عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:1 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

جماهير باريس سان جيرمان تحتفل باللقب الأوروبي

جماهير باريس سان جيرمان احتشتدت لتحية اللاعبين في حديثة الأمراء (أ.ف.ب)
جماهير باريس سان جيرمان احتشتدت لتحية اللاعبين في حديثة الأمراء (أ.ف.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

جماهير باريس سان جيرمان تحتفل باللقب الأوروبي

جماهير باريس سان جيرمان احتشتدت لتحية اللاعبين في حديثة الأمراء (أ.ف.ب)
جماهير باريس سان جيرمان احتشتدت لتحية اللاعبين في حديثة الأمراء (أ.ف.ب)

تجمع حشد غفير من جماهير باريس سان جيرمان بالقرب من برج إيفل، الأحد، للاحتفال بفوز فريقهم بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعدما شهدت فرنسا بعض أعمال الشغب أثناء المباراة والتي نتج عنها اعتقال المئات من الأشخاص.

وقال لوران نونيز، وزير الداخلية الفرنسي، إن حوال 780 شخصا تم القبض عليهم في باريس ومدن أخرى، فيما تعرض 57 شرطيا لإصابات معظمها طفيفة، حيث أشعلت الجماهير الألعاب النارية وقامت بأعمال تخريب في المحلات أثناء الليل.

وأضاف في مؤتمر صحافي، الأحد، أن الموقف تم السيطرة عليه بشكل كبير جدا.

وأوضح نونيز أن معظم الاحتفالات تمت بسلام في أرجاء العاصمة الفرنسية، لكنه أشار إلى أن الوقائع المذكورة جرت في منطقة شانزليزيه وبالقرب من ملعب «حديقة الأمراء» في غرب باريس، حيث تجمعت الجماهير لمشاهدة المباراة.

وبدأت الاحتفالات في باريس بعد صافرة نهاية المباراة السبت في العاصمة المجرية بودابست، حيث توج باريس سان جيرمان باللقب على حساب أرسنال الإنجليزي بضربات الترجيح، وسارت الجماهير على طول الشوارع المجاورة لقوس النصر حيث أشعلت بعض الجماهير الألعاب النارية وأطلقوا أبواق السيارات، وتجمع حوالي 20 ألف مشجع في «الشانزليزيه» حيث عملت الشرطة على احتواء الحشد.

لاعبو باريس سان جيرمان احتفلوا بكأس أبطال أوروبا قرب برج ايفل (رويترز)

وجرت الاحتفالات التي كانت مقررة الأحد بعد الفوز باللقب في ساحة «شامب دي مارس» بالقرب من برج إيفل، كما كان مطط لها وحذر نونيز من أن الشرطة الفرنسية سترد بحزم على أي تجاوزات أو أحداث عنف.

ووسط أجواء احتفالية مهيبة، شارك ما يقرب من 100 ألف متفرج في الحدث وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما استقبلت الجماهير الفريق لدى عودته من العاصمة المجرية بودابست، بقيادة البرازيلي ماركينيوس، قائد الفريق، والمدرب الإسباني لويس إنريكي، ورئيس النادي ناصر الخليفي، حيث تم بث نشيد النادي وتناوب اللاعبون على رفع الكأس.

ثم استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعضاء الفريق في قصر «الأليزيه»، وأدان ماكرون أحداث العنف.

وقال الرئيس الفرنسي: «لا أريد أن نعتاد على ذلك، هذه ليست كرة قدم ولا رياضة وليس ما نحب أن نشاهده ، سوف نكون حازمين مع الذين تم القبض عليهم، لا نريد رؤية ذلك يحدث مرة أخرى، لقد طفح الكيل ويجب أن يتوقف ذلك».

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا باريس فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

شيك يقود الهجوم التشيكي في المونديال

رياضة عالمية مهاجم باير ليفركوزن الألماني باتريك شيك (أ.ف.ب)

شيك يقود الهجوم التشيكي في المونديال

سيقود مهاجم باير ليفركوزن الألماني باتريك شيك، هجوم منتخب التشيك في كأس العالم المقررة في أميركا الشمالية اعتباراً من 11 يونيو.

«الشرق الأوسط» (براغ)
رياضة عالمية كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني (د.ب.أ)
رياضة عالمية

رومينيغه: بايرن ميونيخ بإمكانه التعلم من سان جيرمان

قال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني، إن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بإمكانه أن يكون نموذجاً يُقتَدى به.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
رياضة عالمية لاعبات مان سيتي يحتفلن بلقب الاتحاد الإنجليزي للسيدات (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

سيتي يسحق برايتون 4 - صفر ويفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات

سحق مانشستر سيتي منافسه برايتون ليتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للسيدات في ويمبلي الأحد، محققاً بذلك اللقب للمرة الأولى منذ عام 2020.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية منتخب جنوب أفريقيا يتوجه إلى المكسيك يوم الاثنين (رويترز)
رياضة عالمية

«مونديال 2026»: جنوب أفريقيا تغادر إلى المكسيك بعد «فوضى» التأشيرات

قال جايتون مكنزي، وزير الرياضة، يوم الأحد، إن منتخب جنوب أفريقيا سيتوجه إلى كأس العالم لكرة القدم يوم الاثنين، أي بعد يوم واحد من الموعد المقرر.

«الشرق الأوسط» (كيب تاون)
رياضة عالمية عثمان ديمبيلي مهاجم باريس سان جيرمان في الاحتفال بلقب «الأبطال» (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

ديمبيلي يتعهد بتحقيق سان جيرمان «ثلاثية دوري الأبطال»

وعد عثمان ديمبيلي مهاجم سان جيرمان المشجعين الذين تجمعوا الأحد عند قاعدة «برج إيفل»، بأن النادي سيسعى للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الرياضة رياضة عالمية

شيك يقود الهجوم التشيكي في المونديال

مهاجم باير ليفركوزن الألماني باتريك شيك (أ.ف.ب)
مهاجم باير ليفركوزن الألماني باتريك شيك (أ.ف.ب)
  • براغ: «الشرق الأوسط»
TT
  • براغ: «الشرق الأوسط»
TT

شيك يقود الهجوم التشيكي في المونديال

مهاجم باير ليفركوزن الألماني باتريك شيك (أ.ف.ب)
مهاجم باير ليفركوزن الألماني باتريك شيك (أ.ف.ب)

سيقود مهاجم باير ليفركوزن الألماني باتريك شيك هجوم منتخب التشيك في كأس العالم المقررة في أميركا الشمالية اعتباراً من 11 يونيو (حزيران)، على رأس قائمة من 26 لاعباً أُعلنت في براغ الأحد.

وتتواجه التشيك مع المكسيك، شريكة الضيافة مع الولايات المتحدة وكندا، وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية في المجموعة الأولى، وذلك في ثاني مشاركة لها فقط في كأس العالم منذ أن أصبحت دولة مستقلة عقب انفصالها عن سلوفاكيا عام 1993.

وفي مونديال 2006، ودّعت البطولة من دور المجموعات بفريق ضم أسماء بارزة مثل الحارس بتر تشيك وبافل نيدفيد وتوماش روسيتسكي وميلان باروش.

وقال مدرب التشيك ميروسلاف كوبيك، في وقت سابق، إن المجموعة الأولى «صعبة للغاية»، معرباً عن قلقه خصوصاً من الظروف المناخية، لا سيما في المكسيك، حيث سيخوض فريقه مباراتين.

وأضاف ابن الـ74 عاماً: «هدفنا هو بلوغ الأدوار الإقصائية. سيكون ذلك نجاحاً».

وسجل شيك 16 هدفاً في 28 مباراة في الدوري الألماني خلال موسم تعكر بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها ابن الثلاثين عاماً.

على صعيد المنتخب الوطني الذي سجل له 25 هدفاً في 52 مباراة، برز شيك بشكل خاص كأفضل هداف في كأس أوروبا 2020 بخمسة أهداف إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما استدعى كوبيك لاعبين من فريقين هبطا من الدوري الإنجليزي الممتاز، هما مدافع ولفرهامبتون لاديسلاف كريتشي ولاعب وسط وست هام توماش سوتشيك.

في المقابل، استبعد حارس مرمى توتنهام الإنجليزي أنتونين كينسكي الذي ساهم في نجاة الفريق اللندني بصعوبة من الهبوط.

وتسلّم كريتشي شارة قيادة المنتخب هذا العام خلفاً لسوتشيك، بعدما فقد الأخير شعبيته لدى الجماهير إثر محاولة اعتذار مرتبكة عن حملة تصفيات مخيبة، تضمنت خسارة أمام جزر فارو.

وحجز منتخب التشيك بطاقته إلى كأس العالم بعد التفوق على كل من آيرلندا والدنمارك بركلات الترجيح في ملحق التصفيات الأوروبية الذي أُقيم في مارس (آذار).

ومن المنتظر أن تقع مهمة صناعة اللعب في المونديال إلى حد كبير على عاتق لاعب وسط ليون الفرنسي بافل شولتس الذي سجل 11 هدفاً في الدوري الفرنسي الموسم المنصرم.

وغاب شيك وسوتشيك وشولتس وعدة لاعبين آخرين عن المباراة الودية التي فازت بها التشيك، الأحد، على كوسوفو 2-1 في براغ.

كما استدعى كوبيك لاعب وسط سبارتا براغ البالغ 17 عاماً هوغو سوخوريك، إلى جانب ثلاثة لاعبين آخرين خاضوا مباراتهم الدولية الأولى أمام كوسوفو.

ويعود جناح هوفنهايم الألماني آدم هلوشيك الذي سجل هدف الفوز على كوسوفو، الأحد، من سلسلة إصابات لم تسمح له بالمشاركة سوى 37 دقيقة فقط في «البوندسليغا» الموسم المنصرم.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم التشيك
الرياضة رياضة عالمية

رومينيغه: بايرن ميونيخ بإمكانه التعلم من سان جيرمان

كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني (د.ب.أ)
كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني (د.ب.أ)
  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
TT

رومينيغه: بايرن ميونيخ بإمكانه التعلم من سان جيرمان

كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني (د.ب.أ)
كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني (د.ب.أ)

قال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني، إن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لعامين متتاليين، بإمكانه أن يكون نموذجاً يقتدي به الفريق البافاري.

وقال رومينيغه لصحيفة «ميونيخ ميركور» الألماني: «أهم درس يجب أن يتعلمه بايرن أن أغلى صفقة ليست ضرورية بل الصفقة الأذكى».

وأضاف: «باريس سان جيرمان حقق نجاحاً عظيماً عندما تحول من مجموعة نجوم بأسعار عالية إلى فريق جماعي متكامل».

وعجز الفريق الفرنسي عن الفوز باللقب القاري عندما كان يضم نجوماً كباراً بين صفوفه مثل ليونيل ميسي ونيمار جونيور وكيليان مبابي، بل حقق لقبه الأول في 2025 بعد رحيل هؤلاء النجوم، واحتفظ بلقب دوري الأبطال بالفوز على آرسنال بركلات الترجيح، السبت.

واصل: «تجربة باريس سان جيرمان أثبتت أيضاً أنه ليس مهماً السير على خطى الأندية الإنجليزية والإسبانية بل يستمر بايرن ميونيخ على نهج النادي الباريسي».

قال: «بايرن ميونيخ يقوده مدرب مميز صاحب رؤية واضحة، وعلينا أن نواصل في هذا المسار مع المدرب فينسن كومباني».

وودّع بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا من قبل النهائي أمام باريس سان جيرمان بعد التعادل 1 - 1 إياباً في ألمانيا والخسارة 4 - 5 ذهاباً في مباراة مثيرة بالعاصمة باريس، والتي وصفها رومينيغه بأنها أفضل مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وختم رومينيغه: «لقد كانت أمسية كروية رائعة، أظهرت إمكانيات فريقنا، وعلينا مواصلة البناء مع مدربنا الحالي».

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا باريس بايرن ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

سيتي يسحق برايتون 4 - صفر ويفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات

لاعبات مان سيتي يحتفلن بلقب الاتحاد الإنجليزي للسيدات (إ.ب.أ)
لاعبات مان سيتي يحتفلن بلقب الاتحاد الإنجليزي للسيدات (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

سيتي يسحق برايتون 4 - صفر ويفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات

لاعبات مان سيتي يحتفلن بلقب الاتحاد الإنجليزي للسيدات (إ.ب.أ)
لاعبات مان سيتي يحتفلن بلقب الاتحاد الإنجليزي للسيدات (إ.ب.أ)

سحق مانشستر سيتي منافسه برايتون ليتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للسيدات في ويمبلي الأحد، محققاً بذلك اللقب للمرة الأولى منذ عام 2020، ومكملاً بذلك الثنائية المحلية.

بعد أن شق الفريق طريقه بقوة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات بفضل 21 هدفاً سجلتها بوني شو، لعبت اللاعبة الدولية الجاميكية دوراً حاسماً مرة أخرى، وبعد شائعات عن احتمال رحيلها، احتفلت بتوقيع عقد جديد مع سيتي بتسجيلها الهدف الأول في الدقيقة 38.

وبدأ برايتون، الذي تفوق على سيتي في المراحل الأخيرة من الدوري لكنه لم يستطع منعه من التتويج باللقب، بشكل جيد في أول مشاركة له في النهائي، لكن الأمور انحرفت عن مسارها عندما أضافت أليكس غرينوود الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول لينتهي الشوط بتقدم سيتي 2 - صفر.

سجلت أوابا فوجينو الهدف الثالث في الدقيقة 66، بعد أن تجاوزت مدافعتين من برايتون وسددت الكرة بقدمها اليسرى، ثم سجلت المهاجمة الهولندية فيفيان ميدما الهدف الرابع بضربة رأس قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة لتكمل الانتصار الساحق.

مواضيع
الرياضة كرة القدم للسيدات مانشستر سيتي بريطانيا