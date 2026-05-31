ديمبيلي يتعهد بتحقيق سان جيرمان «ثلاثية دوري الأبطال»

وعد عثمان ديمبيلي مهاجم باريس سان جيرمان المشجعين الذين تجمعوا الأحد عند قاعدة «برج إيفل» بأن النادي سيسعى للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي في الموسم المقبل، وذلك في الوقت الذي احتفل فيه المشجعون بحصد اللقب الأوروبي لعامين متتاليين.

وقال ديمبيلي للجمهور الذي كان يرقص على أنغام أغنية «مرة أخرى» (وان مور تايم) لفرقة «دافت بانك»، في حين كان اللاعبون يستعرضون الكأس التي فازوا بها على آرسنال السبت: «شكراً لكم جميعاً على دعمكم. سنعود العام المقبل باللقب الثالث».

وسادت أجواء مريحة بعد أن أفسحت الأمطار الخفيفة المجال لأشعة الشمس، على عكس المشاهد التي شهدتها الليلة الماضية عندما أسفرت أعمال العنف التي اندلعت في أنحاء العاصمة عقب المباراة عن إصابة أكثر من 200 شخص، إضافة لوفاة شخص واحد.

وحثّ القطري ناصر الخليفي رئيس النادي المشجعين على الحفاظ على الأجواء الإيجابية. وقال: «احتفلوا بهدوء الليلة. احموا مدينتنا، هذا أمر مهم للغاية».

وتوجّه لاعبو باريس سان جيرمان إلى «شامب دي مارس»، وهي ساحة مفتوحة ضخمة أسفل «برج إيفل»، قبل زيارة رسمية للرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

وقال المشجع ماتياس أومراو لـ«رويترز» إنه كان لا بد أن يحضر موكب الاحتفال بعد ما وصفه بأفضل ليلة في حياته في باريس.

وقالت مشجعة أخرى، وهي شايان بارباشو، إنها بالكاد تصدق الفوز باللقب لعامين متتاليين. وأضافت: «إنه أمر لا يصدَّق!».