكن نتائجي السابقة جيدة. سأحاول على الأرجح أن أسترخي وأن أكون صبورة ومتواضعة. لا أعرف كيف سيكون الوضع. أنا لست ساحرة».

دونيس يمنح اللاعبين فترة حرة... وبعثة الأخضر تغادر الاثنين إلى أوستن

منح اليوناني دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي لاعبي الأخضر راحة عن التدريبات اليوم الأحد، عقب المباراة الودية التي خاضها المنتخب مساء أمس أمام منتخب الإكوادور، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2026.

كما منح الجهاز الفني اللاعبين فترة حرة لقضاء جولة في مدينة نيويورك، على أن يعاودوا التجمع مجدداً مساء اليوم في مقر إقامة المعسكر.

من جهة أخرى، تغادر بعثة الأخضر مساء غدٍ الاثنين إلى مدينة أوستن بولاية تكساس، لبدء الفترة الثانية من المعسكر الإعدادي، التي تمتد حتى التاسع من شهر يونيو (حزيران) المقبل، ضمن برنامج الإعداد للمونديال.

وسيخوض الأخضر خلال الفترة الثانية من المعسكر مواجهتين وديتين؛ يلاقي في الأولى منتخب بورتوريكو يوم الجمعة الخامس من شهر يونيو على ملعب Q2 بمدينة أوستن، فيما يواجه منتخب السنغال يوم الثلاثاء التاسع من الشهر ذاته على ملعب نادي سان أنطونيو بمدينة سان أنطونيو.

ويفتتح الأخضر مساء غدٍ الاثنين تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس، بحصة تدريبية مغلقة تُقام على ملاعب مركز تدريبات نادي أوستن، ضمن الفترة الثانية من المعسكر الإعدادي استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026.

