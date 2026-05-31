رومينيغه: بايرن ميونيخ بإمكانه التعلم من سان جيرمان

قال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني، إن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لعامين متتاليين، بإمكانه أن يكون نموذجاً يقتدي به الفريق البافاري.

وقال رومينيغه لصحيفة «ميونيخ ميركور» الألماني: «أهم درس يجب أن يتعلمه بايرن أن أغلى صفقة ليست ضرورية بل الصفقة الأذكى».

وأضاف: «باريس سان جيرمان حقق نجاحاً عظيماً عندما تحول من مجموعة نجوم بأسعار عالية إلى فريق جماعي متكامل».

وعجز الفريق الفرنسي عن الفوز باللقب القاري عندما كان يضم نجوماً كباراً بين صفوفه مثل ليونيل ميسي ونيمار جونيور وكيليان مبابي، بل حقق لقبه الأول في 2025 بعد رحيل هؤلاء النجوم، واحتفظ بلقب دوري الأبطال بالفوز على آرسنال بركلات الترجيح، السبت.

واصل: «تجربة باريس سان جيرمان أثبتت أيضاً أنه ليس مهماً السير على خطى الأندية الإنجليزية والإسبانية بل يستمر بايرن ميونيخ على نهج النادي الباريسي».

قال: «بايرن ميونيخ يقوده مدرب مميز صاحب رؤية واضحة، وعلينا أن نواصل في هذا المسار مع المدرب فينسن كومباني».

وودّع بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا من قبل النهائي أمام باريس سان جيرمان بعد التعادل 1 - 1 إياباً في ألمانيا والخسارة 4 - 5 ذهاباً في مباراة مثيرة بالعاصمة باريس، والتي وصفها رومينيغه بأنها أفضل مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وختم رومينيغه: «لقد كانت أمسية كروية رائعة، أظهرت إمكانيات فريقنا، وعلينا مواصلة البناء مع مدربنا الحالي».