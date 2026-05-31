«وديّات المونديال»: ماني يسجل مرتين... والسنغال تسقط أمام أميركا

فاز المنتخب الأميركي على نظيره السنغالي بنتيجة 3 / 2 في مباراة ودية ضمن استعدادهما لخوض منافسات كأس العالم التي ستنطلق يوم 11 يونيو (حزيران) الجاري.
تقدم المنتخب الأميركي بثنائية بفضل تألق قائده كريستيان بوليسيتش الذي صنع الهدف الأول لزميله سيرجينو ديست بعد مرور سبع دقائق.
وأضاف بوليسيتش نجم ميلان الإيطالي الهدف الثاني في الدقيقة 20.
ولكن أسود التيرانغا قلصوا الفارق بهدف سجله نجم النصر السعودي، ساديو ماني، بعد تمريرة من زميله حبيب ديارا في الدقيقة 44.
وبعد مرور أربع دقائق من الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفا ثالثا سجله فولارين بالوغون.
وبعدها بثلاث دقائق أضاف ماني الهدف الثاني له ليمنح منتخب بلاده التعادل، لكن بالوغون منح الأمريكان الفوز بهدف ثالث سجله في الدقيقة 63.
وعوض المنتخب الأميركي بهذا الفوز خسارته في وديتين أمام البرتغال وبلجيكا في مارس (آذار)، وسيختتم بروفاته الودية بمواجهة ألمانيا يوم السبت المقبل استعدادا لمشواره في المجموعة الرابعة التي تضم باراغواي وأستراليا وتركيا.
في المقابل، سيخوض منتخب السنغال ودية أخيرة أمام السعودية فجر الأربعاء المقبل، استعداده لمشواره في المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا والنرويج والعراق.